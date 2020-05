Veljko Nikolić: Hoćemo sve pobede do kraja

Prolećno otkriće Dejana Stankovića svakako je bio mladi Veljko Nikolić. Talentovani plejmejker je pred sobom imao težak zadatak da zameni bivšeg kapitena Marka Marina i pokazao je raskošan potencijal dokazavši se na svim utakmicama koje je startovao na poziciji „desetke“.

„Jedva čekam meč sa Radom. Mnogo sam se uželeo i Marakane i fudbala i takmičarskog nadmetanja. Bez obzira što smo vrlo blizu osvajanja titule, hoćemo da pobedimo sve utakmice do kraja i da na pravi način demonstriramo koliko smo se uželeli fudbala. Tu je i Kup koji želimo da osvojimo, tako da imamo puno posla pred nama, ali smo spremni za sve izazove koji nas očekuju u narednom periodu“, rekao je Nikolić za zvanični sajt.

Uželeo se Nikolić svega vezanog za fudbal, a najviše su mu nedostajali "mlađi" saigrači.

„Ako bih morao da izdvojim one koji su mi najviše nedostajali, to su Njegoš, Gavra i Konatar. Međutim, stvarno sam srećan što smo se vratili grupnim treninzima, to je znak da virus prolazi i da smo uspeli da preguramo najteži period“.

Iako će se sezona završiti bez prisustva publike, uveren je Nikolić da će navijači biti uz njih.

„Navijači neće biti na tribinama, ali sam siguran da će nas podržavati putem malih ekrana. Verujem da ćemo proslaviti titulu na pravi način, čim se ukaže prilika za to, a da će do tad biti uz nas koliko god okolnosti dozvoljavaju“.