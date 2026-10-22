Van Gal: Ligu šampiona danas mogu da igraju Kurta i Murta

E sad, nije nam baš najjasnije ko tačno smeta Van Galu u Ligi šampiona, ali je sasvim jasno da se nekadašnjem treneru Ajaksa, Barselone, Bajerna i Mančester junajteda ne dopada ovaj trend potpuno otvorenog fudbala. Odnosno, da ne smatra da je broj golova pokazatelj kvaliteta fudbala.

“Zove se Liga šampiona, zar ne? Onda treba da igraju najbolji. Ne da imaš ovoliku razliku u kvalitetu. Onda bi bilo i manje golova, ali bi utakmice bile višeg standarda i gledali bismo bolji fudbal”.

Tek da se podsetimo, Van Gal je Ligu šampiona kritikovao još opd njenog nastajanja. Sada već davne 1994. rekao je da Uefa stvara “komercijalnu monstruoznost”, iako su tek od 1997. prolaz do Lige šampiona dobili i timovi koji nisu bili šampioni. Međutim, čini se da mu sada ne smeta to, već timovi koji prosto nisu konkurentni onim najvećima. Kako onda treba da bude?

“Kao u hokeju na ledu. Tamo imaš A nivo, pa B nivo i tako dalje. Naravno da u fudbalu imamo Ligu Evrope i Ligu konferencije, ali Uefa se samo krije iza njih… Svuda u svetu fudbala su takmičenja organizovana po nivou kvaliteta. Jedino na samom vrhu nije”, decidiran je Van Gal, koji je i osvojio Ligu šampiona u seoni 1994/1995.