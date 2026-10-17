Veče karijere Mihajla Neškovića: Tri komada u mrežu Metalca, da TSC spava na vrhu tabele

Makar na jedno veče TSC će spavati na vrhu tabele, tamo gde su ga gotovo svi u srpskom fudbalu videli pre nego što je počela sezona. Jer, objektivno gledano, Topolčani i sada imaju sastav kojem je mesto u Superligi, a u rangu ispod.

Neškovićeva serija krenula je u 5. minutu. Veteran Aranđel Stojković je centrirao iz dubine, pravo na peterac, a napadač TSC-a je glavom doveo svoj tim u vođstvo. Malo posle toga je Andreja Stojanović propustio priliku da duplira prednost, da bi potom stigla kazna: Kaličanin je poslao loptu na peterac, gde je Luković preusmerio loptu pod prečku za 1:1.

Pretili su Milanovčani u tim momentima, pa je Kaličanin promašio veliku priliku za preokret, sa peterca je iz voleja poslao fudbal preko prečke. I kako to u fudbalu biva, već u sledećem napadu TSC je ponovo poveo. Možda je lopta malo povukla odbranu Metalca, koja je ispala gotovo na centru, a Nešković je na asistenciju Saše Jovanovića pogodio za 2:1.

Svoju utakmicu godine Nešković je uveličao u 70. minutu, kada je pokupio loptu posle golmanove odbrane i poslao mu je ispod noge u mrežu. A, za konačan rezultat pobrinuo se Saša Jovanović, samo tri minuta kasnije, sa peterca je ćušnuo fudbal u gol na dodavanje Andreje Stojanovića.

Ubedljivi trijumf TSC-a uveličao je rezervista Stančić, koji je dočekao loptu ispred šesnaesterca Metalca i prošetao se kroz iznenađenu odbranu gostiju, te zakucao fudbal u gol – 5:1.

TSC – METALAC 5:1 (2:1)

/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/

Stadion: TSC arena

Sudija: Mladen Jakovljević

TSC: Simić, Stojković, Krstić (od 71. Stančić), Stojsavljević, Stojanović, Radin, Petrović (od 57. Soprenić), Tegeltija, Nešković (od 77. Mladenović), Jovanović (od 77. Beče), Burmaz (od 57. Nikolić).

METALAC: Premović, Mijailović, Milićević, Topalović, Kaličanin (od 71. Vojnović), Vukašinović (od 80. Puzović), Milojević, Kofi (od 60. Đorđević), Baštić, Entim (od 60. Milinković), Luković (od 71. Egeoluoha).

MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)

/Čejić 83/

Subota

Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)

/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/

Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)

/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/

Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)

/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/

Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)

/Stuparević 79/

TSC - Metalac 5:1 (2:1)

/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/

Nedelja

14.00: (1,85) Voždovac (3,30) Loznica (4,20)

Ponedeljak

18.00: Spartak Subotica – Borac 1926

***Kvote su podložne promenama