Verovali ili ne: Ovo će biti prvi El Klasiko Lamina Jamala na Nou Kampu

Zlatni dečak će u ponedeljak najverovatnije podići Zlatnu loptu, ali pre toga mora da uradi ono što još uvek nije u svojoj karijeri: da odigra svoj prvi El Klasiko na Nou Kampu. Iako iza sebe ima već devet okršaja sa Real Madridom u svim takmičenjima, Lamin Jamal će tek večeras istrčati na katalonsku fudbalsku svetkovinu. Razlog za to bili su višegodišnji radovi na renoviranju Nou Kampa, tokom kojih je Barselona kao domaćin igrala na Monžuiku, dok je meč u majskom okršaju prošle sezone (2:0) morao da propusti zbog povrede butnog mišića.

Pred večerašnji okršaj (21.00, Arena Premium 1), Real Madrid u Kataloniju stiže sa šest bodova zaostatka, a Jamal ima priliku da nastavi seriju pozitivnih rezultata protiv najvećeg rivala. Jedini poraz u mečevima koji su direktno odlučivali o trofeju doživeo je u Superkupu 2024. godine, kada još uvek nije bio standardni prvotimac.