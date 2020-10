Postaje simptomatično. Drugi put uzastopno bez ijednog fudbalera Atletiko Madrida na spisku Luisa Enrikea. Neko će reći da je u pitanju namera, drugi da selektor ima problem sa klubom iz prestonice, treći će braniti autonomiju struke, međutim, teško je oteti se utisku da su samo fudbalski razlozi izbacili Saula Njigeza i Kokea iz reprezentacije Španije.

Ipak su to žile kucavica Atletika godinama. Važni igrači, u naponu snage: Saulu je 26, Koke je dva leta stariji. Pokazali su sposobnost takmičenja na visokom nivou, ali iz nekog razloga Luis Enrike ih ne zove. Zato je tu večito Serhio Buskets. Ništa, naravno, protiv fudbalera Barselone, ipak je to majstor svog zanata, godinama prisutan u državnom timu. Pitanje je samo dokle će moći, ipak su mu 32 i ako je Enrike već planirao smenu generacija u nekom trenutku, pa od nje odustao, deluje da nije do kraja siguran koga će povesti narednog leta na Prvenstvo Evrope.

O tom takmičenju još ne razmišlja. Fokus je na prijateljski duel sa Portugalom sledeće srede, kao pripremu terena za okršaje sa Švajcarskom 10. oktobra i Ukrajinom tri dana kasnije u Ligi nacija. Za te mečeve na sredini terena selektor Španije računa, između ostalih, na povratnike u selekciju, Serhija Kanalesa i Danija Sebaljosa, te debitanta iz Levantea, Hosea Kampanju.

U odnosu na prethodno okupljanje nema Oskara Rodrigeza (skoro da ne igra za Sevilju), Marka Asensija (tek se vratio u tim Reala posle povrede) i Tijaga Alkantare (zakačio virus korona). Adama Traore iz Vulverhemptona – pre nekoliko dana osvanuo i na spisku reprezentacije Malija – nada se da će iz trećeg pokušaja imati više sreće da debituje za Crvenu furiju, isprava ga je oborila povreda, kasnije pokosio virus.

Na spisku Španaca su – golmani: De Hea (Mančester junajted), Kepa (Čelsi), Unaj Simon (Bilbao);

Defanzivci: Hesus Navas (Sevilja), Karvahal (Real Madrid), Serhio Ramos (Real Madrid), Pau Tores (Viljareal), Erik Garsija (Mančester Siti), Dijego Ljorente (Lids), Hose Gaja (Valensija), Sergio Regilon (Totenhem);

Vezisti: Serhio Buskets (Barselona), Rodri (Mančester Siti), Mikel Merino (Sosijedad), Fabijan Ruiz (Napoli), Sergio Kanales (Betis), Dani Sebaljos (Arsenal), Hose Kampanja (Levante);

Napadači: Rodrigo Moreno (Lids), Ansu Fati (Barselona), Feran Tores (Mančester Siti), Dani Olmo (Lajpcig), Adama Traore (Vulverhempton), Mikel Ojarzabal (Sosijedad) i Đerar Moreno (Viljareal).