Već se vidi Rangnikov potpis: Fredov poklon za dobrodošlicu, oprezni Junajted bolji od Palasa (VIDEO)

Početak koji obećava. Nije blistao Mančester junajted, ali je izgledao daleko disciplinovanije i organizovanije nego ranije. Manje su igrači kluba sa Old Traforda grešili, igrali su direktnije, brže, bolje se kretali bez lopte... Vršili su i presing u većoj meri nego što je to bio slučaj pod palicom Ole Gunara Solskjera, a opšti utisak je i da se Ralf Rangnik na debiju odlučio za oprezniji pristup. Da se čuva lopta, protivnik tera na greške, da se igrači ispomažu u odbrani. Sve to je dovelo i do veće potrošnje, pa je napad (posebno u drugom poluvremenu) trpeo. Ipak, osmehnula se sreća Đavolima i nemačkom treneru, proradila je Fredova desnica, što je na kraju bilo dovoljno za pobedu - 1:0.









Mogao se i pre meča primetiti Rangnikov potpis. Na klupi je ostao Aron Van Bisaka, u startnih 11 se ponovo našao Diogo Dalot, dok je među rezervama viđeno i jedno novo ime - Entoni Elanga. Mladi švedski internacionalac je dobio i priliku u drugom poluvremenu, a interesantno je da je na teren kročio neposredno pre pobedonosnog pogotka (mada nije učestvovao u akciji koja je prethodila Fredovom pogotku). Ostatak tima bio je prema očekivanjima. Bilo je možda dileme da li će Kristijano Ronaldo početi meč, ali Portugalac se našao u startnih 11.

Krenuo je Junajted strpljivo, polako gradio igru i sticao kontrolu nad utakmicom. Palas se očekivano povukao, a domaćin je delovao organizovanije nego inače, pa je polako pleo mrežu pred golom rivala. Nije bilo žurbe, ali jeste igra Đavola delovala tečnije. Nisu srljali domaći igrači u želji da što pre dođu do pozicije za postizanje pogotka. Imali su nekoliko dobrih situacija, ali nisu uspeli da postignu pogodak. Brojke ukazuju i na značajan boljitak, s ozbirom da je prvo poluvreme pod palicom Ralfa Rangnika statistički najbolje u tekućoj sezoni. Đavoli su imali 108 pasova koji su završili u poslednjoj trećini terena, 48 u 30 metara od protivničkog gola, 26 dodira sa loptom u kaznenom prostoru Palasa i isto toliko dodavanja ka šesnaestercu tima iz Londona. Rezultat agresivnijeg i pametnijeg presinga oslikao se kroz šest oduzetih poseda na protivničkoj polovini. Nedostajao je samo gol, pa da se napravi konstatacija da je Rangnikova era savršeno počela.

Ušao je domaćin dominantno i u drugo poluvreme, od starta tražio rupu u odbrani ekipe Patrika Vijere. Nije uspevao da je pronađe, a vremenom je delovalo da ostaje i bez daha. Odvažio se i Kristal Palas. Zaigrao ambicioznije, pa se sredinom drugog dela vodila prilično ravnopravna borba. Fredov gol došao je kao plod odlične akcije, ali najveće zasluge svakako idu na račun brazilskog reprezentativca, koji je sjajno šutirao iz koraka sa ivice šesnaesterca. U nastavku su se Đavoli povukli, prepustili loptu gostima i strpljivo i pametno čuvali rezultat. Imali su i sreće, ali su na kraju upisali važnu pobedu. Prvi put od aprila su uspeli da sačuvaju mrežu netaknutom na Old Trafordu.

PREMIJER LIGA – 15. KOLO

Subota

Vest Hem - Čelsi 3:2 (1:1)

/Lansini 40, Bouen 56, Masuaku 87 – Silva 28, Maunt 44/

Njukasl - Barnli (1:0)

/Vilson 40/

Sautempton - Brajton 1:1 (1:0)

/Broja 29 - Mopej 90+8/

Vulverhempton - Liverpul 0:1 (0:0)

Votford - Mančester Siti 1:3 (0:2)

/Kučo 74 - Sterling 4, Silva 31, 63/

Nedelja

Lids - Brentford 2:2 (1:0)

/Roberts 27, Bamford 90+5 - Baptist 54, Kanjos 61/

Mančester junajted - Kristal Palas 1:0 (0:0)

/Fred 77/

Totenhem - Norič 3:0 (1:0)

/Moura 10, Sančez 67, Son 77/

17.30: (2,50) Aston Vila (3,35) Lester (3,05)

Ponedeljak

21.00: (3,60) Everton (3,35) Arsenal (2,20)

*** kvote su podložne promenama