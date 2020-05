Veron i Sergej bi bili strašan tandem

Dve pune decenije prošlo je od dana kada je Lacio osvojio poslednju titulu šampiona Italije. Bio je to strašan tim, prepun velikih zvezda i asova, a dvadeset godina kasnije Nebeskoplavi su do prekida sezone bili u tesnoj i surovoj trci sa Juventusom za novu krunu.

Na prelazu dva milenijuma jedna od uzdanica Nebeskoplavih bio je Huan Sebastijan Veron, dok je Sergej Milinković Savić danas među vodećim zvezdama današnjeg tima koji se i dalje bori za titulu. Ako pitate Đuzepea Pankara, čoveka koji se takođe okitio titulom te 2000. godine, on smatra da bi Sergej i Veron danas bili potpuno nezaustavljivi kada bi igrali zajedno...

“Veron me je oduševio od prvog momenta kada sam ga video. Bio je pravi sinonim za kvalitet. Imao je bolji pregled igre od svih drugih, a bio je jedan od onih koji nije znao da koristi samo svoje noge, već i glavu. Verujem da bi se Veron danas odlično uklopio sa Sergejem Milinković Savićem i Luisom Albertom. To su sve asovi. Ne samo što bi bili dominantni na sredini terena, posebno mi se dopada to što bi Sergej dodao tu neobičnu fizičku snagu koju ima“.

Današnji Lacio je baš po ukusu Bepea Pankara...

“Ovaj Lacio ima dosta kvalitetnih igrača. Imobile radi izvanredne stvari, on je najbolji centarfor u Italiji trenutno. Korea bi potencijalno mogao da bude veliki šampion. Jako mi se dopada. Inzagi je uradio dobre stvari, izvlači maksimum iz tima i to oseća svako ponaosob. Predsednik Lotito mu je ukazao veliko poverenje, ambijent je pozitivan i svaki igrač ima mogućnost da pokaže svoje kvalitete. Mnogo je načina da se igra fudbal i pobedi. Ko se ne drži striktno jedne ideje, ima više mogućnosti. Fudbal je otvorena igra, Inzagi je sjajan trener, uvek radi prave stvari u pravom trenutku“.

Lacio je u trenutku prekida sezone imao 62 boda, jedan manje od prvoplasiranog Juventusa.

Foto: ©Reuters