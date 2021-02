Mišljenja su podeljenja i tako će uvek biti. Broj osvojenih trofeja, postignutih i nameštenih golova, poteza od kojih zastaje dah teško da će naterati nekoga da promeni odluku i odluči se za onog drugog. Neće na to uticati čak ni broj individualnih nagrada, iako su ih u poslednjih gotovo deceniju i po praktično monopolizovali. Uprkos svemu, debata ko je bolji, Lionel Mesi ili Kristijano Ronaldo, ostaće večna.

Odgovoru je pokušala da se približi i španska Marka, sakupivši na jednom mestu mišljenja 50 fudbalskih radnika na pomenutu temu, što igrača, što trenera, čija su mišljenja ipak i validnija od drugih. Neke su zvali, neke su izjave iskopali iz arhive. Sa razlogom. Jer ipak pričamo o zvezdama kakve su Pele, Maradona, Marko Van Basten, Ronaldo, Johan Krojf, Paolo Maldini, Frančesto Toti, Vejn Runi, Jirgen Klop, Fabio Kapelo, ser Aleks Ferguson... Elita. Ljudi koji fudbal poznaju bolje neko bilo ko drugi, pa nek se tu ugurao i poneki uljez.

Rezultat – dve trećine glasova pripralo je Argentincu. Ono što je posebno zanimljivo, bilo je i Ronaldovih sadašnjih i bivših saigrača koji su naklonost dali Mesiju. Dakle, bez uvijanja i dodvoravanja. Pojedini su bili kratki, drugi su svoje odgovore argumentovali, neki su se pak dvoumili, ali niko na kraju nije ostao neutralan. Pa, hajde da pogledamo kako je ko glasao.

Lionel Mesi

Gari Lineker:

"Takođe sam veliki obožavalac Ronalda, ali ako govorite o najvećem igraču svih vremena, ne bi trebalo ni da se vodi debata“.

Frančesko Toti:

"Mesi je broj jedan... Ne govorite to Kristijanu“.

Jirgen Klop:

"Mesi ili Kristijano? Leo je bolji, ali Ronaldu ne bih mogao da se divim više“.

Ronaldo Nazario da Lima:

"Potpisao bih obojicu da imam puno novca. Stvarno mi se dopadaju obojica, ali mislim da bih pre potpisao Mesija“.

Džerom Boateng:

"Mesija jednostavno ne možete da zaustavite. Sa Ronaldom to nekad može da uspe“.

Foto: AFP

Vejn Runi:

"Na stranu moje prijateljstvo sa Kristijanom, izabrao bih Mesija“.

Ngolo Kante:

"Mesi ili Ronaldo? Mesi“.

Paolo Maldini:

"Mesija i Ronalda vrlo dobro poznajem. To su dvojica igrača koja su osvajala Zlatnu loptu u poslednjih deset godina. Po mom mišljenju, Mesi je iznad Ronalda“.

Johan Krojf:

"Oduvek sam voleo niske i tehnički nadarene igrače jer sam i sam bio takav. Kristijano je veliki igrač, ali je strelac“.

Koke:

“Kristijano je atleta, Mesi je bog“.

Đanluiđi Bufon:

“Mesi je kompletniji i tehnički je kvalitetniji“.

Zlatan Ibrahimović:

“Igrao sam sa Mesijem i viđao sam ga svaki dan, a suočio sam se i sa Kristijanom. Za mene je Kristijano mašina kada je reč o postizanju golova. Ali je Mesi u mojim očima kompletniji igrač“.

Frenk Lampard:

"To je užasno pitanje, ali se kladim na Mesija. Biram njega zbog njegovog čistog, prirodnog talenta, ali ono što Ronadi je apsolutno neverovatno“.

Dijego Maradona:

"Kristijano ili Mesi? Mesi“.

Arda Turan:

“Mesi je prisutan u svakom trenutku. Može da diktira igru u svim pogledima. O Ronaldu se ne može ništa loše reći, ali on je strelac“.

Pol Skols:

“Gledajući Mesija protiv Totenhema, naterao sam sebe da ponovo razmislim o Mesi – Ronaldo debati. Ko je najbolji? Mesi. Ali je i Ronaldo briljantan“.

Guti Ernandez:

“Mogu samo da ponovim ono što sam ranije rekao, a to je da je Mesi trenutno najbolji na svetu. Boli me da to priznam, ali je to jednostavno istina“.

Karlos Tevez:

“Mesiju nije bilo potrebno da ide u teretanu ili da trenira dribling, Ronaldo je to radio“.

Foto: AFP

Rajan Gigs:

“Birati između jednog i drugog je veoma teško. Voleo bih da kažem Kristijano jer sam igrao sa njim i pratio sam njegovu evoluciju, ali Mesi je genije. On je igrač kojeg u životu vidite samo jednom“.

Dijego Simeone:

“Ako moram da biram između Mesija i Ronalda, biram Mesija. Nemam nikakvu dilemu“.

Stiven Džerard:

“Postoje određeni igrači koji su na višem nivou od ostalih, to su Mesi i Ronaldo. Ali Ronaldo nije ’u mom timu’. Bitnije mi je šta ćete uraditi za tim i šta ćemo postići zajedno“.

Marko Van Basten:

“Kristijano je sjajan igrač, ali oni koji kažu da je bolji od Mesija ne znaju ništa o fudbalu. Mesi je jedinstven. Nemoguće je imitirati i ponoviti ono što uradi. Igrač poput njega se pojavljuje na 50 ili 100 godina“.

Fabio Kapelo:

“Ronaldo je izvanredan fudbaler, ali je Mesi genije“.

Romario:

“On je smireniji, tehnički potkovaniji. Više volim da gledam Mesija kako igra, ali je Kristijano, bez sumnje, među pet najboljih u istoriji“.

Eden Azar:

“Ne postoje dvojica najboljih svih vremena. Postoji samo jedan i to je Leo Mesi“.

Kevin De Brujne:

“Mesi ili Ronaldo? Mesi“.

Markus Rašford:

“Moram da kažem da su neke stvari koje radi Mesi neverovatne. Veliki sam obožavalac Kristijana Ronalda, ali mislim da je Mesi najbolji od svih“.

Ilkaj Gundogan:

“Ronaldo ili Mesi? Mesi.“

Marko Verati:

“Igrao sam protiv velikana kao što je Ronaldo, ali volim Mesija.“

Visente del Boske:

“Stajem uz Mesija. Bez obzira na ekipu u kojoj igra, vidim ga kao prirodnijeg fudbalera, momka sa ulice, iz komsiluka, koji sa prijateljima igra fudbal na ulici. Uprkos tome, Kristijano ima neverovatnu hrabrost"

Tijago Silva:

“Video sam igrače poput Ronaldinja, Ronalda, Adrijana, ali niko nije sličan Mesiju.“

Ronaldinjo:

“Voleo bih da sam više igrao sa njim. Nisam imao dovoljno vremena, bio je previše mlad. Najbolji je ikad, bez ikvakve sumnje.“

Dejvid Bekam:

“Mesi je jednostavno najbolji na svetu. Nemoguće je da postoji još neko kao što je on. Mesi je iznad ostalih.“

Foto: AFP

Kristijano Ronaldo

Pele:

“Danas je Kristijano nabolji igrač na svetu. Portugalac je najbolji jer je konstantniji i stabilniji. Ali, očigledno ne možete zaboraviti Mesija“.

Artur Melo:

“Mesi i Kristijano Ronaldo su dva velika lidera, ali moj izbor je Kristijano. Svaki od njih ima svoj način predvođenja tima. Ali, Kristijano to pokazuje gestovima, na terenu i u svlačionici“.

Mesut Ozil:

“Mesi se pokazao kao jedan od najboljih u Španiji, ali je Kristijano bio najbolji u svakoj zemlji u kojoj je igrao“.

Kilijan Mbape:

“Ne želim da umanjim veličinu Mesija, ali ja sam nadahnut karijerom Kristijana Ronalda“.

Gabrijel Hajnce:

“Da moram da izvadim čekovnu knjižicu, uradio bih to za Ronalda. Pokazao mi je da je najbolji na svetu“.

Federiko Valverde:

“Oni su dva najbolja igrača na svetu, ali ću ja uvek biti na strani Kristijana Ronalda“.

Romelu Lukaku:

“Mesi ili Ronaldo? Čoveče... Kristijano Ronaldo.“

Čičarito Ernandez:

“Kristijano je najbolji na svetu. A tek onda Mesi“.

Foto: AFP

Rikardo Kaka:

“Najbolji na svetu je nesto veoma relativno. Puno zavisi od kolektiva. Mesija i Kristijana bih postavio kao najbolje na svetu. Ali, za moderan fudbal, Ronaldo je kompletniji“.

Rafael Van der Vart:

“Više neće biti igrača kao što su Ronaldo i Mesi. Oni su fenomeni, ali između njih dvojice preferiram Ronalda.“

Matijas De Liht:

“Kristijano je neverovatan profesionalac. Najbolji iz svoje generacije i jedan od najboljih igrača u istoriji“.

Iker Kasiljas:

“Nemam dilemu, Kristijano Ronaldo je najbolji igrač na svetu za mene“.

Aleks Ferguson:

“Mesi je igrač Barselone. Međutim, Kristijano bi mogao da igra za Stokport Kaunti i postigne het-trik. Ima sve. Može da puca sa obe noge“.

Predrag Mijatović:

“Oni su različiti. Njihov način igre i kretnja su drugačiji. Ali za mene je Kristijano bolji od Mesija. Potpuniji je. Ima veću brzinu, eksplozivnost, služi se obema nogama, dobro igra glavom. Za mene Kristijano nema nedostataka“.

Geret Bejl:

“Kristijano Ronaldo svake nedelje pokazuje da je superiorniji od Mesija“.

Paulo Futre:

“Ne postoji fudbaler na svetu koji je bolji od Kristijana Ronalda.“

Martin Edegard:

“Preferiram Ronalda pre Mesija.“

A koga vi preferirate?