Velika briga u Minhenu: Kompani kolabirao, hitno prebačen u bolnicu

On je ambulantnim kolima prebačen hitno u bolnicu, a izveštaji navode da je neposredno pre toga u trening centar Bajerna sleteo i medicinski helikopter za hitne slučajeve.

Kompani je virusnu infekciju zakačio poslednje sedmice, pa je zbog slabosti ispratio ubedljivu pobedu nad Lajpcigom (6:1) u prvenstvu sa klupe, no kasnije je odbio da daje intervjue. Propustio je treninge u ponedeljak i utorak, da bi ga pred duel sa Arsenalom (2:2) njegov asistent Aron Denks odmenio na konferenciji za novinare.

Bild navodi da je nekadašnjem kapitenu Mančester Sitija pozlilo posle završetka treninga prvog tima, a na početku rada rezervne selekcije. Nešto pre 16 časova se ka trening kampu Bajerna uputio helikopter za hitne slučajeve jer je, kako se navodi, Kompanijevo stanje u tom momentu duboko zabrinulo sve prisutne i sve je izgledalo "dramatično". Trening rezervnog tima je posle ovog događaja završen momentalno i igrači su otišli u svlačionicu.

Izvori navode da se Belgijanac poslednjih dana žalio na infekciju koja je uticala direktno na ranije ožiljke od operativnih zahvata, zbog čega se otežano penjao uz stepenice. Zbog svih problema Belgijanca u ponedeljak je detaljno pregledao tim doktora, među kojima je i čuveni fizijatar, prof. dr Roland Šmit.

O njegovom stanju trenutno vode računa najbolji nemački doktori, javljaju tamošnji mediji.

“Prošle sedmice me je pokosio nezgodan virus, a ja nisam slušao svoje telo. Došao sam do tačke kad mi je telo reklo da stanem, ali nisam slušao”, rekao je Kompani posle utakmice sa Arsenalom.

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