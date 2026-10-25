Verovali ili ne: Ovo će biti prvi El Klasiko Lamina Jamala na Nou Kampu
Vreme čitanja: 3min | ned. 25.10.26. | 11:14
Mladi as Barselone tek večeras će doživeti najveći derbi španskog fudbala na pravi način
Zlatni dečak će u ponedeljak najverovatnije podići Zlatnu loptu, ali pre toga mora da uradi ono što još uvek nije u svojoj karijeri: da odigra svoj prvi El Klasiko na Nou Kampu. Iako iza sebe ima već devet okršaja sa Real Madridom u svim takmičenjima, Lamin Jamal će tek večeras istrčati na katalonsku fudbalsku svetkovinu. Razlog za to bili su višegodišnji radovi na renoviranju Nou Kampa, tokom kojih je Barselona kao domaćin igrala na Monžuiku, dok je meč u majskom okršaju prošle sezone (2:0) morao da propusti zbog povrede butnog mišića.
Pred večerašnji okršaj (21.00, Arena Premium 1), Real Madrid u Kataloniju stiže sa šest bodova zaostatka, a Jamal ima priliku da nastavi seriju pozitivnih rezultata protiv najvećeg rivala. Jedini poraz u mečevima koji su direktno odlučivali o trofeju doživeo je u Superkupu 2024. godine, kada još uvek nije bio standardni prvotimac.
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Iako je sa samo 19 godina već osvojio pregršt titula - dve titule u Primeri, Kup Kralja, dva Superkupa Španije, Evropsko prvenstvo i Mundijal - večerašnji duel donosi mu i prvi susret sa Žozeom Murinjom na klupi Madriđana, čiji su tradicionalni taktički planovi usmereni na to da izbace protivničke nosioce igre iz ritma. Nema sumnje da će Jamal biti centralna figura njegovih taktičkih zamisli.
Mundo Deportivo piše da Jamal u ovaj meč ulazi sa kapitenskom trakom i liderskom ulogom koja prevazilazi njegove godine, ali i sa lekcijom iz prošlosti. Nakon ranijih izjava koje su dizale tenziju, ovoga puta svesno je propustio „Media day“, odlučivši da odgovore ostavi za sam teren. Nakon večerašnjeg derbija pred domaćom pubikom, mladog asa već u ponedeljak u Londonu čeka potencijalna kruna i priznanje za najboljeg fudbalera sveta.
Iza Lamina Jamala je već bogata istorija duela sa najvećim rivalom. Mladi as Barselone je u ovim mečevima postigao tri gola i upisao dve asistencije - obe u dramatičnom finalu Kupa kralja 2025. godine - dok se ukupno radovao trofeju u tri od četiri odigrana finala protiv Madriđana (dva Superkupa Španije i jedan Kup kralja). Jedini period kada je propustio priliku da direktno doprinese na terenu bio je početak njegovog rivalstva sa Realom, dok je status neizostavnog lidera ekipe krunisao serijom kvalitetnih partija.
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PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)
/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/
Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)
/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/
Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)
/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/
Atletiko Madrid - Deportivo 1:0 (0:0)
/Alvarez 48/
Nedelja
14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX
16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX
18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Barselona (5,40) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama