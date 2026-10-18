Veljko Nikolić posle godinu dana postigao gol – zapravo, golčinu! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 20:51
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde strelac za Aris iz Limasola protiv AEK Larnake (1:1) u 6. kolu prvenstva Kipra
Odavno nisu sa Kipra stigle neke lepe vesti u vezi nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Veljka Nikolića. Tokom većeg dela prošle sezone 27-godišnji vezista je imao problema sa povredama, a iz istog razloga nije mogao da pomogne Arisu iz Limasola ni na početku novog šampionata. Ove nedelje Nikolić se konačno našao u centru pažnje u prvenstvu Kipra, pošto je postigao veoma lep gol posle godinu dana. Doneo je njime bod Arisu protiv AEK Larnake u 6. kolu – 1:1 (1:0).
Igrao se 21. minut, kada je Nikolić nedaleko od šesnaesterca rivala razmenio dupli pas sa Haralamposom Haralampusom, a zatim raspalio po lopti i poslao neodbranjiv hitac za rano vođstvo Arisa.
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Bio je ovo Nikoliću prvi gol još od 19. oktobra 2025. godine i duela sa AEL-om iz Limasola. Dakle, da se meč igrao u ponedeljak to bi bilo tačno na godišnjicu.
Kao što smo napisali, posle toga je propustio veliki broj utakmica zbog različitih povreda, a ovo mu je bio tek drugi meč u novoj sezoni na kojoj je bio starter. Prvi da je odigrao duže od jednog poluvremena.
Izdržao je Nikolić na terenu do 69. minuta, posle čega ga je zamenio Gustavo Paje. Međutim, Aris nije izdržao do kraja i bez njega. Primio je gol u 91. minutu, Anderegen je pogotkom sačuvao AEK. Dvadesetak minuta pre toga za goste je zaigrao Đorđe Ivanović.
Što se tiče Nikolića, on je u Aris stigao još na leto 2023. godine iz Crvene zvezde. Od tada je odigrao 84 utakmice za kiparski tim, zabeležio je osam asistencija, a ovo mu je bio osmi gol u zeleno-belom dresu. Sada ima dva nastupa više za Aris nego za Zvezdu.
Ugovorom je vezan za Limasol do leta 2028. godine.
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