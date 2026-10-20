VAR analiza 12. kola: Partizan nije oštećen

Na utakmici Železničar – Partizan crno-beli su se žalili na dve odluke arbitara. Najpre na crveni karton za Marija Jurčevića, koji je donet posle reakcije iz VAR sobe.

U De Blekerovom obrazloženju stoji:

„Lopta je upućena prema napadaču koji ispred sebe ima otvoren prostor. U trenutku kada odbrambeni igrač čini prekršaj, napadač je ispred odbrambenog igrača i ima otvoren put prema protivničkom golu. Nakon što je pregledao snimak, sudija ispravno pokazuje crveni karton zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje gola“.

Druga sporna situacija je igranje rukom u šesnaestercu Železničara i ocena sudija da to nije bilo za penal. De Bleker je podržao tu odluku arbitara.

„Tokom duela za loptu u kaznenom prostoru između odbrambenog igrača i napadača, odbrambeni igrač odigrava loptu nogom, a zatim rukom, pri padu, dodiruje loptu. Koncept igre lopte rukom i uputstva jasno definišu da ukoliko igrač namerno odigra loptu (u ovom slučaju nogom), a zatim dođe do kontakta lopte s rukom, očekivana odluka je da igra bude nastavljena. Osim u slučajevima gde postoji dodatni pokret ruke ka lopti ili je ruka iznad nivoa ramena. Pri ovoj akciji igrač se okreće nakon što je odigrao loptu i ruke mu se nalaze u prirodnom položaju za njegovu kretnju bez dodatnih pokreta. Sudijska komisija FSS podržava ovu odluku, igra rukom nije kažnjiva, nema kaznenog udarca niti VAR intervencije“.

Žalio se Novi Pazar na suđenje Nikole Radakovića na utakmici sa IMT-om, gde je kod rezultata 0:0 isključen igrač domaćih Gadio. Što se tiče te situacije, De Bleker je ovako ocenio:

„Igrač startuje na svog protivnika zakasnelim startom i velikom brzinom. Sudija je pokazao žuti karton zbog bezobzirnog starta, ali ga VAR poziva da pregleda snimak. Prekršaj je napravljen otpozadi, velikom brzinom i intenzitetom, pokretom nogu koji ozbiljno ugrožava bezbednost protivnika. Sudija je nakon OFR ispravno pokazao crveni karton“.

Na utakmici Čukarički – Zemun sudija je najpre dosudio penal za domaćina, ali ga je posle gledanja snimka ispravno poništio.

Zanimljivo, iako u niškom Radničkom smatraju da su oštećeni na utakmici protiv Radnika u Surdulici, De Bleker nije analizirao nijednu od sudijskih odluka na tom meču.