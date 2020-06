Veliki Robijev intervju: Igrao sam za tri velika kluba, Jugoslavija bi se borila za evropske i svetske titule

Mnogo će vode da prođe Dunavom i Savom dok Zvezdina publika opet ne bude imala privilegiju da gleda fudbalera kao što je Robert Prosinečki.

Fudbalski Paganini kako su tada nazivali plavokosog fudbalskog umetnika je bio jedan od glavnih igrača najbolje fudbalske generacije u istoriji ovih prostora. Bez Robija i njegovih majstorija, skoro sigurno ne bi bilo ni Barija ni momenta najveće Zvezdine slave. A potvrda kvaliteta hrvatskog maestra je stigla ubrzo posle titule na Svetom Nikoli kada ga je kupio veliki Real Madrid u jednom od najvećih transfera tog doba. Kralkjevski klub ga je tada doveo za klupski rekord 1.000 miliona pezeta (današnih 6.000.000 evra) i učinio ga igračem sa najvećim ugovorom (1.500 miliona pezeta za pet godina). U Madridu nije potvrdio veličinu iz raznih razloga, ali jeste tako što je kasnije postao jedan od retkih smrtnika koji je igrao i za Real i za Barselonu.

Prosinečkog pamte u Španiji vrlo dobro iako tamo nije ponovio partije iz Crvene zvezde. Bilo je tu povremenih magičnih poteza, ali Španci će uvek za njega lepiti etiketu da je bio fudbalski umetnik koji je mogao mnogo više da ponudi publici na Pirinejima.

“Možda mi je to u Realu bio pritisak, ali već sam igrao za sjajan klub kao što je Crvena zvezda. Uvek je to bilo sa punim stadionom, u Evropi i moćnoj jugoslovenskoj ligi. Ne osećam da sam podbacio u Realu. Počeci u Madridu su bili dobri, ali kasnije je sa povredama došao pritisak za natpise u medijima da sam napravljen od stakla. To je na mene uticalo jer sam bio jako mlad. Danas bi sve bilo drugačije. Šta sam mogao više? Kad sam se vratio u Ovijedo, imao sam sjajnu sezonu, a potom i u Barseloni i Sevilji. Madrid je druga priča”, kaže Prosinečeki u intervju za španski dnevnik As. Da li biste nešto promenili u svojoj karijeri kada pogledate sa ove distance?

“Ne znam… Možda bih neke stavri korigovao. Ali generalno sam zadovoljan svojom karijerom jer sam igrao za tri velika kluba i što sam bio reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske”.

Posebno mesto u tadašnjoj Robijevoj karijeri je imao i legendarni srpski stručnjak Radomir Antić. Kasnije ga je zvao da pođe sa njim u Atletiko.

“Istina je da smo imali veliko prijateljstvo. Mnogo mi je pomogao u Ovijedu. Zvao me je u Ateltiko, ali me isto tako zvao i Johan Krojf u Barselonu. Uz sav respekt prema Atletiku, želeo sam da osetim posebnu čar igranja za dva najveća španska kluba”.

U kojem klubu u Španiji vam je bilo najbolje?

“Svudge mi je bilo lepo, ali period u Sevilji mi je bio možda i najlepši”.

Da li ste nekad zažalili što ste prešli u Real Madrid?

“Nikad. Mogu se pohvaliti da sam u karijeri igrao za tri velika kluba, Zvezdu, Real i Barcelonu”, kaže Veliki Žuti.

(©MN Press)

Prosinečki ne zaboravlja svoju Zvezdu. Pričao je Špancima i kako je njegova generacija pokorila Evropu.

“Ta ekipa Zvezde se trenirala i usavršavala četiri godine. Tadašnja jugoslovenska liga bila je vrlo jaka jer nismo mogli da odemo u neku drugu državu do 25. godine. Nije bilo stranaca i to je bila sigurno najbolja generacija u bivšoj Jugoslaviji. Dostigli smo toliki nivo, ne samo zbog toga što smo osvojili evropsku titulu već i zato što su neki od tih igrača kasnije imali uspehe u velikim evropskim klubovima”.

Kaže da za budućnost fudbala na Balkanu ne treba brinuti.

“Mislim da fudbal na Balkanu polako ide putem ozdravljenja. Dinamo Zagreb i Crvena zvezda su igrali Ligu šampiona ove sezone. Nisu prošli grupu, ali su se borili. Iako dolaze iz slabijih liga, bore se protiv nekih bogatijih i močnijih klubova. Zato što je Balkan nepresušan izvor talenta”.

Da li ste razmišljali o evoluciji koju bi reprezentacija bivše Jugoslavije imala da nije došlo do rata i raspada države?

“Teško je to znati, ali jugoslovenska reprezentacija bi se borila za evropske i svetske titule da je ostala na okupu”.

Žali i što sa Hrvatskom na Mundijalu u Francuskoj 1998. nije postao prvak sveta.

“Mislim da je ta generacija igrača u Hrvatskoj bila zrela za zlato. Bili smo treći 1998. u Francuskoj i to je veliki uspeh, ali uvek ćemo imati na pameti da smo mogli da postanemo prvaci”.

Igrali ste za Real i Barsu. Koga vidite kao favorita za titulu u Primeri?

“Barsa ima balgu prednost jer ima dva boda više, ali i bolji tim po mom mišljenju. Ipak, hajde da sačekamo i da vidimo u kakvom stanju će se timovi pojaviti u nastavku sezone”.

Koga vidite kao favorita u Ligi šampiona?

“Atletiko Madrid je uradio ogromnu stvar eliminacijom Liverpula. Nepoznanica mi je i koliko može PSŽ jer im je liga prekinuta. Takođe, ostaje da vidimo i revanše Reala, Juventusa, Barselone… Teško je sada praviti prognoze”.

Robi je danas trener turskog Kajzerija sa kojim uskoro očekuje nastavak sezone.

“Pre osam godina sam uspoe da pomognem ekipi da se spasi od ispadanja, a sada ćemo isto da pokušamo. Kada liga krene u subotu, učinićemo sve što možemo u preostalih osam kola. Jesmo na dnu tabele, ali kada sam stigao ekipa je bila deset bodova od zone spasa, sada je samo tri”, rekao je Prosinečki.