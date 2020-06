Večiti u Kupu, 38. epizoda: Zvezdi prijaju polufinala, Partizan ima dva slavlja u nizu

Odjednom – derbi. Bez dugih priprema, bez atmosfere koja se pumpala danima, bez „strelica“ koje su letele na dve strane jednog brda. Kuglice na žrebu su se „poljubile“ u petak, a već u sredu (20.00) će fudbaleri Partizana i Crvene zvezde na teren u polufinalu Kupa Srbije.

Biće to 38. utakmica crno-belih i crveno-belih u drugom takmičenju po važnosti. Zvezdi će ovo biti prilika da dođe na korak od duple krune koju čeka još od 2007. godine, dok će Partizan u slučaju pobede imati još jednu prepreku do izjednačenja rekorda od pet zaredom osvojenih trofeja u Kupu, koji još iz doba stare Jugoslavije drži splitski Hajduk.

Bilans dosadašnjih Kup okršaja, koji se ne sabiraju sa onih 162 večita derbija u prvenstvu, ide na stranu Crvene zvezde. Tim sa Marakane je slavio 20 puta, tim iz Humske 13 puta, dok je četiri puta bilo nerešeno. To je broj odigranih utakmica koji se ne podudara sa onim ko je koliko puta prošao dalje ili slavio u borbi za trofej, pošto su se u devet slučajeva igrale po dve utakmice u polufinalu ili finalu.

Nekih velikih pobedničkih serija nije bilo, a teško da i može da ih bude u 37 utakmica. Partizan je imao niz od tri vezana uspeha od 1952. do 1957. kada je upisao i rekordni trijumf od 6:0. Crvena zvezda je od 2004. do 2007. tri puta izbacivala večitog rivala iz Kupa i to sva tri puta u polufinalu. Imali su crveno-beli i niz od 1994. do 1999. kada su tri puta prošli dalje u duelima sa Partizanom, a tu u ukupno pet mečeva nijednom nisu poraženi.

Kada se igralo na samo jednu utakmicu, Zvezda je za nijansu uspešnija: 10 puta je slavila, a Partizan devet puta. Kada se igralo na dve utamice, crveno-beli su pet puta bili ukupno uspešniji, a crno-beli četiri puta. Dakle, baš tesno.

Zvezdi, ipak, mnogo više prijaju polufinalni dueli, kakav nas čeka u sredu. Večiti su 11 puta išli jedni na druge u borbi za finale Kupa i tim sa Marakane je u čak osam slučajeva izlazio kao pobednik. Ta razlika je još veća ako ne gledamo ukupnog pobednika, već svaki meč zasebno, onda su crveno-beli uspešniji sa 11:3!

U 21. veku večiti rivali su se sretali isključivo u finalima i polufinalima. Sva tri finala dobio je Partizan (2001, 2017, 2019.), dok je Zvezda bila bolja u polufinalima (4:2).

Nije nemoguće da se utakmica u sredu završi penalima. Nismo ih gledali odavno, još od 1993. godine, kada su crveno-beli napravili iznenađenje i favorizovanog Partizana pobedili u finalu. Junak pobede bio je rezervni golman Milan Simeunović, koji je najpre odbranio jedanaesterac Predragu Mijatoviću, a onda postigao gol u petoj seriji.

Samo još jednom pre toga su večiti rivali izvodili jedanaesterce, 1959. godine, a tada su crno-beli bili umešniji sa 6:5. Inače, bio je to jedini duel dva naša najveća kluba već u šesnaestini finala takmičenja.

Dve utakmice u Kupu koje su u posebnom srcu navijača, o kojima se dugo pričalo i koje su ostale u antologiji su upravo pomenuta iz 1993. godine, kada je Partizan bio apsolutni favorit, ali je Zvezda posle poraza na JNA (1:0) uspela da na Marakani stigne taj zaostatak, a onda penalima dođe do pehara. I druga, samo godinu dana kasnije, kada je stigao melem na ranu partizanovcima. Crveno-beli su dobili prvi meč 1:0, u električnom revanšu u kojem je bilo svega i svačega, golom Petra Vasiljevića sa 30 metara u 89. minutu Parni valjak je slavio 3:1 i otišao u finale.

Ako se Zvezda uoči meča u sredu uzda u to da je majstor za polufinala, Partizanu snagu daju dva prethodna vezana trijumfa u finalima 2017. i 2019. godine. Kada je Kup u pitanju, definitivno je u boljem momentu.

Igraće se u Humskoj, gde crno-belima ide dosta bolje poslednjih godina. Zvezda je od 2012. godine, kada je pobedila na stadionu Partizana i u prvenstvu i u Kupu, samo još jednom došla do trijumfa u komšiluku i to u Superligi 2016. godine.

Pred sredu, Zvezda je rasterećenija, jedan trofej, onaj važniji, već ima u džepu, a nosi je glad za dugo čekanom duplom krunom. Partizan ima opterećenje da osvajanjem Kupa „spase“ sezonu, ali i domaći teren koji mu diže akcije pred ovaj duel.

Večita priča u Kupu, čeka nas 38. epizoda.