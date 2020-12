Šampion je u krizi. Definitivno. Nije to onaj potpuni pad forme, kada se ekipa prospe na terenu, pa ih rivali gaze, pobeđuju, ali Liverpulu ne ide u poslednje vreme.

Na pet poslednjih utakmica – treći remi. Štuca Klopov tim. Doduše, sa toliko povreda, nije to neko veliko iznenađenje.

Nije čak Liverpul ni toliko loše odigrao na Sent Džejms Parku, nije istina ni briljirao kako ume. Ali i ono što je uspeo da stvori šansi, osujetili su golman Svraka i poslednja linija budna od prve do poslednje sekunde kao da je na straži – 0:0.

Bilo je ovo, u stvari, veče golmana. Sjajan je bio Darlou kod crno-belih, ali odličan je bio i Alison pred mrežom Crvenih, jer je i on imao dosta posla, pogotovo do poslednjih pola sata, kada je Liverpul sabio Njukasl na njegovu polovinu i do kraja uglavnom igrao viktoriju. Uglavnom zato što je usred perioda dominacije gostiju, Klark imao veliku šansu u 80. minutu, koju je odbranio Alison.

Šansi je, ipak, bilo mnogo više na drugoj strani u poslednjih pola sata. Imao je Firmino u 91. minutu, imao Mane nekoliko minuta pre toga, a najbolju je Liverpul stvorio sredinom drugog dela, kada je tukao Mane iz blizine i kada su svi već videli loptu u golu, „iznikao“ je iz zemlje Šar i maltene sa gol-linije skrenuo fudbal u korner.

Imao je i Salah svoj trenutak, u prvom poluvremenu, kada je izašao sam ispred golmana, a Darlou mu odbranio vrhovima prstiju.

Igrao je Liverpul svoju igru, imao je ogroman posed lopte, stvorio i dovoljno šansi da dobije utakmicu, ali razorni napad šampiona Engleske je večeras zaćutao. Kao i u prošlom kolu protiv Vest Bromviča (1:1) ili malo pre toga protiv Fulama (1:1).

Ekipe iz donjeg doma kao da ne inspirišu dovoljno Klopove pulene, muče se sa njima i prosipaju bodove. Ali, tako se gube titule...

PREMIJER LIGA – 16. KOLO

Ponedeljak

Kristal Palas - Lester 1:1 (0:0)

/Zaha 58 - Barns 83/

Čelsi - Aston Vila 1:1 (1:0)

/Žiru 34 - El Gazi 50/

Utorak

Brajton - Arsenal 0:1 (0:0)

/Lakazet 66/

Barnli - Šefild Junajted 1:0 (1:0)

/Mi 32/

Sautempton - Vest Hem 0:0

VBA - Lids 0:5 (0:4)

/Sojers 9ag, Alioski 31, Harison 36, Rodrigo 40, Rafinja 72/

Mančester Junajted - Vulverhempton 1:0 (0:0)

/Rašford 90+4/

Sreda

Njukasl – Liverpul 0:0

Odloženo

Everton - Mančester Siti

Totenhem - Fulam

