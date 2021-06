Šira sportska javnost u Srbiji u ponedeljak veće bila je blago iznenađena. Predstavnici Crvene zvezde i Partizana, kao eksponati dva najveća srpska kluba, potpisali su zvanično saopštenje za javnost u kojem su zahtevali brojne promene u srpskom fudbalu. Skraćenje liga, drugačiju raspodelu novca od televizijskih prava, zatim i aktivniji rad u telima FSS.

Saopštenje koje budi nadu u bolje odnose ljutih rivala. I o tome je Miloš Vazura pričao tokom današnje prozivke u Zemunelu.

„Bilo je i ranije reči o sastanku, prisutni su bili predsednici (Svetozar Mijailović i Milorad Vučelić), generalni direktori (Zvezdan Terzić i Miloš Vazura), njihovi zamenici (Marko Petrović i Milorad Nikolić), kao i Mitar Mrkela i Ivica Iliev. Zaključke smo preneli medijima i te stavove ćemo izneti na Skupštini FSS, kako bismo se borili u korist svih klubova. I „manji“, ali ne manje bitni, će imati blagodeti od ovoga. Na terenu ćemo i dalje biti rivali, ali ćemo probati van njega da smirismo strasti, razgovaramo kao ljudi“, rekao je Miloš Vazura.

Večiti zahtevaju da se broj klubova u Superligi smanji na 12 već od naredne sezone.

„To je naš predlog. Bitno je da nešto pokrenemo. Sve ćemo reći na Zajednici Superlige. Nema logike da bude zajedno sa Prvom ligom. Želimo da se u narednom periodu odluke donose na vreme, a ne mesec dana pre početka prvenstva. Ako je potrebno, bolje sad da pričamo šta ćemo od one tamo sezone, to je i prepruka UEFA, da se radi unapred. Želimo novu praksu. Mogao je to i sam FSS, ali ide sve u dobrom tonu“.

Dotakao se prvi operativac Partizana i potencijalnih izbora u FSS.

„Potrebni su. Nemamo zajedničkog kandidata u ovom trenutku. Ne mešamo se u to sada, ali kad se izbori raspišu Partizan će zauzeti stav i svi ćete ga znati. Želimo da Partizan i Zvezda aktovno učestvuju u radu FSS, da nas malo više pitaju“, dodao je Vazura.

