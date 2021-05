Legendarni holandski napadač Marko van Basten osuo je pablju na defanzivca Čelsija Antonija Ridigera zbog načina na koji je povredio Kevina de Brujnea u finalnom okršaju Lige šampiona sa Mančester Sitijem na Dragau.

De Brujne je zbog velikog podliva ispod oka morao na teren već u 60. minutu, što je značajno otežalo posao Građanima u poslednjih pola sata utakmice.

"Mislim da je ovo bilo pomalo kriminalno. Ridiger je to uradio na način da uvek možete da kažete - žao mi je, nisam to uradio namerno. Ali mu ne verujem. Čekao je De Brujnea. Prvo sam mislio da je naleteo na njegovu masku, ali je to bilo Ridigerovo rame. Ovo je zaista bio svestan potez", rekao je Van Basten.

Na konstataciju svog sagovornika, da je sudija Laoz mogao u toj situaciji da pokaže i crveni karton defanzivcu Plavaca, čuveni Holanđanin je odgovorio.

"Ova nije način na koji smete da igrate fudbal", poručio je Van Basten.

Detaljni snimci su pokazali da je De Brujne doživeo prelom nosa, koji bi čak mogao da utiče i na njegov nastup na predstojećem Evropskom prvenstvu. Belgijanac je preko društvenih mreža poručio da se dobro oseća, a na isti način oglasio se i reprezentativac Nemačke.

"Zaista mi je žao zbog De Brujneove povrede. Naravno, ovo nije bio nameran potez. Već sam sam se čuo sa Kevinom i želim mu brz oporavak. Nadam se da ćemo ga vrlo brzo videti na terenu", poručio je Ridiger.