Koliko je 2020. bila loša za ceo svet, najbolje govori i to što nas je bezobrazno lišila najvećeg derbija na svetu.

Jedna od stvari koja joj se stavlja na listu grehova je što nijednom za 366 dana nije odigran čuveni Superklasiko. Zbog pandemije korona virusa, argentinski fudbal je dugo mirovao i za godinu dana nije odigran nijedan duel između Boke Juniors i River Plejta. Srećom, 2021. nam odmah donosi derbi kojeg smo se uželeli. I koji može da bude dvostruko važan. Trenutno, ali i zbog nečega što se kuva i što bi moglo da rezultira spektaklom za pamćenje... Veliki derbi se igra večeras sat i po posle ponoći, a direktno možete da ga gledate na sajtu mozzartbet.com.

Da podsetimo, u Argentini se ne igra prvenstvo po ligaškom formatu već Liga kup kojem je usred takmičenja promenjeno ime u Kup Dijega Armanda Maradone u uspomenu na najvećeg sina Argentina. U njemu učestvuju 24 prvoligaša, a igra se po sistemu sa dve grupne faze i finalom kako bi se završilo za manje od tri meseca i kako bi se raspodelile karte za Kopa Libertadores sledeće sezone. Jer, vremena za pravo prvenstvo nije bilo zbog ogromne pauze uzrokovane pandemijom korona virusa.

Maradonin Kup je došao do druge grupne faze u kojoj je 12 najboljih iz prve faze raspodeljeno u dve grupe, a žreb je spojio Boku i River u istu. Samo prvi ide u finale, a igra se po jednokružnom sistemu tako da je ovo jedini meč ljutih rivala u pomenutom takmičenju i biće presudan. Oba tima su osvojila po sedam bodova u prva tri kola tako da je večerašnja pobeda u Superklasiku od ključne važnosti. Remi bi produžio neizvesnost do poslednjeg kola u kojem Boka ima teži posao i gostuje Argentinos Juniorsima dok River dočekuje Independijente.

Dakle, pobeda praktično znači plasman u finale za prvi trofej Kupa Dijega Armanda Maradone. Gde ćete veći motiv?

A još važniji mečevi očekuju oba rivala za par dana u polufinalima Kopa Libertadores. River 6. januara dočekuje Palmeiras, dok će Boka ugostiti Santos u velikom argentinsko-brazilskom polufinalu Kopa Libertadores. Vrlo je bitno ostvariti rezultatski kapital pred revanše u Brazilu i to famozno finale koje se crta 30. januara na mitskoj Marakani. Eto, koliko je ovo lud januar za navijače dva najveća argentinska kluba.

Znamo svi šta se dešavalo prethodne dve godine u Kopa Libertadores. Prvo je River dobio Boku u onom famoznom finalu koje se završilo u Madridu, a onda je prethodne sezone eliminisao najvećeg rivala i u polufinalu. Bile su to najbolnije epizode u istoriji Boke Juniors pa su se stvorili otrovna atmosfera i glad da se što pre isporuči osveta i da se osvoji Kopa Libertadores u kojem River dominira prethodnih godina.

Zato su domaća takmičenja ipak manje bitna za Boku ali bi bilo jako bitno naneti udarac Riveru i napumpati se samopouzdanjem pred polufinala. Domaći teren je takođe Bokin blagi adut iako nema navijača.

Trener Ruso je u prošlom kolu odmarao Andradu, Teveza, Salvija, Kampusana, Fabru, Soldana, Iskijerdosa, a Vilja je ušao tek sa klupe... Dakle, skoro cela prva postava je odmarala pred Superklasiko, a rezervisti su razbili Urakan. Sve je podređeno derbiju. Ekipa igra odlično i u usponu je forme tako da se Riverov skalp očekuje.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bonus iz te pobede nad Urakanom je što je Edvin Kardona potvrdio da je u sjajnoj formi i što je definitivno ozbiljan adut za Superklasiko. Kao i napadač “Vončop” Abila koji je sa dva gola zabiberio konkurenciju Tevezu, Soldanu i Zarateu. Baš sve ukazuje na to da Boka ima mnogo širi izbor igrača i više aduta u rukama. Jedini igrač koji joj fali zbog povrede je Dijego “Hobotnica” Gonzales, ali daleko od toga da je on neki nezamenjiv šraf i da Boka ne može bez njega.

Migel Anhel Ruso će biti na slatkim mukama koji tim da suprostavi Riveru. Ali i pod većim pritiskom. Domaćin je i plus mu je predstojeći Kopa Libertadores važniji nego Galjardu. Kako zna i ume, mora da osvoji titulu prvaka Južne Amerike jer je to postala Bokina opsesija i zato je doveden. Možda čudno zvuči, aIi koliko god da je u prednosti zbog većeg igračkog fonda i duže klupe, toliko je to i zamka da izgubi poverenje ako večeras doživi poraz. Mogli bi ozbiljno da mu se se zaljuljaju svlačionica i klupa. Ako se zaista desi da očigledno umorni River (pa još bez nekih bitnih igrača), kao gost pobedi Boku i ode u finale, onda će to biti užasna atmosfera na Bombonjeri narednih dana pred polufinale Kopa Libertadores. Na Boki je pritisak da pobedi dok River čak i u slučaju poraza ne gubi toliko.

Riverov strateg Marselo Galjardo je majstor za pripremu ekipe pod pritiskom. Obožava ovakve situacije i hladan je kao špricer u njima. On je u prošlom kolu rešio da ne odmori nijednog igrača iako ga očekuju možda i dva najvažnija meča u sezoni. Potpuno je iznenadio javnost da u drugom poluvremenu meča protiv Arsenala gurne i rovitog Nača Fernandeza koji je možda i ključni igrač ekipe i većini trenera ne bi palo na pamet da ga tako rizikuje uoči Superklasika. Ali to je Marseljo Galjardo. Ako izgubi večeras, imaće neka validna opravdanja i razumevanje za njegove poteze. Pogotovo što je on za Riverove navijače idol, dok Ruso na drugoj strani nema toliko kredita. A iznenađujućom pobedom bi se još jednom potvrdio kao genijalac i noćna mora svakog ko voli Boku Juniors.

Galjardo je stvorio ovu generaciju Rivera i napravio dinastiju od nje. Ali klub ga baš i nije ispoštovao nekim konkretnim potezima. Jednog po jednog je prethodnih godina gubio Gonzala Martineza (Atlanta), Džonija Majdanu (Meksiko), Ezekijela Palasiosa (Bajer Leverkuzen), Huana Kintera (Kina), Lukasa Martineza Kvartu (Fiorentina), a pre nekoliko dana i snažnog napadača Lukasa Prata koji se preselio u Fajenord. To su sve mnogo bitni igrači koji su imali ozbiljne uloge. Dinastija se polako osipala.

Ali neverovatni Galjardo je uvek uspevao da nadoknadi sve deficite. Tako je polako i postepeno od Nikolasa de la Kruza napravio najboljeg urugvajskog vezistu i Riverovo srce tima. Tako je pogodio sa dovođenjem iskusnog Matijasa Suareza iako su mnogi preispitivali ti odluku i govorili da je argentinski napadač ‘gotov’ i da je njegovo prošlo. Tako je pogodio sa prilično jeftinim transferima Čileanca Dijaza i Paragvajca Rohasa i u njima dobio stubove odbrane. Tako je i u Horheu Karaskalu pronašao novog Kintera i novi “iks faktor” u Riverovoj igri.

To je najbolji trener Južne Amerike. I to je ono što plaši svakog navijača Boke. Šta je smislio čovek koji im je naneo traume i komplekse prethodnih godina...

Galjardo večeras ne može da računa ni na jednog od dvojice levih bekova. Povređeni su i Milton Kasko, i Fabricio Anheleri. I uprkos tome, Galjardo ne želi da gurne nikoga od mlađih igrača kojima je to prirodna pozicija već će eksperimentisati sa Rohasom.

Da stvari budu luđe, Galjardov River će imati dan manje odmora za polufinale Kopa Libertadores i igrači će mu zaista biti na limitima izdržljivosti i umora. Da li je zaista toliko lud (ili genijalan) da sa istim timom igra na tako dva važna meča u roku od nekoliko dana? Već je najtrofejniji trener u istoriji Rivera sa 11 titula, ali nema nameru da stane. U narednih nekoliko dana mu se otvara put za još dva velika trofeja. I spreman je da sve rizikuje za njih…

Nažalost, publike neće biti. A upravo ona ovom derbiju daje oreol najvećeg na svetu. Ipak, i bez navijača na tribinama bi ovo mogao da bude nezaboravan derbi. Baš zbog toga što mnogo toga odlučuje… Trenutno i u perspektivi.