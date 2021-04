Za Nikolom Maksimovićem vlada prava jagma. Srpski defanzivac broji poslednje mesece u Napoliju, ugovor mu ističe predstojećeg leta, pa će kao slobodan igrač moći da izabere novu sredinu.

Zašao je Nikola Maksimović u zrele igračke godine, godinama unazad nastupa na Čizmi, na kojoj je izuzetno cenjen, a poseban Maksimovićev kvalitet je što se izvrsno snalazi sa trojicom igrača u poslednjoj liniji, a gotovo podjednako dobro može da odigra i u formaciji sa četvoricom pozadi. Nije strano srpskom štoperu ni da zaigra kraj desne aut-linije, tako da ne čudi veliko interesovanje italijanskih klubova, pre svega Intera i Lacija, kao i klubova sa Ostrva.

Đan Pjero Ventura, nekadašnji trener srpskog štopera iz perioda kada je Maksimović branio boje Torina, smatra da je Nikola pravi igrač za centralnog štopera kada se igra sa trojicom u poslednjoj liniji i da je idealan za Konteov sistem.

„Zaista mi se svideo Maksimović, mada mu je bilo potrebno malo više vremena. Nije igrao prva četiri meseca po dolasku iz moskovskog Spartaka, jer mu je bilo potrebno vreme da se prilagodi na italijanski stil fudbala. Ali, kada se ustalio u timu, više niko nije mogao da ga istisne“, rekao je Đan Pjero Ventura.

Maksimović je od dolaska u Napoli odigrao 99 utakmica, namestio je i postigao po dva gola, a kako se srpskom defanzivcu bliži istek ugovora, a do potpisa novog sa Napolitancima neće doći, tako je Maksimović počeo da pada u drugi plan kod Đenara Gatuza.

„Maksimović je za nas bio veoma važan igrač, defanzivac je sa velikim potencijalom. Nikada nismo videli pravog Maksimovića u Napoliju, ne samo zato što je navikao da igra u formaciji sa tri štopera tokom boravka u Torinu. Ako bi se pridružio Interu, bio bi veoma važno pojačanje za Konteov sistem 3-5-2“, rekao je Ventura i dodao:

„On je jaka ličnost i ponosan momak, želeo bi da se dokaže, tako da mislim da bi bio sjajan potpis za Nerazure“.

Aleksandru Kolarovu i Andrei Ranokiji ističu ugovori sa Nerazurima na leto, Inter će biti aktivan na tržištu, a italijanski mediji sve učestaliije pišu da će prvi Konteov izbor biti defanzivac Napolija.

Nerazuri su na korak od osvajanja titule i prekida Juventusove dominacije italijanskim fudbalom, a Đan Pjero Ventura za Antonija Kontea ima samo reči hvale.

„Inter je prešao put od nemoći protiv Juventusa do sasvim izvesnog osvajanja Serije A u razmaku od dve sezone. To se nije slučajno dogodilo, već zbog posla koji je obavio Konte i njegove odlučnosti. Konte ima ogromne zasluga za rezultate koje postiže Inter, to je sigurno. Mada, zasluge idu i na račun igrača pošto su prihvatili sve njegove ideje“, zaključio je Ventura.

