Van Gal: Ligu šampiona danas mogu da igraju Kurta i Murta
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 12:42
“Zove se Liga šampiona, zar ne? Onda treba da igraju najbolji”, kaže proslavljeni holandski trener
Više utakmica, više golova. Liga šampiona je sve atraktivnija. Tako bismo barem rekli na prvi pogled. Ali ima onih koji nisu saglasni. Poput Luja van Gala, koji otvoreno kaže da je novi sistem sa 36 učesnika upropastio elitno evropsko takmičenje.
“Smešna forma. Danas u Ligi šampiona mogu da igraju i Kurta i Murta”, vrlo jasno je u izjavi za holandske medije rekao proslavljeni trener.
Dobro, rekao je “Tom, Dik i Heri”, ne “Kurta i Murta”, ali to je bukvalno identično značenje dve fraze u dva različita jezika. Poenta ostaje.
“Uefa misli samo o tome kako da zaradi pare. To je korumpiran svet”.
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E sad, nije nam baš najjasnije ko tačno smeta Van Galu u Ligi šampiona, ali je sasvim jasno da se nekadašnjem treneru Ajaksa, Barselone, Bajerna i Mančester junajteda ne dopada ovaj trend potpuno otvorenog fudbala. Odnosno, da ne smatra da je broj golova pokazatelj kvaliteta fudbala.
“Zove se Liga šampiona, zar ne? Onda treba da igraju najbolji. Ne da imaš ovoliku razliku u kvalitetu. Onda bi bilo i manje golova, ali bi utakmice bile višeg standarda i gledali bismo bolji fudbal”.
Tek da se podsetimo, Van Gal je Ligu šampiona kritikovao još opd njenog nastajanja. Sada već davne 1994. rekao je da Uefa stvara “komercijalnu monstruoznost”, iako su tek od 1997. prolaz do Lige šampiona dobili i timovi koji nisu bili šampioni. Međutim, čini se da mu sada ne smeta to, već timovi koji prosto nisu konkurentni onim najvećima. Kako onda treba da bude?
“Kao u hokeju na ledu. Tamo imaš A nivo, pa B nivo i tako dalje. Naravno da u fudbalu imamo Ligu Evrope i Ligu konferencije, ali Uefa se samo krije iza njih… Svuda u svetu fudbala su takmičenja organizovana po nivou kvaliteta. Jedino na samom vrhu nije”, decidiran je Van Gal, koji je i osvojio Ligu šampiona u seoni 1994/1995.
Tada je Ligu šampiona igralo 16 klubova, a prosek golova po meču u celom takmičenju bio je 2,3. U utorak u Ligi šampiona taj je prosek skoro dupliran na 4,16. Van Galov Ajaks je do titule stigao odigravši 11 utakmica. Danas se do finala ne može bez 15, minimalno.
“Preveliki je broj utakmica. I kao rezultat imamo više povreda”, ponavlja Van Gal ono što su rekli mnogi pre njega.
Uostalom, samo u sudaru Pari Sen Žermena i Barselone domaći tim je ostao bez Hviče Kvarachelije, Usmana Dembelea i Markinjosa. I tu je bilo dosta golova, šest u pobedi Francuza od 4:2, ali tu smo, priznaje i Van Gal, gledali dobar fudbal. Ali to je, prema njegovim rečima samo izuzetak koji potvrđuje pravilo.
“Namestilo se da su treneri Hansi Flik i Luis Enrike, koji su uvek igrali napadački fudbal. Na sve to, PSŽ ima neograničeno mnogo para za dovođenje igrača”.