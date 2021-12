Veliki udarac za Zvezdu, bez Sanoga na Bragu

Osigurala je Crvena zvezda treće evropsko proleće u poslednjih pet godina - u najnepovoljnijem raspletu preseliće se u Ligu konferencije - i u Portugaliju putuje s jasnom namerom: da pobedi Bragu, osvoji prvo mesto i nastavi da korača kroz Ligu Evrope. Crveno-beli kovači su svoje sreće. Završe li trijumfalno grupnu fazu, neće morati da se obaziru na ishod Midtjilandovog meča u Bugarskoj, a ispunjenje cilja postalo je teže onoga trena kada su lekari saopštili Dejanu Stankoviću da na gostovanju Bragi neće moći da se osloni na Sekua Sanoga.

Liga Evrope, četvrtak, 21.00: (2.00) Braga (3.50) Crvena zvezda (4.10)

Defanzivni vezista iz Obale Slonovače profilisao se kao jedna od najbitnijih karika u sistemu Dejana Stankovića, nije mu bilo strano da zaigra ni u postavci kao jedan od trojice štopera - strateg crveno-belih je tu opciju isprobao u Razgradu - i odsustvo Sanoga u meču odluke predstavlja ozbiljan udarac za Crvenu zvezdu. Izgubljen je Sanogo za utakmicu u Portugaliji, a pitanje je hoće li stići da se oporavi za preostale dve utakmice u šampionatu Srbije - Zvezda do odlaska na zimsku pauzu dočekuje Radnik i gostuje TSC-u - ili je, pak, za njega polusezona završena.

Tokom čitave jeseni pred evropske utakmice na stadion “Rajko Mitić” stizale su loše vesti. Ozbiljni problemi sa viorusom korona pred put u Bugarsku, izostanak Aleksandra Kataija i Milana Pavkova u Danskoj, rovitost Sekua Sanoga za revanš sa Ludogorecom... Sa različitim pehovima suočavao se Dejan Stanković kroz grupnu fazu Lige Evrope, ali je za svaki meč uspevao da namesti igru i uprkos brojnim poteškoćama koje su pratile srpskog šampiona kolo pre kraja obezbedi novo evropsko proleće.

Ostvarivao je Sanogo veliki uticaj na igru Crvene zvezde, bio do povrede standardan član prvih 11 i neko ko je u stanju da odgovori svim zahtevima Dejana Stankovića, i od utakmice do utakmice šalta se sa zadnjeg veznog na štopera. Prvi put trener crveno-belih nije mogao u evropskoj bici da krene sa Sanogom protiv Ludogoreca u Beogradu, ali je za taj dvoboj stasitog momka iz Obale Slonovače imao na klupi - ušao u igru u poslednjih desetak minuta - a to u Bragi neće biti slučaj.

Njegoš Petrović (©Starsport)

Ono što može da raduje Dejana Stankovića jeste što je u pravom trenutku nadošao Njegoš Petrović. Odsustvom Sanoga otvorila su se vrata Njegošu Petroviću do startne postave, priliku koja mu se donekle i nenadano ukazala, pošto je do tada više bio na tribinama nego na terenu, iskoristio je. Ponovo je zavredeo pažnju i poverenje Zvezdinog trenera.

Počeo je Petrović da igra u kontinuitetu od gostovanja kragujevačkom Radničkom, od tada se našao na terenu u svih šest prvenstvenih utakmica - četiri puta odigrao 90 minuta - a najvažnija uloga poverena mu je protiv Ludogoreca, kada je na poziciji zadnjeg veznog odmenio Sanoga. Podsetio je mladi defanzivni vezista igrama u poslednje vreme, naročito u Kruševcu kada je imao i izvrsnu asistenciju za Aleksandra Kataija, na partije iz minule sezone. Ponovo Njegoš Petrović pleni igrom, odiše sigurnošću i dugim korakom jede prostor ispred sebe. Deluje dominantno sa loptom u nogama, odgovorno obavlja i defanzivne zadatke, i nameće se kao prvi, ali ne i jedini izbor za poziciju defanzivnog veziste protiv Brage.

Slavoljub Srnić (©Starsport)

Za to mesto u “Kamenolomu” figurira i Slavoljub Srnić, koga je strateg Crvene zvezde šetao od utakmice do utakmice u grupnoj fazi Lige Evrope. Ni Srnić se na početku sezone nije nalazio u ozbiljnim Stankovićevim planovima, o čemu govori mala minutaža, ali je kako je sezona odmicala dobijao sve više prostora. Što u prvenstvu, što u grupnoj fazi. I poput Sanoga odgovarao je različitim zahtevima. Nije mu bilo strano da zaigra kao centralni ili defanzivni vezni, a oprobao se i u ulozi beka.

Izgubio je Dejan Stanković za presudan meč Sekua Sanoga, ali je na vreme “rehabilitovao” Njegoša Petrovića i Slavoljuba Srnića. Mogućnost izbora ima, pitanje je samo koji profil igrača će mu za postavku koju namesti više odgovarati.