Real Madrid je sredinom nedelje nastavio seriju sjajnih rezultata, savladao je Granadu na svom Alfredo di Stefano stadionu i tako došao do šeste vezane pobede u svim takmičenjima. Zinedin Zidan je podigao ekipu u ključnom trenutku, kada su mu mnogi već videli leđa uspeo je francuski stručnjak (pored brojnih povreda) da preokrene potpuno situaciju. Rodrigo Goes je u poslednje vreme bio jedan od standardnijih u ekipi, podizao je formu iz meča u meč, ali je krajem prvog poluvremena utakmice sa Granadom doživeo povredu. Kraljevski klub se oglasio i zvaničnim saopštenjem, a prve procene su da bi van terena mogao da provede čak tri meseca.

Taman što se Eden Azar vratio iz povrede i činilo se da će Zidan konačno imati dobru rotaciju i veliki broj igrača na raspolaganju, Rodrigo je doživeo peh. Brazilac je pao nakon jednog blažeg duela sa Dimitrijem Folkijerom, nije se stekao utisak da je došlo do povrede, ali je 19-godišnji fudbaler Reala osetio da nešto nije uredu. Zatražio je izmenu, u suzama napustio teren, a sada je ustanovljeno da je došlo do povrede zadnje lože desne noge (tetive u desnom biceps femorisu). Iako iz kluba nisu precizirali koliko će trajati njegov oporavak, Marka otkriva da bi mogao da završi i na operaciji i da ga očekuje pauza i do tri meseca.

Rodrigo je juče objavio sliku na kojoj se vidi da koristi štake, danas su odrađeni testovi i najgore prognoze su se obistinile. U pitanju je komplikovana povreda, koja u određenim slučajevima mora da se rešava hirurškim putem, pa je jasno da mladom fudbaleru predstoji višemesečni oporavak. Španski mediji su sveli računicu, u zavisnosti od toga kako Real bude napredovao u Superkupu i Kupu kralja, Brazilac bi mogao da propustio čak 21 utakmicu. Mogao bi da propusti 12 ligaških mečeva, sve utakmice Kupa kralja do finala (17. april), evidentno je da neće biti na raspolaganju Zidanu za utakmice Superkupa, kao i u osmini finala Lige šampiona protiv Atalante.





Novi problem za Real, Azar će postepeno morati da se uvodi u ritam, tako da će u nastupajućem periodu veliki pritisak biti na Lukasu Vaskezu i Marku Asensiju, videćemo kako će ga izneti. Mnogo toga zavisiće i od Belgijanca, treba očekivati da dobije priliku protiv Elčea u poslednjem meču Los Blankosa ove sezone (sreda, 21.30), ali i da na terenu provede oko pola sata, sve više bi ga stavilo u rizik da obnovi povredu. Od dolaska na Bernabeu pretrpeo ih je čak devet, van stroja je proveo 291 dan i propustio je 47 utakmica, sada je pravo vreme da konačno opravda uloženih 100.000.000 evra.

Povreda talentovanog brazilskog fudbalera otvara prostor i za Luku Jovića, koji je bio na klupi u minulom kolu protiv Granade. Videćemo da li će mu Zidan ukazati šansu u poslednjem ovogodišnjem meču, iako se čini da je spreman da ga pusti da promeni sredinu ove zime. Postoji ozbiljno interesovanje Milana za njegove usluge, ali je i Ajntraht iz Frankfurta voljan da ga vrati na Komercbank arenu, gde je bivši napadač Crvene zvezde igrao i najbolji fudbal u karijeri.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com