Velika polemika o Junajtedu: Sme li Ronaldo na klupu i zašto je uopšte tu ako već nije zbog titule?

Realnost je sasvim jasna. Čelsi je trenutno kvalitetnija ekipa od Mančester junajteda i to se kristalno čisto videlo i u nedeljnom derbiju. Pa opet, velika greška Žoržinja dozvolila je Junajtedu da odnese bod u Mančester i verovatno baš zbog toga što poraženog nije bilo ostrvska javnost se usmerila na – Kristijana Ronalda. Tačnije, na odluku Majkla Kerika da utakmicu počne s Portugalcem na klupi, a da ovog puta prednost pruži Džejdonu Sanču.

Sasvim dovoljno da se zakuva u studiju Skaj sporta. Legenda Junajteda Roj Kin i proslavljeni štoper Liverpula Džejmi Karager plaćeni su da gledaocima daju i temu za raspravu, ali ovog puta čini se da su lično shvatili. Kao uostalom i sam Ronaldo, koji je, nakon ulaska u igru umesto Sanča, strelca gola za Junajted, odmah odjurio u svlačionicu.

Dakle, sme li Ronaldo na klupu? Ili mora da igra od prvog minuta?

“Mora da igra. Ronaldo nije igrač da ulazi kao džoker, verovatno se smrzavao na klupi. Ronaldo se nije vratio u Mančester junajted da sedi na klupi... Koja je svrha onda? On je vrhunski igrač, njegova statistika je OK, dao je neke golove, asistirao. Ta ideja da će on sada da zatvara protivnike? Neće. Nekad moraš da radiš za superzvezdu. Igrao sam sa ljudima koji ne rade ono što bi ti voleo – sa Kantonama ovog svega – ali oprostiš im jer u tesnim mečevima daju odlučujući gol. Ronaldo mora da bude u startnih 11“, govorio je Kin o nekadašnjem saigraču i dodao da nema govora da je Portugalcu bio potreban odmor, jer Viljareal nije iscedio Junajted, a sledeći meč je tek u četvrtak.

Kerik je ipak doneo odluku, a sada svi čekaju da vidi kako će to da izgleda kada na klupu sedne Ralf Rangnik?

“Ne, ne mislim da će Rangnik da odmah po dolasku u klub sebi praviti problem tako što će Ronalda da ostavi na klupi. Ali ideja da Ronaldo mora da počne svaku utakmicu i da odigra svaki minut – ne mislim da je tako“, okrenuo je priču u kontrasmeru Džejmi Karager.

Prosto, Karager smatra da Ronaldo sa 36 godina mora da prihvati da će nekad i među rezerve,

“Ronaldo nije igrač kakav je bio. Očigledno i dalje isporučuje golove i to, ali ne mislim da bi uopšte trebalo da pričamo o tome ako Ronaldo s vremena na vreme ne počne utakmicu ili ga izvedu iz igre“.

Kin je imao šta da prigovori.

“Ne svaku utakmicu, Džejmi, ali ovo je bila velika utakmica za Mančester junajted. Oprostio bih neku utakmicu grupne faze Lige šampiona kad znamo da će Junajted svakako da prođe. Ali kad vidiš Ronalda na parkingu vidiš igrača koji je osvojio sve i naravno da hoće da igra“.

IMA LI ODBRANE SA RONALDOM?

Istina, hoće i svi drugi?

“Hoće, ali oni nisu igrači svetske klase! Nisu dali 800 golova u karijeri. I danas kada gledaš utakmicu, a Junajted je loš, pa ipak pomisliš: ’Dobro, ali ako lopta padne pred Ronalda, jeste da mu je 36 godina, ali ipak je Ronaldo...’ Nije da nije davao golove otkako se vratio. Nije da nema brzinu ili da izgleda užasno. Ta priča da ne može da vrši visoki presing...“, nedorečen je ostao Kin što je Karager odmah video kao šansu.

“Ali ne može da vrši visoki presing, zar ne?“.

Kin je planuo.

“Ne može već pet ili šest godina! Rekao sam kad je dolazio da on neće srediti Junajtedove probleme. Ali ne dovodiš Kristijana Ronalda da sedi na klupi. Naravno da neće da igra svaku, ali ovo je Čelsi, igraš na kontre, možda ćeš dobiti loptu ili dve u protivničkom kaznenom i tebi ne igra Kristijano Ronaldo? Da li je Markus Rašford vršio visoki presing?“, odgovorio je Kin.

I tu dolazimo do glavnog pitanja, zašto je Junajted uopšte i doveo Ronalda? Opet oprečni stavovi gostiju.

“Doveli su ga jer su bili prestravljeni da će da ode u Mančester Siti, zato su ga doveli. Nije postojao plan da se dovede Kristijano Ronaldo. Doveli su ga samo da ne ode u Siti“, rekao je Karager, ali Kin nije popuštao, no je uporno ponavljao da kad je već stigao – mora da igra.

Karager nije saglasan.

“Zar nije pravo trenera Mančester junajteda da ostavi Ronalda na klupi? Na kraju, odneli su bod sa Stamforda, momak koji je igrao umesto Ronalda je postigao gol“.

DA LI JE JUNAJTED POSTAO KLUB ZA FA KUP?

IZBOR UREDNIKA

Davao ih je i Ronaldo, davao ih je više nego bilo ko u Junajtedu, a fudbal se i igra zbog golova, ponavljao je Kin obraćajući se Karageru. Umeo je Džejmi da uzvrati.

“Na kom je mestu Junajted na tabeli? Da li je Junajted bliži osvajanju Premijer lige? Zato je doveden... Ne kritikujem Ronalda kao igrača, ima 36 godina, on je fenomen, kao i Lionel Mesi. Mesi je otišao u Pari Sen Žermen, Ronaldo u Junajted. Dva najveća igrača ove generacije. Ma, dva najveća igrača svih vremena. I da li je Junajted bliži tituli nego prošle sezone? Nije! Da li je PSŽ bliži Ligi šampiona sa Mesijem u timu? Nije! Govororimo o najboljim igračima na svetu, ali fudbal je timska igra“.

Timska igra i – biznis. Pa i Kin može da se suprotstavi tvrdnji da je Ronaldo stigao zbog titule u Premijer ligi.

“Ronaldo nije ni mogao da Junajtedu vrati titulu. On je stigao da osvoji trofeje! On je stigao zbog FA Kupa i Lige šampiona. Prošli su u nokaut fazu Lige šampiona, zar ne? Šta misliš, sa biznis strane, Glejzerima, ako gledamo deonice, koliko je to vredno klubu? Zato se vratio“.

Karager i tu ima šta da zameri.

“Prošle sezone si bio drugi! I onda dovedeš Ronalda sa 36. Nisi ga doveo da bi bio prvak za četiri godine. Doveo si ga da budeš prvak odmah. Ako si doveo i Rafaeal Varana, četvorostrukog osvajača Lige šampiona i svetskog prvaka doveo si ga da budeš prvak sada. Jesu li sada bliži tituli?“.

Kin je tvrdoglav.

“Ne! Ronaldo nije tu da osvoji Premijer ligu. On je tu da im pomogne da osvoje neki trofej. Murinjo nije osvojio ligu, ali je uzeo neki pehar. Mančester Junajted je trenutno tim za kup trofeje. Kupovi! Kupovi!“.

Da li je zaista Junajted stigao dotle da treba da se raduje peharima u FA i Liga kupu, pitao je Karager? Kin je bio iskren.

“Apsolutno. Ali tu su kao klub. Pogledaj tim! Pogledaj ligu, pogledaj poslednje dve ili tri godine. Neće Junajted da osvoji Premijer ligu još dve ili tri godine, to ti odmah sada kažem... Nisu imali ni šanse ove sezone, Ronaldo tu ništa nije mogao da promeni... Ovde je da bi uzeo neki trofej. To je trenutno Junajtedova realnost“.

Ako je već tako...

“Bolje je da onda odmah gurnu Mejsona Grinvuda i Džejdona Sanča na teren“ , primetio je Karager.

Drugačije filozofije. Obe legitimne.