Rastali su se još u februaru, ali tek sada će Vojvodina naplatiti transfer nekadašnjeg kapitena Ranka Veselinovića. Vankuver Vajtkepsi su objavili da su i zvanično otkupili ugovor 21-godišnjeg štopera, inače i člana mlade reprezentacije Srbije.

Vankuver je još prilikom inicijalne pozajmice Veselinovića dogovorio da će otkupiti njegov ugovor ako on odigra 12 utakmica u startnih 11. A kako je on to i učinio na utakmici sa Los Anđeles Galaksijem kanadski predstavnik u MLS ligi je obavio svoj deo posla.

Vajtkepsi doduše nisu objavili finansijske detalje ugovora, ali lokalni mediji, pozivajući se na izvore iz kluba, tvrde da će otkup biti vredan 650.000 američkih dolara, odnosno oko 550.000 evra.

To ipak nije sve, jer Vankuver je nešto sigurno platio i za pozajmicu, a kako se ranije šuškalo u Novom Sadu Voša može da računa i na određene bonuse. Sa njima bi ceo posao navodno bio vredan oko 1.000.000 evra mada takve potvrde za sada nema.

I ovaj novac svakako će Staroj dami pomoći da više ne kasni sa isplaćivanjem zarada igrača, a podsetimo da se trener Nenad Lalatović nedavno žalio na određene neizmirene obaveze.