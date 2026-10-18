Veljko Nikolić posle godinu dana postigao gol – zapravo, golčinu! (VIDEO)

Bio je ovo Nikoliću prvi gol još od 19. oktobra 2025. godine i duela sa AEL-om iz Limasola. Dakle, da se meč igrao u ponedeljak to bi bilo tačno na godišnjicu.

Kao što smo napisali, posle toga je propustio veliki broj utakmica zbog različitih povreda, a ovo mu je bio tek drugi meč u novoj sezoni na kojoj je bio starter. Prvi da je odigrao duže od jednog poluvremena.

Izdržao je Nikolić na terenu do 69. minuta, posle čega ga je zamenio Gustavo Paje. Međutim, Aris nije izdržao do kraja i bez njega. Primio je gol u 91. minutu, Anderegen je pogotkom sačuvao AEK. Dvadesetak minuta pre toga za goste je zaigrao Đorđe Ivanović.

Što se tiče Nikolića, on je u Aris stigao još na leto 2023. godine iz Crvene zvezde. Od tada je odigrao 84 utakmice za kiparski tim, zabeležio je osam asistencija, a ovo mu je bio osmi gol u zeleno-belom dresu. Sada ima dva nastupa više za Aris nego za Zvezdu.

Ugovorom je vezan za Limasol do leta 2028. godine.

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