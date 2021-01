Bivši holandski reprezentativac Rud van Nistelroj polako ali sigurno napreduje ka klupi prvog tima PSV Ajndhovena. Na njoj je trenutno bezbrižan Rodžer Šmit, pošto su crveno-beli na drugom mestu holandskog prvenstva sa samo bodom manje od Ajaksa, ali nekadašnji golgeter se približava zacrtanom cilju.

Posle selekcija igrača do 18 i do 19 godina, PSV je Van Nistelroju poverio i ekipu do 21 godine, koja se takmiči u drugom rangu holandskog fudbala. Biće mu to prvi put da vodi profesionalne fudbalere.

"Svesno sam odabrao da idem postepeno i u međuvremenu shvatio da mi se trenerski posao mnogo dopada. Volim da radim sa igračima i prenosim im svoje ideje o fudbalu. Sada je došlo vreme da zakoračim i u profesionalne vode. Cilj mladog tima PSV-a je jasan: stvoriti što više igrača za prvi tim. Jedva čekam da dam svoj doprinos tome", izjavio je nekadašnji centarfor upravo PSV-a, zatim Mančester junajteda, Real Madrida, HSV-a i Malage.

PSV B se trenutno nalazi u seriji od osam utakmica bez pobede i na 16. mestu od 20 klubova drugoligaškog karavana. Golovima se trenutno ističu 18-godišnji Holanđanin Fode Fofana (7 u 14 utakmica) i 21-godišnji Islanđanin Kristofer Ingi Kristinson (6 u 18 utakmica).

U Decembru 2019. godine FS Holandije je objavio da će Rud van Nistelroj biti deo stručnog štaba Ronalda Kumana na Evropskom prvenstvu 2020, međutim, u međuvremenu je EURO pomeren za leto 2021. zbog korone, a Kuman preuzeo Barselonu. Videćemo hoće li to uticati na njegov angažman u nacionalnom timu, u kom je već bio aktivan kao jedan od pomoćnika prvo Gusu Hidinku, pa Deniju Blindu u periodu od 2014. do 2016. godine.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com