Velika pobeda Dortmunda: Adejemi stiže na Vestfalen u rekordnom transferu

Nemački Bild donosi veliku ekskluzivu: Borusija iz Dortmunda dobila je još jednu bitku za top talenta! Karim Adejemi (19), novopečeni reprezentativac Nemačke, privukao je ogromnu pažnju u poslednjih godinu dana pružajući sjajne partije u dresu austrijskog Salcburga. Otuda ne čudi što su pipke ka njemu pustili mnogi bogati klubovi - među kojima i Bajern, Barselona, RB Lajpcig, Liverpul - međutim Borusija je zahvaljujući reputaciji koja je prati u takozvanom "brušenju bisera" uspela da odnese pobedu.

Kako navodi najtiražniji tabloid Evrope čelnici Dortmunda predvođeni Hansom Joakimom Vackeom uspeli su da ubedi mladog napadača da je za njegov razvoj najbolje da dođe u klub gde će biti prvi špic (navodno postoji načelan dogovor oko petogodišnjeg ugovora), a kako se očekuje da Erling Haland najkasnije na leto napusti Vestfalen, taj status bio bi praktično zagarantovan Adejemiju.

Ovo znači da bi nekadašnji igrač Bajerna (u mlađim selekcijama) ostao do juna u redovima austrijskog šampiona, kako bi imao kontinuitet, ali to ne znači da će Borusija finansijski bolje proći. Momak ima ugovor do 2024. i u Salcburgu nemaju nameru da spuštaju cenu.

Izbor urednika

A kada se govori o toj temi situacija je sledeća: njegova tržišna vrednost iznosi 20.000.000 evra; smatrali su u jednom momentu u Dortmundu da bi mogli da dobiju Adejemija za taj novac, no ubrzo su stigli signali da od toga nema ništa i onda su shvatili da moraju ozbiljno da "dodaju gas". Konačnog dogovora između dva kluba još nema, međutim on je veoma blizu, piše Bild. Kako bi preduhitrila konkurenciju Borusija je odmah pred Salcburg postavila izazovan predlog - 35.000.000. Austrijancima se ne žuri i pokušaće da još malo podignu cenu - spekuliše se do 40.000.000 - ali u načelu bili bi spremni da pomenutu razliku dobiju i kroz bonuse.

"Nije tajna da ga želimo", kazao je nedavno sportski direktor Miliionera Mihael Cork. "Zaista me ne čudi što ga toliko klubova želi. Nadam se da ćemo uspeti da pobedimo u toj teškoj trci".

Koliko glavešine Borusije veruju u Adejemija i njegov potencijal govori podatak da će to gotovo izvesno biti najskuplji transfer u istoriji kluba. Ili jednako težak kao onaj Usmana Dembelea iz Rena - dakle oko 35.000.000.

Pa ako se isplati makar upola kao Dembele (otišao u Barsu za 135.000.000) neće biti zime za Dortmund.