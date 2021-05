O tome šta će biti s Erlingom Halandom tokom leta Mino Rajola rekao je praktično sve što je mogao u prvom delu velikog intervjua za madridski As, u drugogm delu najmoćniji agent na planeti govorio je o svom drugom najvećem problemu - Polu Pogbi, zatim je uporedio Real Madrid i Barselonu, rekao zašto misli da bi Zlatan Ibrahimović i danas mogao da igra u Kraljevskom klubu, zašto fudbal više nije ona romansa koja je postojala pre nekoliko decenija, a izneo je i sve što misli o ideji Superlige, zašto bi trebalo da postoji uz Ligu šampiona i kako dva takmičenja mogu da idu ruku pod ruku. Takođe je otkrio svoj idealni tim, kakva je zaista uloga agenta u fudbalskoj i sportskoj piramidi, kakve odnose ima u svetu fudbala s predsednicima i direktorima, da bi onda udario jako po krovnim fudbalskim organizacijama (FIFA i UEFA), nazvao ih monopolistima i "organizacijama koje su protkane skandalima".

Uvek bez dlake na jeziku i maksimalno iskren, ma koliko nije prijatno da se čuju neke stvari. Pa, krenimo redom...

Vaše mišljenje o Realu?

“Florentino je stvorio brend Galaktikosa i oni su i dalje sinonim vremena kada sam ja bio mlad, moja generacija. Strašan izum. Istorija Reala je fantastična. Igrati u tom klubu je nešto zaista neverovatno. Poredeći s Barselonom, može se reći da je Real Madrid je stvoren s velikim fudbalerima. Barselona je nastala na ideji jedne filozofije”.

Da li to utiče na igrače kada se odlučuju da odu na jednu ili drugu stranu?

“Po meni, Ibrahimović bi i danas imao mesta u Realu. Jer Zlatan nije stvoren na snazi filozofije, već je strašan igrač poput Benzeme, Kristijana Ronalda, Puškaša, Di Stefana… Oni su čist talenat, a Barselona je filozofija, ideja igre kojoj pojedinac mora da se podredi. Velika razlika između Reala i Barselone je što su prvi pustili Kristijana da ode, što Barselona nije uradila jer je on fundament klupske filozofije”.

Kakav je vaš odnos sa Florentinom Perezom?

“Imam dobar odnos s Hozeom Anhelom Sančezom (generalni direktor Reala i desna ruka Pereza prim. aut)”.

Ne i sa Florentinom?

“Ne naročito. Više volim da razgovaram sa sportskim ili generalnim direktorima, kao što je Hoze Anhel Sančez. S predsednikom razgovaram samo ako ima funkcije kao direktori. S jedne strane su ljudi poput Đina Poca (vlasnik Votforda) koji je sve u klubu – predsednik, direktor, trener, napadač, štoper… S druge strane je Andrea Anjeli koji je moj veliki prijatelj i s kojim se čujem nekoliko puta godišnje, kada pričamo o raznim temama. U Juventusu sam u kontaktu s Paratićijem, kao s Maldinijem u Milanu”.

Pol Pogba (©Reuters)

Posle Erlinga Halanda, najveća preokupacija Mina Rajole je budućnost Pola Pogbe…

“Kada me igrač pita šta da radi, to je velika odgovornost. Onda često ostanem budan po celu noć i razmišljam šta je bolje. Pokušavam da razmislim o svim mogućim scenarijima i da donesem pravu odluku, ali prvo želim da osetim šta igrač oseća u srcu. Zlatan zna da sam bio protiv transfera u Barselonu, ali on je želeo da ide tamo i igra na najvišem nivou. Iako mnogi misle drugačije, mislim da je i ta greška ispala kao dobra stvar za njega. Za tih šest meseci naučio je više o životu i fudbalu nego za ceo život pre toga”, priča Rajola i nastavlja:

“S Pogbom najvažnije je ono što Junajted želi, odnosno gde je Pogba u projektu kluba. Pogbu interesuje samo da osvoji Ligu šampiona zajedno sa titulama, a videćemo na kraju gde je to moguće – u Junajtedu ili na nekom drugom mestu”.

Zašto Pogba nje već u Madridu?

“To je pitanje za Real. U jednom trenutku Pogba se zaljubio u Junajted, iako je imao ponude drugih klubova. U sledećem momentu bilo je jako teško za Junajted i Real da nađu rešenje oko transfera, jer najveći klubovi ne žele da prodaju najbolje igrače konkurentu. Znam da je Pogbi najveći san da igra za Real i da mu je Zidan idol, zbog toga i želi tamo”.

Da li je moguće da se transfer dogodi sada?

“Ne znam. Ništa nije nemoguće, ali u fudbalu sve zavisi od trenutka. Moraš da budeš fleksibilan i prihvatiš sve mogućnosti. Šta ako Real sutra ponudi Junajtedu trampu Azar za Pogbu? To je samo primer. A ako bi sve četiri strane bile zainteresovane, zašto da se taj transfer ne dogodi”.

U fudbalskom poslu ste skoro 30 godina, šta se sve promenilo za to vreme?

“Danas fudbaler ima neverovatnu finansijsku moć. Zbog toga mora da bude zaštićen sa svih strana. Fudbal dana nije sport, već industrija. Ljudi ne vole da to govore, jer nije u pitanju romantika, ali je suva istina. Nekada je fudbal bio samo fudbal”.

Stvorila se slika da je agent osoba koja ne radi ništa i samo puni džepove velikim parama…

“To je potpuno pogrešno. U toj velikoj piramidi koju formiraju igrači, samo mali broj njih postanu profesionalci. I oni postaju deo industrije koja je jako komplikovana. Uvek kao primer dajem momenat kada je Ibrahimović otišao u Barselonu. To je sve deo života, može da se desi dosta pogrešnih stvari”.

Tada ste s Gvardiolom imali težak sukob.

“Ne, on je sa mnom raščistio tada, a-ha-ha”.

Šta se dogodilo?

“Gledajte, Gvardiola je veliki trener. Ne mrzim nikog i ne smatram ga nepoželjnom osobom jer ga ne znam lično. Nije mi se svidelo to šta je uradio s Zlatanom, ali to je stvar prošlosti”.

Kako bi izgledao idealan tim igrača koje zastupate?

“Formacija 3-4-3. Na golu Donaruma, u odbrani Manolas, De Liht i Maksvel. U veznom redu Nedved, Verati, Pogba i Mhitarjan, u napadu Ibrahimović, Haland i Baloteli. Trener Martin Jol”.

Kakvo je vaše razmišljanje o Superligi Evrope?

“Ideja radikalna od svih dosadašnjih. Uvek sam vodio bitku protiv FIFA, protiv mentaliteta monopola koji mi se ne sviđa. Nama nije potrebno da FIFA igra fudbal. Najveća greška organizatora Superlige je ta što su želeli da pobegnu od Lige šampiona. To je velika greška. Trebalo bi da idu ruku pod ruku”.

Superliga (©Reuters)

Šta to znači?

“Ferari može da ide s jednim bolidom u Formulu 1, a onda s jednim autom na Le Man. Zašto Real Madrid ne bi mogao da igra i Ligu šampiona i Superligu? Bio bi to najlepši eksperiment u istoriji fudbala. Da imamo dva velika turnira, Ligu šampiona i Superligu. I onda dajemo publici šansu da bira šta će da gleda”.

U dahu je nastavio…

“Kada bih bio vlasnik kluba, voleo bih da moj tim igra u oba takmičenja. Naravno i domaće prvenstvo. Za igrače bi to bilo sjajno, kao i za navijače. Takva takmičenja bi naterala organizatore da ih učine još primamljivijim, izazovnijim. Danas imamo Ligu šampiona kao jedini nivo top fudbala”.

Dakle, veliki ste zagovornik ideje o Superligi?

“U neverici sam gledao proteste ljudi na ulicama. Oni su protestovali protiv nečeg što još nisu videli, doživeli. Protestovali szu protim osećaja koje nosi zatvoreno takmičenje. Superliga ne bi smela da bude obavezujuća. Ako nešto ne voliš, nemoj da gledaš. Ako ipak želiš – izvoli. Bitno je samo da imaš opciju”.

Zar ne mislite da bi stvaranjem Superlige fudbal praktično bio prodat Amerikancima?

“Zašto Amerikanci kupuju velike klubove u Evropi? Zašto ih ne kupuju Evropljani? Jer je sav novac u Americi i oni znaju da osete trenutak kada treba uložiti u sport. Ako kupiš klub u Evropi zbog navijača i istorije, vi ste ludi. Amerikanac kada nešto kupuje, on to radi s idejom. Ne možete kupcu da zabranite da unese svoj mentalitet u klub, ako ga je već kupio. Pogledajte kako su organizovani MLS, NBA, NFL… Mnogo bolje od fudbala. Ljudi koji su se bunili na ulicama, da li mrze i NBA koji se igra u nedelju uveče? Da li mrze Formulu 1”, pita se Rajola.

Da li bi se organizacija Superlige značila i kraj za domaća prvenstva?

“Netačno. To radi Liga šampiona i Finansijski fer-plej koji su izmislili kako bi se napravila razlika između velikih i malih klubova. U Španiji gotovo uvek gledamo istih šest klubova u Evropi – Real, Barsu, Atletiko, Sevilju, Viljareal i Valensiju. Oni svi imaju mnogo veći priliv novca kroz takmičenja, a procep između bogataša i manjih klubova postaje sve veći”.

Superliga (©Reuters)

Da li bi igranje dva turnira istovremeno pravilo problem kalendaru?

“Koliko igrača Real Madrid i Barselona imaju u svojim timovima? Klubovi imaju problem da raspolažu s mnogo više igrača nego što realno može da igra tokom sezone. O tome razmišljam godinama. Potrebno je napraviti sistem da ne možeš da pobegneš iz jednog takmičenja u drugo, već da si u obavezi da igraš oba. To bi dalo klubovima mogućnost da grade strategije za različita takmičenja i jednom daju veći značaj od drugog. Tada bi klub, primera radi, mogao da bira da li će Ibrahimović da igra u Ligi šampiona ili Superligi. Odluka bi bila na njima”.

UEFA i FIFA su se jako protivili organizaciji Superlige.

“Oni drže monopol koji je protivan fudbalskom duhu i sportu. U boksu imate četiri ili pet federacija. Golf organizuje svetsko prvenstvo bez Saveza…”

Da li je moć FIFA na najnižoj tački u istoriji?

“To je organizacija koja je prošla kroz brojne skandale u skorijoj prošlosti. U redu je ako padnešš jednom. Ali gotovo isti skandali dešavaju se na tri-četiri godine. To više nije nesrećan slučaj, već dokaz kako oni rade. Kako možemo da budemo saglasni oko toga da oni stoje nad nama? To je potpuno ludlilo. Nije u redu da FIFA određuje ko može da igra Svetsko prvenstvo, a ko ne zavisno od toga koje takmičenje igra”.

Kakav model organizacije predlažete, a da to nije FIFA?

“Fudbal bi komotno preživeo bez Fife. Verujem da fudbal može sam da stvori platformu s organizacijom na svim nivoima. Apsolutna moć vodi do korupcije”.

