Velika želja stvorila velike probleme: Mejnans dao gol, pa gurnuo PSV u provaliju

Sve to je u potpunsti poništilo bravuroznu reakciju napadača gostiju u 21. minutu, koji je preciznim udarcem u dalji ugao ukrasio asistenciju Gusa Tila. PSV nije bio samo dominantan, već je držao meč pod apsolutnom kontrolom. Međutim, Mejnans ne samo da je pokvario dobru igru svog tima, već je ostavio ekipu sa desetoricom i automatski sebe eliminisao iz predstojećeg derbija protiv Fajenorda.

Sa igračem više na terenu, domaći sastav je u drugom poluvremenu preuzeo potpunu kontrolu i izvršio snažan pritisak. PSV je pretio iz kontranapada, Buhamdi je pogodio i prečku, ali je to bilo sve. Den Hag je nastavio da napada i došao do zasluženog izjednačenja u 74. minutu kada je Juho Kilo zatresao mrežu gostiju. Konačan preokret i erupciju oduševljenja na tribinama doneo je rezervista Matej Šin, koji je u poslednjem minutu regularnog toka matirao odbranu PSV-a i postigao pogodak vredan senzacionalnog slavlja domaćeg tima.

Peteru Bošu je ovo bila 400. utakmica u Erediviziji, ali će želeti što pre da je zaboravi. PSV je doživeo drugi poraz u sezoni, pa će Fajenord i AZ Alkmar odlučivati o plasmanu na vrhu tabele do kraja ovog kola. Filip Kostić je na terenu proveo svih 90 minuta, ali nije uspeo da spreči posrtanje svog tima nakon isključenja Mejnansa.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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EREDIVIZIJA – 9. KOLO

Petak

Herenven – Ekscelzior 4:0 (1:0)

/Vente 11pen, Braude 54, Ojen 87, Trenskou 88/

Subota

Den Hag - PSV Ajnhdoven 2:1 (0:1)

/Kilo 55, Šin 90+3 - Mejnans 21/

20.00: (7,90) Telstar (5,80) Fajenord (1,33)

21.00: (1,60) Sparta (4,50) Vilem drugi (5,10)

Nedelja

12.15: (3,40) Zvole (3,50) Go Ahed Igls (2,00)

14.30: (5,50) Kambur (5,00) AZ Alkmar (1,48)

16.45: (3,70) Groningen (4,20) Ajaks (1,85)

20.00: (1,65) NEC Najmehen (3,90) Fortuna Sitard (4,60)

20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)

***kvote su podložne promenama

