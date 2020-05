Veče sa ukusom Bundeslige: Haverc beži još jednom rivalu, Ajntraht se pita da li može da bude gore, Menš na popravnom u Bremenu

Sa jedne strane Borusija iz Dortmunda, a sa druge Bajern iz Minhena. Četiri boda razlike u borbi za titulu. Najbolji napadi Bundeslige… I još hiljadu je razloga da se večeras ostane uz male ekrane. Ali fudbal neće stati posle 20.30, baš naprotiv – čini se da će svi ostali kandidati za titulu i plasman u Ligu šampiona samo čekati kiks Bavaraca dva sata ranije.

Odmah iza u redu stoje Lajpcig, Bajer iz Leverkuzena i Borusija Menhengladbah. I svako ponaosob sanja bar da se domogne mesta u elitnom fudbalskom takmičenju naredne sezone. Pošto je razlika između njih samo dva poena, a jedan će na kraju morati da izvisi, jasno je da nas samo između njih očekuje borba na život ili smrt.

Drugi kraj tabele krije ništa manju zbrku. I dok će Paderbornu biti potrebno čudo kako bi opstao, svi ostali imaju realne šanse da se, bilo kroz baraž, bilo do kraja takmičenja domognu sigurnog mesta. Najugroženiji je čuveni Verder iz Bremena, a prate ga Fortuna koja je ušla u solidnu seriju bez poraza, te Majnc i Ajntraht iz Frankfurta, koji se i ne seća kada je poslednji put osvojio bar jedan bod.

I dok čekamo trenutak kada će navijači širom Evrope ponovo moći da se vrate na svoje staro mesto, za to vreme moraćemo da se zadovoljimo prenosima ispred malih ekrana i da se nadamo što većem broju golova. A u Bundesligi, domaćini će se nadati da će im konačno „svanuti“ nakon karantina, pošto su odneli svega tri pobede u 18 odigranih utakmica...

LEVERKUZEN – VOLFZBURG (20.30)

Verovatni sastavi:

Leverkuzen (3-4-3): Hradecki - Tah, Sven Bender, Tapsoba - Vajzer, Arangiz, Demirbaj, Sinkgraven - Belarabi, Haverc, Dijabi

Rezerve: Lomb, Ezkan, Dragović, Vendel, Amiri, Baumgartlinger, Palasios, Vitc, Alario, Bejli, Paulinjo

Nedostaju: Lars Bender, Stanilevič, Foland

Volfzburg (4-2-2-1-1): Kastels - Embabu, Pogrančić, Bruks, Rusijon - Šlager, Arnold - Štefen, Brekalo - Mehmedi – Veghorst

Rezerve: Pervan, Knohe, Tiseran, Horn, Žoao Viktor, Justvan, Ljanez, Mej, Ginček, Marmuš

Nedostaju: Azaui, Kamaćo, Gerhart, Gilavugi, Kasten, Klaus, Klinger, Mencel, Paulo Otavio, Vilijam, Karamoko

Od 1. aprila 2016, kada je na BajAreni bilo 3:0 za Leverkuzen nije viđen kec u duelima ovih ekipa. Vukovi se nadaju produžetku te neobične serije, a uporište im daju i odlični rezultati na prethodna četiri gostovanja - savladali su Augzburg, Hofenhajm i Paderborn, a sa Unionom su odigrali 2:2. Međutim, njihov dugačak spisak povređenih i nalet Aspirindžija predvođenih novim vunderkindom nemačkog fudbala, 20-godišnjim Kajem Havercom (četiri pogotka posle pauze, čime je potpuno amortizovan izostanak Kevina Folanda) nagoveštavaju četvrtu uzastopnu pobedu domaćih. Ako želite da poboljšate kvotu keca nadogradite sa 3+ jer su crveno-crni sve efikasniji, a to je i standard njihovih međusobnih susreta u Leverkuzenu.

AJNTRAHT FRANKFURT – FRAJBURG (20.30)

Verovatni sastavi:

Ajntraht Frankfurt (3-2-3-2): Trap - Ilsanker, Hasebe, Hintereger - Kor, Rode - Da Kosta, Kamada, Kostić - Dost, Silva

Rezerve: Renov, Abraham, Čendler, Durm, Endika, Rus, Ture, De Guzman, Želson Fernandes, Gaćinović, Sov, Toro

Nedostaju: Ćavar, Četin, Finger, Gonsalo Pasijensija, Štendera, Vidvald, Cimerman

Frajburg (4-2-2-1-1): Švolov - Šmid, Koh, Gulde, Ginter - Haberer, Hefler - Salai, Grifo - Heler – Petersen

Rezerve: Tide, Hajnc, Iter, Linhart, Šloterbek, Abraši, Borelo, Franc, Kajtel, Kvon, Tepelman

Nedostaju: Fleken, Kat, Kibler, Rave, Valdšmit

Zbog pet vezanih poraza Ajntraht se našao u ozbiljnim problemima - ima samo četiri boda više od Fortune koja je na plej-aut poziciji (istina, uz meč manje) i pobeda mu je imperativ. U subotu protiv Bajerna na momente je potvrdio da i te kako može da bude opasan, posebno iz prekida i kontranapada po krilima preko Filipa Kostića i Danija da Koste. Međutim, primoran je da se otvori, a Frajburg se bolje snalazi kada se povuče i ugrožava rivale iz protivnapada, što mu je i donelo remi na prethodnom, izuzetno teškom gostovanju u Lajpcigu. Frankfurtski crveno-crni jesu objektivno kvalitetniji i vreme je da prekinu post u utakmici sa pogocima na obe strane i u oba poluvremena, makar to uradili i nerešenim ishodom (1X).

VERDER – MENHENGLADBAH (20.30)

Verovatni sastavi:

Verder (3-4-2-1): Pavlenka - Veljković, Foht, Moisander - Gebreselasije, M. Egeštajn, Klasen, Fridl - Bitenkur, Rašica – Sardžent

Rezerve: Kapino, Augustinson, Gros, Lang, Langkamp, Gruev, Šahin, Straudi, Bartels, J. Egeštajn, Goler, Osako, Zelke, Voltemade

Nedostaju: Bagfrede, Filkrig, Movald, Filip, Pizaro, Plogman, Toprak

Menhengladbah (4-2-1-3): Zomer - Lajner, Ginter, Elvedi, Vent - Kramer, Nojhaus - Štindl - Herman, Plea, Tiram

Rezerve: Grin, Zope, Bensebaini, Dukure, Jančke, Beneš, Hofman, Mizel, Štrobl, Benets, Embolo, Rafael, Traore

Nedostaju: Džonson, Zakarija

Verder je nekako trijumfovao u Frajburgu, pa sa uvećanim optimizmom iščekuje nastavak borbe za opstanak. No, na njegovu nesreću dolazi mu jedan od kandidata za Ligu šampiona, željan rehabilitacije za poraz u derbiju sa Leverkuzenom. Menš je donekle uzdrman zbog tih 1:3, ali severnjaci su mu redovna "mušterija": pripalo mu je šest od osam prethodnih dvoboja, među njima i minula tri u Bremenu. Podsetićemo vas i na to da je Verder nanizao sedam poraza kod kuće, pa bi nas izostanak dvojke prilično začudio. Budući da domaći niti umeju, niti imaju luksuz da se brane, te da su Ždrepci u seriji od devet mečeva na kojima su i davali, i primali golove, a na poslednjih pet to su činili u kombinaciji sa tri i više pogodaka imate dosta za biranje i kombinovanje.

NEMAČKA 1 - 28. KOLO

Utorak

18.30: (3,50) Borusija Dortmund (3,60) Bajern Minhen (2,05)

20.30: (2,05) Ajntraht Frankfurt (3,45) Frajburg (3,60)

20.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (3,70) Volfsburg (4,70)

20.30: (4,70) Verder Bremen (3,70) Borusija Menhengladbah (1,75)

Sreda

18.30: (1,40) RB Lajpcig (4,80) Herta (7,75)

20.30: (2,00) Augzburg (3,45) Paderborn (3,80)

20.30: (2,60) Fortuna Dizeldorf (3,20) Šalke (2,80)

20.30: (2,60) Hofenhajm (3,30) Keln (2,70)

20.30: (2,30) Union Berlin (3,35) Majnc (3,10)

