Tvrd je bio Atletiko Paranense u prva dva kola, ali je poput Melgara, koji gaji drugačiju filozofiju, ostvario maksimalan učinak. Totali fudbal je večeras ipak pobedi, Peruanci su sa željom da igraju na gol više uspeli da savladaju favorita iz Brazila i dođu do treće pobede u okviru Grupe D, te tako steknu i važnu prednost u odnosu na današnjeg protivnika u borbi za prolazak u narednu fazu (dalje ide samo prvi) - 1:0.

Iako su do ovog meča gosti postigli tek dva pogotka, ali i sačuvalu mrežu netaknutom, večeras su pokazali da umeju da napadaju, ali i da imaju problema sa realizacijom. Utisak je da su bili i bolji rival, ali je golman Melgara Kaseda tek dve intervencije. Daleko konkretniji bio je domaćin, koji je polovinu svojih pokušaja uspeo da pošalje u metu, a jednom i da natera Santosa da vadi loptu iz mreže.

Gol odluke pao je u 50. minutu. Akcija Melgara po levoj strani, centaršut na prvu stativu, odakle Kuesta uspeva petom da pošalje loptu do Bordasahara, kojem nije bilo teško da je sa par metara sprovede u mrežu. Imao je u nastavku Atletiko par dobrih prilika, ali je napadačima gostiju nedostajalo preciznosti.

Njuels je upisao prvu pobedu u Kopa Sudamerikani ove sezone, slavio je u trećem kolu protiv Palestina - 1:0. Užasan start za čileanski klub, koji je bez bodova u Grupi F, a pritom je i u zoni ispadanja u domaćem prvenstvu. Njuels takođe ne može da se pohvali preterano dobrim rezultatima, ali je ovom pobedom najavio bolje dane, kao i da je spreman da se uhvati u koštac sa Atletiko Gojanenseom (isti broj bodova - 4) i Libertadom (dva boda više) za plasman u narednu rundu.

Ekipa Hermana Burgosa je dominirala, iako su gosti prepustili loptu rivalu, kada god su je imali u posedu, uspevali su da stvore dobru priliku. Ipak, nedostajao je završni udarac, ali je na sreću jedan od 19 upućenih šuteva završio iza leđa golmana domaće ekipe.

U prvom delu nije bilo golova, a kada se činilo da neće biti promena na semaforu do poslednjeg sudijskog zvižduka, sastava sa Marselo Bjelsa stadiona stiže do prednosti. Lopta je ubačena u kazneni prostor domaćina sa desne strane, prihvatio ju je Aleksis Rodrigez i snažnim udarcem prosto pocepao mrežu Palestina. Zasluženo su gosti iz Rosarija stigli do prednosti, a kroz par minuta i do zlata vredne pobede.

Iako su pisalo da Baija i Independijente neće odmeriti snage u trećem kolu i da će njihov meč biti odložen jer brazilske vlasti nisu dozvolile dolazak igrača iz Argentine, na kraju su uslovi za odigravanje susreta ipak stvoreni. Sva sreća pa je fudbal pobedio, jer je u Salvadoru odigran sjajan meč, a domaćin je u 84. minutu propustio idealnu priliku da dođe do trijumfa, pa će na kraju morati da se zadovolji bodom - 2:2.

Iako je Baija uglavnom bila bolja, gosti su bili daleko konkretniji. Independijente je postigao golove u idealnim trenucima i posle nešto više od 50 minuta igre imao pobedu u džepu. Ipak, domaćin se nije predavao, stigao je do izjednačenja, a onda u 84. minutu bio i na pragu pobede. Gosti su skrivili penal, loptu na kreč je stavio Žilberto, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca.

Argentinci do prednosti stižu u 43. minutu i to udarcem sa bele tačke. Za razliku od pomenutog Žilberta, Erera je bio precizan: poslao je golmana u jednu, a loptu u drugu stranu. Otišlo se na odmor sa 0:1, a posle samo šest minuta u drugom delu fudbaleri Baije uspevaju da naprave još jedan jedanaesterac. Ovoga puta je odgovornost preuzeo Velasko i pogodio.

Sastav iz Salvadora se ipak nije predavao, pa je u 57. minutu stigao do pogotka. Tasijano je pokupio jedna odbitak i smestio loptu u nebranjenu deo protivničkog gola. Igrao se 82. minut kada je posle centaršuta Alesona, Luiz Otavio udarcem glavom sa ivice peterca poravnao rezultat.

Drama je dostigla vrhunac samo dva minuta kasnije, kada je glavni arbitar dosudio još jedan penal, skrivio ga je golman Independijentea Sosa. Žilberto je stavio loptu na belu tačku, užasno je šutirao, Sosa ga je pročitao i iskupio se za grešku.

KOPA SUDAMERIKANA - 3. KOLO

Sreda

Grupa D

Metropolitanos - Aukas 3:2 (1:0)

/Flores Barios 14, Moreno 51, Pavone 65 - Ajovi 67, Karera 69/

Melgar - Palestino 1:0 (0:0)

/Bordakahar 50/

Grupa F

Palestino - Njuels 0:1 (0:0)

/Rodrigez 90+2/

Grupa B

Baija - Independijente 2:2 (0:1)

/Tasijano 57, Luiz Otavio 82 - Erera 43p, Velasko 51p/





