Velemajstorija Predraga Đorđevića i novi preokret u režiji Čumića i Mihajlovića! Na četiri meča Radničkog od nastavka sezone - 20 golova

Želite da gledate goleadu - gledajte mečeve Radničkog u finišu sezone. Od nastavka su Nišlije su odigrale četiri meča, uključujući i četvrtfinale kupa sa Čukaričkim, a na njima je palo ukupno 20 golova. Večeras ih je bilo šest, posle veliko preokreta ekipe Radoslava Bataka u Surdulici - 4:2 (1:1).

Radnik je odigrao jedno od najbolji prvih poluvremena u ovoj sezoni. Sve do samog finiša prvog dela igre ekipa Sima Krunića je bila kvalitetniji protivnik na terenu, a to je krunisano evrogolom Predraga Đorđevića u 23. minutu. Desni bek Surduličana, koji je do sada postigao samo jedan gol u karijeri za Radnik, sjajno je iskoristio trenutak u kom se našao. Dobro se namestio na loptu koja preskočila čitavu odbranu gostiju, a onda iz prilično neugodne pozicije poslao projektil u suprotne rašlje gola nemoćnog Borivoja Ristića. Bez sumnje jedan od najlepših golova ove sezone u Superligi.

Ipak, Nišlije su uspele da se oprave u finišu prvog dela utakmice, sve češće su pretile i onda se dogodio ključni detalj meča u 42. minutu. Čumić je odlično uposlio Stefana Mihajlovića, a ovaj u maniru rasnog golgetera, spoljnim delom kopačke matirao do tada vrlo raspoloženog Nikolu Vasiljevića.

Čumić je sačuvao magiju u nogama i za drugo poluvreme. Lagano se prošetao kroz odbranu domaćina u 71. minutu, a onda pokušao ponovo da pronađe Mihajlovića. Nekadašnji golgeter Crvene zvezde se odlično gradio, a Kostić je u pokušaju da ga zaustavi sam gurnu loptu u sopstvenu mrežu.

Neizvesnost na ovom meču dodatno je produbio Milan Makarić, koji se odlično zagradio u šesnaestercu gostiju, izborio za poziciju i savladao Ristića. Ali ubrzo je ponovo na sceni bio Mihaljović. Odlični napadač je u 81. minutu iskoristio pravovremeno dodavanje Subotića i vratio prednost gostima. Ipak, to nije bilo sve od najboljeg strelca Nišlija. Mihajlović se u 85. minutu odužio Čumiću za asistencije, pronašao ga je na pravom mestu, pa je igrač Olimpijakosa nastavio svoju sjajnu seriju pogodaka u drugom delu sezone. Mihajlović je došao do cifre od 13 postignutih golova u ovoj sezoni, dok je Čumić dao 11.

Radnički je preskočio Čukarički na petom mestu, iako mu to ne znači mnogo, s obzirom da je baš kao i Brđani ostao bez mogućnosti da zaigra u Evropi naredne sezone. Radnik je ostao na 12. mestu i potpuno je spokojan u finišu s obzirom da ove sezone nema ispadanja iz najvišeg ranga takmičenja.

SUPERLIGA - 29. KOLO

Petak

Proleter NS – Javor 2:2 (1:1)

/Joković 44, Mirosavljev 70 – Pavišić 17, Petković 56/

Rad – Voždovac 0:2 (0:0)

/Hajdin 56, Stoisavljević 79/

Subota

Mačva – Spartak 1:4 (0:2)

/Zukanović 74 – Nikolić 10p, Vidaković 44, Bijelović 88, Dunđerski 91/

Napredak – Mladost Lučani 1:0 (1:0)

/Spremo 26/

Radnik - Radnički 2:4 (1:1)

/Đorđević 23, Makarić 77 - Mihajlović 42, 81, Kostić 71, Čumić 85/

Nedelja

14.00: (7,00) Inđija (3,80) Vojvodina (1,55)

16.30: (4,00) TSC (3,60) Crvena zvezda (1,90)

19.00: (1,35) Partizan (5,00) Čukarički (9,00)

*** kvote su podložne promenama