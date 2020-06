Veselinović: Nemamo ravnopravne uslove da se borimo za Evropu

Polufinalni dan Kupa Srbije biće otvoren u sredu od 17 časova na Banovom brdu. Biće ovo najbitnija utakmica za Čukarički i Vojvodinu u dosadašnjem delu sezone, s obzirom da praktično više nema šanse do četvrtog mesta u prvenstvu, dok Novosađani odavno ističu ogromnu želju da se domognu trofeja.

Za trenera domaćih Aleksandra Veselinovića ovo će biti meč sa dosta emocija.

"Pre svega, moram da kažem da me je životni put vodio tako da sam dva puta bio trener fudbalskog kluba Vojvodina. Čast mi je bila, zbog veličine tog kluba, svi mi kad spomenemo ime Vojvodine u sprskom fudbalu moramo da budemo puni poštovanja prema svemu onome što su oni uradili. Istovremeno, poštovanje i kolegi Lalatoviću i sadašnjoj ekipi Vojvodine za igre koje su prikazali i u Superligi i u Kupu Srbije", kazao je trener Čukaričkog.

Brđani uvek sa posebnim dražom dočekuju mečeve u Kupu Srbije.

"Rekao sam posle pobede učetvrtfinalu protiv Radničkog, da postoji jedna srpska reč – „odlično“. Posle te reči, srpski jezik poznaje i neke druge reči koje mogu biti u nadogradnji ove. Spremamo se za utakmicu sa Vojvodinom kao za svaku drugu, što profesionalci čine. Posle osvajanja Kupa Srbije, ovo je drugi najveći uspeh u istoriji Čukaričkog u ovom takmičenju. Takođe, drago mi je da se publika vratila na stadione, s obzirom da bez gledalaca fudbal nema smisla. Iskreno se nadam da će stadion biti ispunjen i da će ujedno široki auditorijum pored malih ekrana moći da uživa u igri dva tima sa opredelenjem napadačkog fudbala".

Duel Čukaričkog i Vojvodine biće duel mladosti i iskustva, to je želeo i da naglasi šef struke Brđana.

"Karakteristično je da ćemo izvesti tim sa sedam-osam klinaca, protiv Vojvodine koja će sigurno imati deset, a možda i jedanaest iskusnih igrača. Biće to duel između ekstra iskusne i ekstra mlade, talentovane ekipe. Videćemo u jednoj utakmici šta donosi mladost, a šta iskustvo. Ponavljam, nadam se da će svi koji budu gledali ovaj meč uživati u odličnoj predstavi".

Na žrebu za polufinale ujedno je određeno i da će Čukarički biit domaćin. Podsetimo, od ove sezone u polufinalu će biti igran jedan meč, a u slučaju nerešenog rezultata odmah će se pristupiti izvođenju jedanaesteraca.

"Uz sve analize, kad profesionalno radite, postoje neki momenti na koje ne možete da utičete. Zaista je nemoguće tvrditi u kom pravcu će utakmica krenuti. Probaćemo da iskoristimo sve što je naš, a da anuliramo kvalitet Vojvodine, a rekao sam već, uz sve poštovanje, da naš rival ima mnogo kvaliteta. Naravno, „lopta je okrugla“, da ne bude to floskula, ali ne možete na svaki trenutak da utičete na to".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Meč četvrtfinala Kupa protiv Radničkog, gde je viđen veliki preokret za plasman Čukaričkog među četiri najbolja, dodatno je podigao samopouzdanje tima sa Banovog brda.

"Sigurno je da smo mi ove godine na mnoštvu utakmica pokazali da smo ekipa koja igra do poslednjeg sekunda. Imamo takav mentalitet, setite se da smo u prvom evropskom meču protiv Banantsa dva pogotka postigli posle 80. minuta, tako smo slavili protiv Radničkog iz Niša, Lučana, overili smo ih u finišu, preokrenuli smo protiv TCS-a gde smo do 80. i nekog minuta gubili, protiv Partizana smo pobedili golom u 88. minutu, u istom minutu smo izjednačili u Ivanjici... To pokazuje da ovi momci imaju izuzetan karakter i veliki kvalitet, sigurno je da ćemo igrati do poslednjeg sudijskog zvižduka, a tada ćemo da svedemo račun i da vidimo šta smo uradili".

Veselinović je želeo da istakne da njegov tim nije prvi put ove sezone preokrenuo u duelu četvrtfinala Kupa Srbije protiv niškog Radničkog, već da je u finišima susreta često znao da dolazi do pobeda.

"Ne znam kako razmišljaju kolege sa suprotne strane. Moja filozofija je apsolutno takva i tako sam vaspitavan, da je svejedno igramo li kod kuće ili na strani. Naravno, srcu nam je draži teren na kojem treniramo, ali mene kao trenera intersuje samo opredelenje kako da uđemo u utakmicu, bez obzira gde igramo. Tako da, teško je reći da li je domaći teren prednost".

Vojvodina je blizu toga da teoretski obezbedi plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope preko Superlige, Čukarički put Evrope vodi samo Kup Srbije. Može li ta činjenica da utiče na polufinalni susret ova dva tima?

"Naš osnovni cilj je bio da se ove sezone plasiramo u plej-of i da afirmišemo što više mladih igrača. Ostavljam javnosti da proceni sve ono što Čukarički radi ove sezone. Kad govorim o Evropi, posle našeg plasman u polufinale Kupa Srbije, sasvim je jasno da je Čukarički oštećen odlukom da se ne igra plej-of i da smo eliminisani da imamo ravnopravne uslove da se borimo za Evropu. Moramo da ispoštujemo propise i da se ponašamo u skladu sa njima", kazao je Veselinović, koji je još dodao:

"Izjava Sava Miloševića posle žreba parova polufinala da su se tu plasirale četiri najbolje ekipe koje Srbija u ovom momentu ima nam gode, potvrda su nečega dobrog. Ponavljam, žao nam je što nismo imali jedanke šanse sa drugima da na fudbalskom terenu rešimo pitanje plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope. Ako toga i ne bude, nije smak sveta. Nismo ekipa koja će se predati, to poslednjeg atoma naše snage ćemo se boriti da odemo što dalje i do kraja ako treba", poručio je strateg Brđana.