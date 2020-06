Večeras je finale u Rimu: Sari nervozno čeka prvi trofej, Gatuzo se uzda u musketarsku atmosferu

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Kaže Mauricio Sari da je tokom kolektivnog karantina, zbog pandemije koronavirusa, postao bolji čovek: strpljiviji, manje prek i manje tvrdoglav. Ne bi se reklo, barem ne po njegovom nastupu na konferenciji za novinare pred finale Kupa Italije Juventus - Napoli na Olimpijskom stadionu. “Igraju mi po jajima”, doslovce je rekao Sari za novinare i fudbalske komentatore koji su prethodnih nedelja podsećali da kormilar Stare dame nije podigao nijedan italijanski trofej. Da li su nešto pogrešili? Jesu i nisu, zavisi iz kog ugla gledate na karijere trenera.

Lako je bilo Robertu Mančiniju da osvoji svoj prvi trofej sa nepunih 37 godina, kada mu je prva trenerska klupa bila u Firenci i kad je bio ljubimac Marija Skončertija, tadašnjeg sportskog direktora Fjorentine. Taj kup će ostati upaćen za vek vekova kao labudova pesma Ljubičastih Vitorija Čekija Gorija. Sari je za razliku od Mančinija morao da čeka i mukotrpno radi gotovo 20 godina da bi dobio licencu da trenira u elitnoj italijanskoj fudbalskoj ligi, a četvrt veka radnog staža da bi mu se ukazala prilika u velikom klubu. Zato Sari ima pravo kada ubraja u “trofeje” osam promocija koje je obezbedio svojim timovima od druge amaterske lige pa do uvođenja Empolija u Seriju A.

Uprkos uveravanjima da ne treba da brine za svoju klupu i da se ne obazire na glasine o dolasku Pepa Gvardiole, Sari ne može baš mirno da spava. Njegov Juve komanduje, ali ne dominira kao što je to činio Alegrijev. Toskanski stručnjak s pravom podseća da nijedan trener Juvea u debitantskoj sezoni na klupi Stare dame nije osvojio toliko bodova u Seriji A koliko on. Uz to su Bjankoneri i dalje u trci za Ligu šampiona, a večeras bi mogao da “padne” i Kup Italije. Međutim, sve će se izmeniti iz korena ako Sari izgubi drugo finale u ovoj sezoni, posle Superkupa izgubljenog od Lacija. Pitanje je da li će i osvojeni skudeto biti dovoljan za ostanak na klupi u slučaju da se izađe iz Lige šampiona sagnute glave pre vremena.

Slučaj je hteo da Sari večeras igra protiv “svog” Napolija. U timu Azura se nalazi i dalje okosnica igrača koju je on ukomponovao i oblikovao po svojoj slici i prilici. Posle meča sa Napolijem na San Paolu u prvenstvu koji je Juventus izgubio sa 1:2 prošlog januara, italijanski stručnjak je rekao da ako već mora da izgubi onda preferira da to bude od Napolija. Ne bih se opkladio da bi ponovio tu izjavu posle frontalnog napada predsendika Aurelija de Laurentisa koji je ga je optužio da je “izdajnik” i “vulgarni plaćenik”. Sari se uzdržao da odgovori De Laurentisu, mada je veće iznenađenje da niko od novinara nije zatražio od njega da prokomentariše izjave gazde Napolija.

Sari još nije uspeo da stavi svoj pečat na igru i efikasnost Juventusa: ako Ronaldo nema dan ili veče, Bjankoneri se vraški muče da postignu gol. Specifična težina CR7 se mnogo više oseća u ovoj sezoni nego u prethodnoj. Delimično obrazloženje može da se pronađe u slaboj sezoni Gonzala Iguaina i činjenice da u timu ne postoji alternativa za Pipitu, kao i u neubedljivom sezonskom izdanju Miralema Pjanića. Reprezentativac BiH je trebalo da bude srce, duša i mozak igre Juvea, fudaler koji odigra po 150 pasova po utakmici (Sari dixit). To se nije dogodilo i zato nikoga ne iznenađuje što je Pjanić završio na listi igrača koje bi Paratiči, Nevded i Anjeli rado “žrtvovali” u razmeni sa drugim velikim klubovima.

Utakmica sa Milanom nije verodostojni pokazatelj forme Juvea. Meč je bio prilično uslovljen ranim isključenjem Rebića jer se na Juventusovu kvalititativnu prednost dodala i brojčana na terenu. Činjenica da je Bufon ostao bez ocene, nije imao nijednu intervenciju, dovoljno govori. Kad već spomenusmo iskusnog golmana, Điđi će večeras imati priliku da dostigne Roberta Mančinija po broju osvojenih nacionalnih kupova (šest) i da tako objedini dve krune budući da je već fudbaler sa najviše osvojenih skudeta u karijeri (devet).

U sastavu Juvea neće biti velikih promena u odnosu na meč sa Milanom pre par dana. Jedina novina bi trebalo da bude Kvadrado na mestu desnog beka umesto Danila. Pjanić, uprkos svim kritikama, zajedno sa Bentankurom i Matuidijem, biće potvrđen. Napadački trio Daglas Kosta, Ronaldo i Dibala neće biti menjan, ali se očekuje da ih Sari “posloži” drugačije u odnosu na okršaj sa Rosonerima: Kristijano Ronaldo u ulozi klasičnog centarfora se ne oseća baš kao “riba u vodi”. Najteži, ali i potencijalno najisplativiji, Sarijev posao će biti da napravi pozitivan spoj između Dibale i Ronalda. Toskanski stručnjak je sam priznao da Argentinac i Portugalac nisu baš kompatibilni i da neće biti jednostavno pronaći adekvatnu formulu optimalne koegzistencije na terenu. Zvuči lepo, čak i logično, teza da veliki fudbaleri uvek nađu način da se uklope međusobno, iskustvo nam pokazuje da to nije aksiom a Dibala nešto o tome zna i u reprezentaciji Argentine, gde ima drugog "vanzemaljca", Lea Mesija.

Jedno je sigurno: Đenaro Gatuzo je hrabar čovek i u subotu je, posle meča sa Interom, dirnuo sve Italijane svojom izjavom o prerano preminuloj mlađoj sestri. Rino pokazuje da je trener na istoj talasnoj dužini kakav je bio igrač: srčan, požrtvovan, odan, neumoran, neustrašiv, s nogma čvrsto postavljenim na zemlji. Svoj karakter je uspeo da prenese mnogo brže i dublje na igrače Napolija nego što mu je to pošlo za rukom u Milanu.

Fudbaleri Napolija su pre dolaska Rina Gatuza bili u otvorenom sukobu sa gazdom kluba Aurelijom de Laurentisom i upravom kluba, izgledali kao razbijena, rašitmovana i demotivisana vojska, sa serijom fudbalera sa spremnim spakovanim koferima. Ringjo je znao da dirne prave žice ključnih fudbalera u timu Napolija.

U samo par meseci Insinje je od igrača kome je Mino Rajola uveliko tražio novi klub, umesto Napoliju rekao adio italo-holandskom menadžeru i potpisao novi ugovor sa Napolijem. Mertens, Kulibali, Kaljehon, Zjelinski pa čak i Alan, koji se svađao i sa Gatuzom, nemaju više nameru da napuste klub. Čak ni Fabijan Ruiz ne pritiska više da se vrati u Španiju na velika vrata.

Koliko je Gatuzo uspeo da uđe u glave fudbalera Napolija demonstrira činjenica da su svi ostali u Napulju tokom tromesečnog karantina. Prvak sveta iz Nemačke 2006. godine, čuo se gotovo svaki dan telefonom sa svojim fudbalerima, gradeći, kamen po kamen, atmosferu zajedništva u stilu Diminih musketara: svi za jednog, jedan za sve.

Gatuzov Napoli nije vrcav, ni razdragan kao što je bio Sarijev. Ne umire u lepoti i u geometrijama toskanskog stručnjaka. Gatuzo se ne stidi da na utakmicama protiv jačih timova prepusti zadatak konstruisanja igre rivalu i da preko brzih tranzicija maksimalno iskoristi brzinu, pokretljivost i maštovitost svojih napadača, Insinjea, Mertensa, Politana, Kaljehona ili Lozana.

Naš Nikola Maksimović je jedan od igrača koji su najviše profitirali dolaskom Gatuza. Istina je da je Maksimović zaradio status startera u odsustvo povređenog Kulibalija, ali je na utakmici sa Interom srpski defanzivac pokazao da je sa Senegalcem gotovo savršen par, još kompletniji nego sa Manolasom. Inače, Grk se još uvek nije skroz oporavio do povrede, ali mu je veoma stalo da bude barem na klupi protiv Juvea i Gatuzo će mu ispuniti želju.

Za razliku od Juve u čijem sastavu će biti samo jedna promena u odnosu na meč sa Milanom, Gatuzo će napraviti promene u svakom delu tima, počev od čuvara mreže. Meret će dobiti šansu između stativa pošto je Ospina suspendovan zbog kartona. Mario Rui bi trabalo da zauzme svoje mesto na desnom boku umesto Hisaja. U veznom redu ćemo uživati u gracioznim potezima Fabijana Ruiza koji se u potpunosti oporavio od povrede i spreman je da “obasja” svojim kvalitetom igru Napolija. U napadu će, po svoj prilici, šansu dobiti iskusni Kaljehon umesto Politana. Lozano je i pored udaljivanja sa poslednjeg treninga, na spisku igrača za finale kupa.

Interesantno je da je Gatuzo odlučio da tim ostane u Napulju, odnosno da prespavaju u hotelu u centru grada i da ovog jutra vozom otputuju, na dan utakmice u Rim. Predsednik Aurelio de Laurentis je, kao i pred meč sa Interom, došao da obiđe tim sa “taličnim” predsednikom pokrajine Kampanja Vinčencom de Lokom, zvanim “Šerif”.

JUVENTUS (4-3-3): Bufon - Kvadrado, De Liht, Bonuči, Aleks Sandro - Bentankur, Pjanić, Matuidi - D. Kosta, Ronaldo, Dibala.

NAPOLI (4-5-1): Meret - Di Lorenco, Maksimović, Kulibali, Mario Rui - Kaljehon, Fabijan Ruiz, Deme, Zjelinski, Insinje - Mertens.

Piše: Željko PANTELIĆ