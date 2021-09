Bliži se vreme odigravanja najveće utakmice srpskog fudbala. Termin pravi sportski – nedelja 19. septembar od 18 časova.

Tim povodom oglasio se i fudbalski klub Partizan kao domaćin večitog derbija, te objavio vreme početka prodaje ulaznica i cenovnik. U klubu iz Humske 1 objavili su da će karte početi da se prodaju već od ponedeljka 13. septembra u 10 časova. Doduše, za sektore namenjenje navijačima Partizana. Zasad nema informacija kako će, kada i na koji način ići prodaja karata za Crvenu zvezdu.

Što se cena tiče, situacija je sledeća – jug i sever prodavaće se za 800 dinara, istok bočno za 1.500, istok centar i zapad bočno ići će za po 2.000 dinara, dok će se centar zapad prodavati za 2.500 dinara. Ko, pak, želi u lože moraće da izdvoji 8.000 dinara.

Onlajn prodaja vršiće se putem sajta www.ticketline.rs od ponedeljka 13. septembra u 10 časova sve do dana odigravanja utakmice, do 10 časova. Ulaznice na blagajnama stadiona FK Partizan biće u prodaji od ponedeljak i odvijaće se svakim danom osim nedelje u radnom vremenu od 10 do 18 časova.

Takođe, ulaznice je moguće naći i na Ticketline Shop Voždovac u TC Stadion, na info pultu u radnom vremenu svakim danom od 10 do 21 čas. U opticaju je još Ticketline Shop Novi Beograd, prizemlje TC Novi Mercator, Bulevar umetnosti 4, u radnom vremenu svakim danom osim nedelje od 10 do 18 časova.

Moguće je takođe doći do ulaznice uplatom na račun i preuzimanjem plaćenih ulaznica na blagajni broj 1 stadiona FK Partizan na dan utakmice od 10 do 18 časova.

Za sve one koji žele omogućena je i dostava ulaznica na kućnu adresu. Na dan utakmice prodaja će biti moguća isključivo na blagajnama stadiona FK Partizan od 10 časova do početka utakmice.

Ostavljena je i mogućnost da se ulaznice mogu rezervisati i na telefon 011/20-30-570 najkasnije do petka 17.09.2021. do 18 časova. Radno vreme call centra je od ponedeljka do subote od 10 do 18 časova. Sve rezervacije u skladu sa uslovima kupovine biće važeće najdalje do subote 18. septembra u 18 časova.

