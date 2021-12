Večiti zajedno već zaradili 16.164.000 evra, na Zvezdinom računu osmocifreni iznos

Crvena zvezda i Partizan su večerašnjim rezultatima zadržali pozicije koje su imali uoči poslednjih jesenjih izazova, te su se crveno-beli plasirali u osminu finala lige Evrope, dok će crno-beli evropski put nastaviti kroz šesnaestinu finala lige konferencije.

Uspesi večitih doneli su veliki korak po pitanju klupskog koeficijenta, ali i novi priliv novca u kase klubova sa Topčiderskog brda.

Na 7.578.000 evra inkasiranih do večeras Crvena zvezda je dopisala još 210.00 evropskih novčanica za remi, 1.100.000 za prvo mesto u grupi i dalje 1.200.000 za mesto u osmini finala Lige Evrope što je ukupno 9.988.000 evra.

Podsetimo, do sada večeras je Zvezda zaradila 3.630.000 evra za plasman u grupu, pa 2.100.000 evra za tri pobede i jedan remi (plaća se sa 210.000), kao i 1.848.000 od takozvanih UEFA deonica, pošto je po desetogodišnjem učinku na 19. poziciji od svih učesnika Lige Evrope.

Kada je u pitanju Partizan, na dosadašnjih 5.385.000 evra nadovezao se večerašnji uspeh te su inkasirali 166.000 evra za remi, 325.000 za drugo mesto u grupi i 300.000 za mesto u baražu, te dolazimo do ukupne zarađene sume kluba iz Humske ove sezone u Evropi koja iznosi 6.176.000 evra.

Crno-beli su za svako uspešno odigrano kolo kvalifikacija dobili po 100.000 evra, a kako ih je bilo tri dolazimo do 300.000. Plasmanom u grupnu fazu Lige konferencije zaradili su 2.940.000 evra, pa još 1.166.000 za dve pobede i remi (po 500.000 za pobede i 166.000 za remi), a na osnovu desetogodišnjeg plasmana je uzeo još 979.000 kao tim sa 11. rejtingom u trećem po redu evropskom takmičenju.

Izbor urednika

Iako su večiti zajedno do sada zaradili samo od premija 16.164.000 evra, to nije sve, jer u ove sume nismo uračunali prihode od prodaje ulaznica - mada zbog korone, pa i izgreda Zvezdinih navijača, odnosno slabe posete u Humskoj, ne mogu ni da se porede sa novcem koji su nekada donosili - te od TV prava, jer taj poslednji deo će morati da sačeka pre no što bude sasvim jasno koliko će kome pripasti.

Što se tiče Lige Evrope, prolećni obračun za dalje ide po sledećem cenovniku:

Baraž/500.00 evra

Osmina finala/1.200.000

Četvrtfinale/1.800.000

Polufinale/2.800.000

Finale/4.600.000

Titula/8.600.000

U Ligi konferencije to izgleda ovako...

Baraž/300.000 evra

Osmina finala/600.000

Četvrtfinale/1.000.000

Polufinale/2.000.000

Finale/3.000.000

Titula/5.000.000