Utakmicama 34. kola zakazanim za sredu i četvrtak nastaviće se takmičenje u Superligi Srbije, a imajući u vidu da je pregršt ekipa koje se bore za opstanak uspelo da stigne do bodova tokom vikenda, borba za mesto van opasne zone postala je još uzbudljivija i neizvesnija.

U prethodnom kolu bez teoretske šanse da izbore opstanak ostali su Zlatibor i Mačva koji su se tako pridružili OFK Bačkoj među putnicima za Prvu ligu Srbije. Upravo iz ovog razloga Bačka i Zlatibor će moći da potpuno rasterećeno uđu u međusobni duel i makar za nijansu poprave bledi utisak iz aktuelne sezone.

Kada je internacionalna pozornica u pitanju Čukarički i Vojvodina su pet kola pre kraja stekli nedostižnu prednost u odnosu na pratioce te će u preostalim izazovima se boriti isključivo za treće mesto koje donosi isti benefit kao i četvrta pozicija.

Upravo prestiž biće motiv Čukaričkom pred utakmicu protiv Mladosti iz Lučana koja je u prethodnih pet kola ostvarila isto toliko pobeda. Protiv Mladosti bi 100. meč za Čukarički mogao da odigra Stefan Šapić, najviši igrač Superlige Srbije. Napravio je Šapić prve fudbalske korake u Partizanu, ubrzo se preselio na Banovo brdo i postao sinonim za ovaj klub.

Šapić je 2016. godine debitovao upravo protiv lučanske Mladosti, a uoči velikoj jubileja štoper Brđana se prisetio svoje prve utakmice.

„Trebalo je da debitujem koji vikend ranije, sećam se dobro, bilo je to u Nišu, protiv Radničkog. U nadoknadi vremena sam čekao pored aut linije da uđem u igru, ali se poklopilo da lopta nikako nije izlazila u aut i sudija je u nekom trenutku svirao kraj. Dobio sam ipak priliku protiv Mladosti u Lučanima, bilo je to kod trenera Zorana Popovića, ušao sam desetak minuta pred kraj susreta. Bio je to neverovatan osećaj, da tako mlad debitujem kao dete Čukaričkog. Posebno zbog činjenice da u tom trenutku nije bilo baš lako ući u prvi tim“, rekao je Šapić.

Defanzivac Čukaričkog očekuje, kao i uvek, trvd meč protiv tima iz Lučana...

„Teško da bismo poverovali u to da ćemo do Evrope stići pet kola pred kraj, da nam je to neko kazao na početku sezone. Sada smo svakako rasterećeniji u preostalim mečevima u sezoni, ali imamo cilj, želimo da se borimo za treće mesto. Zbog toga očekujem utakmicu sa mnogo nadigravanja protiv Mladosti. Sa Lučancima je uvek teško, da li kod kuće ili na strani, sasvim je nebitno. Tvrda su ekipa, sa mnoštvom kvalitetnih, pre svega iskusnih pojedinaca. Moram naravno da izdvojim Bojovića, najboljeg strelca u istoriji Super lige, koji je u odličnoj formi, baš kao i čitava ekipa Mladosti. Neće biti lako, ali treba da gledamo samo sebe. Cilj je naravno pobeda“.

Snage će odmeriti i dva kluba na samom rubu opasne zone Voždovac i Novi Pazar koji će u direktnom duelu imati priliku da stignu do pobede vrednije od tri boda. I Pazarci i Zmajevi bili su uspešni u minulom kolu, a kada su međusobni dueli u pitanju, tradicija je na strani Voždovčana.

Zmajevi su neporaženi na poslednjih pet mečeva protiv Novog Pazara, tri puta trijumfovali, a oba puta kada su podelili bodove bilo je 1:1.

IZBOR UREDNIKA

SUPERLIGA SRBIJE - 34. KOLO

Sreda

18.00: (2.70) OFK Bačka (3.10) Zlatibor (2.75)

18.00: (1.42) Čukarički (4.50) Mladost (8.00)

18.00: (1.73) Novi Pazar (3.50) Voždovac (5.30)

Četvrtak

14.45: (4.10) Mačva (3.50) Radnik (1.90)

14.45: (2.50) Metalac (3.20) Rad (2.95)

14.45: (1.35) Radnički (4.90) Inđija (9.50)

14.45: (2.05) Spartak (3.45) Javor (3.60)

14.45: TSC - Napredak

17.00: (16.0) Proleter (7.50) Partizan (1.17)

19.05: (1.28) Crvena zvezda (6.00) Vojvodina (9.00)

***kvote su podložne promenama