Veljko Bogićević, kapiten Borca 1926 na meti superligaša

Kada je ostao uz „otpisanu četu“, malo ko se bavio šutom Veljka Bogićevića, aktuelnog kapitena čačanskog Borca. Međutim, od kada je PLS vetar ponovo počeo da duva pored Morave, a Bogićević postao prvi strelac Srpske lige, grupa Zapad sa 12 datih golova na 17 odigranih utakmica, pojavilo se i interesovanje klubova s velike scene za momka iz stroja šefa struke, Vladimira Stanisavljevića.

Veljko Bogićević u razgovoru za MOZZART Sport to i ne krije:„Četiri Superligaša se interesuju za mene. Nikome se još nisam obećao, a ostao sam uz matični Borac u času kada su svi mislili da je naša budućnost, najblaže rečeno biološki nemoguća. E, pa nije bilo tako, a to što sam ostao, trener Stanisavljević je shvatio kao vrlinu i poverio mi traku o kojoj sam još kao dečak sanjao“, priča u dahu momak, ponikao u Čačku, stasavajući na istoj onoj pedagoškoj bazi na kojoj su karijere započeli Darko Lazović, Filip Mladenović, Marko Lomić, Ivan Stevanović Robi, Marko Milinković, Nemanja Milunović, Lazar Marković i mnogi drugi.

© Duško Radišić Lejča

“Ispod čekića Aleksandra Ivkovića, poznatijeg kao Aco Šerif kao momci koje ste naveli… Tako sam proizveden u igrača, čime se ponosim. Klub mi je dao priliku da zaigram na velikoj sceni, a to što sam bio najbolji strelac u trećem rangu takmičenja samo je znak da mogu, sada kao nešto zreliji igrač, da se takmičim u jačem rangu koji me je već video. Međutim, PLS kada govorimo o Borcu je drugi padež u odnosu na Srpsku ligu. Da budem realan, ne znam šta će biti. Dobro ću odmeriti, pa prelomiti. Moja deviza je da je najvažnije igrati, a ne otići negde gde za tvoju poziciju konkuriše bulumenta dobrih igrača. Ne brinite, Borac me je dobro školovao, pa sam naučio i da na transfer lakom igrač češće propada nego što uspeva”, poručio nam je Bogićević koji na kraju još kaže:“Opstali smo zahvaljujući omladinskoj školi iz koje sam i sam ponikao. To ne smem da ne podvučem, kao ni veliko strpljenje stručnog štaba i trenera Stanisavljevića“.

Na kraju, informacije radi, valja reći da je Bogićević zbog povrede propustio prva dva susreta Srpske lige u prolećnjem delu sezone. Spreman je bio za treći, ali ga je da zaigra sprečila pandemijska pauza. Ne mari, jer kako sam kaže, spreman je za nove izazove, a da li će menjati sredinu, obećao nam je da će smesta javiti, mada deluje da Borac u njegovom srcu ni jedan drugi klub ne menja.

FOTO: V. Bogićević priv. arhiva, D. Radišić