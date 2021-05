Kada je Ed Vudvord podneo ostavku na mesto direktora Mančester junajteda, engleski mediji su odmah krenuli sa licitacijom ko će biti njegov naslednik.

Jedan od kandidata koji je pomenut je Edvin van der Sar, nekadašnji golman Junajteda i reprezentacije Holandije, koji je poslednjih godina vrlo uspešan kao direktor Ajaksa.

Iako bi mnogi potrčali na mig giganta kakav je Mančester, Van der Sar nije siguran da li je to posao za njega. Mada priznaje da ga u ovom trenutku niko sa Old Traforda nije ni zvao, za razliku od pre nekoliko godina.

„Kakvog direktora Mančester junajted traži? Ja baš i nisam tipičan direktor. Ja sam za sportski deo priče. U Ajaksu postoji jasna podela poslova, dok je u Mančesteru bitno drugačije. Tamo morate da sarađujete i sa nekoliko vlasnika. Pitao sam se da li je to uopšte posao za mene. Uvek je lepo kada vas povezuju sa takvim klubom, svako ima ambicije u životu. Da li su me kontaktirali? Pre nekoliko godina“, rekao je Van der Sar za espn.

Nekadašnji golman je dodao da ne bi mogao da radi u klubu koji mu nije u srcu i istakao da posao u Ajaksu još nije doveo do kraja.

„Izuzetno sam srećan zbog svega što smo uspeli sa Ajaksom. Pre deset godina smo imali za cilj da se nađemo u evropskom probranom društvu i ostvarili smo to. Uspeli smo napornim radom, jer mi nemamo bogatog gazdu koji nam daje novac“.

Van der Sar je objasnio sa kakvim finansijama barata klub iz Amsterdama u odnosu na klubove iz liga Petice.

„Budžet najjačih klubova Evrope je između 400 i 800.000.000 evra, uz 200.000.000 od TV prava. Onda na red dolaze klubovi kao Roma ili Everton, koji imaju budžet oko 300.000.000 evra i oko 80.000.000 od TV prava. A, Ajaks ima od TV prava godišnje oko 9.000.000 evra. Nemamo ni šeika koji nas finansira“.

Otkrio je direktor Ajaksa i koji ga motiv nosi u poslednje vreme.

„Ono što me sada interesuje je da osvojim evropski trofej sa Ajaksom. Uspeli smo da izgradimo klub kao globalni brend, ne samo u fudbalu, nego i na društvenim mrežama i u biznisu. Lepo je kada sve to postižete u klubu u kojem ste počeli karijeru. I želim da to dovedem do kraja“.

Zadovoljan je Van der Sar i što su Kopljanici produžili ugovor sa trenerom Erikom ten Hagom, kojeg izuzetno ceni.

„Erik uspeva da unapredi igru i naš stil fudbala bez obzira što svakog leta ostane bez najboljih igrača. Otišli su mu De Jong i De Liht i opet je dobacio daleko. Letos su nas napustili Zijeh i Van de Bak, a on je ostao smiren i nastavio da pravi sjajne rezultate. Jako smo zadovoljni njim“.

U novom ugovoru trener Ajaksa ima klauzulu koja bi mogla da ga odvede iz kluba.

„Danas maltene svi ugovori u fudbalu imaju takve klauzule. Ako bude radio dobro, Ten Hag bi mogao da napravi korak dalje u karijeri. Svi u Holandiji imaju takve ambicije, pa ni Erik nije drugačiji“, zaključio je Edvin van der Sar.