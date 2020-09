Derbi meč 8. kola Superlige Srbije igra se u Nišu. Legitimni kandidati za plasman u evropska takmičenja Radnički i Čukarički ukrštaju koplja na Čairu. Biće to duel dva kvalitetna tima, sa velikim ambicijama u aktuelnoj sezoni (16.00).

Domaći su na startu sezone zabeležili pet pobeda, uz dva pretrpljena poraza, pa sa 15 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 4. mesto na tabeli. U prethodnom kolu izabranici Radoslava Bataka kao gosti su savladali TSC, a rezultat je bio 1:3. Sa druge strane, Brđani su na startu sezone zabeležili četiri pobede, uz dva remija i poraz, i sa 14 bodova su šestoplasirani. U prethodnom kolu su kao domaćini poraženi u duelu sa ekipom Crvene zvezde 1:3.

Dva tima su tokom prethodne sezone odigrala tri međusobna susreta, dva u šampionatu i jedan u Kupu Srbije. Prvi meč odigran tokom jesenje polusezone na Banovom brdu sastav Aleksandra Veselinovića je rešio u svoju korist 1:0, dok je u prolećnom duelu niški sastav slavio sa 2:0. Meč u okviru Kupa Čukarički je završio slavljem sa 3:2.

Biće ovo ozbiljan ispit za Radnički, koji je u poslednjih nekoliko utakmica pokazao da ga je javnost možda malo i potcenila posle sporog početka prelaznog roka. U prošlom kolu, pomenuli smo već, uverljivih 3:1 protiv TSC-a uz veoma dobru partiju Nemanje Kojića, potom potpis ugovora sa iskusnim Markom Momčilovićem, koji bi posle godina u Rumuniju morao da pravi razliku u Superligi.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

A sada okršaj s Čukaričkim u kojem bi Nišlije trebalo da pokažu da ovi poslednji rezultati nisu slučajnost. Jer ovaj meč umnogome podseća na TSC, samo treba videti da li Radnički može da se ponavlja. Čuka naime voli da se nadigrava, kao i TSC, što bi moglo da odgovara timu Radoslava Bataka. Sigurno mu odgovara tradicija koja kaže da Brđani na Čairu nisu pobedili još od oktobra 2005. Otkako se Čukarički vratio u elitu osam utakmica u Nišu i šest pobeda Radničkog, uz samo dva remija.

Ipak, možda je vreme da se Brđani trgnu, jer imaće belo-crni dodatan motiv na ovom susretu. Šef struke Aleksandar Veselinović je klub stigao na leto 2019. godine, a posle okršaja na Čairu seli se u Ujedinjene Arapske Emirate, gde će preuzeti kormilo Al Dafre. U međuvremenu nekadašnji strateg Suduve, Vojvodine i subotičkog Spartaka pravio je pozitivne rezultate, sa akcentom na promociju talentovanih igrača.

U klubu su brzo reagovali, kako to i priliči Čukaričkom, i na njegovo mesto postavili su dosadašnjeg pomoćnika Dušana Đorđevića, nekada kormilara IMT-a i Bežanije, kome će vođenje Čuke da bude prvi samostalni posao u superligaškoj konkurenciji. I to je još jedna potvrda da su u Čukaričkom bili zadovoljni sistemom koji je Veselinović postavio.

"Iako je već sve završeno sa mojim novim timom, imam obavezu i to je bila moja izričita želja, da vodim ekipu u Nišu. Pričao sam sa tamošnjim gazdom kluba, zamolio ga da ima razumevanja, godinu i po dana sam na Banovom brdu, a pred nama je veoma važna utakmica za Čukarički. Apelujem na igrače da budemo maksimalno koncentrisani i da zabeležimo pozitivan rezultat u Nišu, u utakmici koja bi mogla mnogo da znači klubu", rekao je Veselinović za klupski sajt.

Veselinović je istakao zahvalnost čelnicima belo-crnih, koji su mu izašli u susret i omogućili mu da nastavi sa trenerskim radom u inostranstvu.

"Završavam, nadam se, prvu epizodu u Čukaričkim. Ovo nije zbogom, ovo je samo privremeni rastanak sa klubom. Čini me ponosnim što sam bio deo ove porodice, sigurno bih bio siromašiniji i kao čovek i kao trener da nisam bio ovde. Ujendo, fasciniran sam na koji način sam razgovarao sa vlasnikom kluba Draganom Obradovićem i njegovim prvim saradnicima u momentu dobijanja ponude iz Emirata. Reči koje su mi oni uputili i način na koji su mi izašli u susret, svakog čoveka treba da čine ponosnim. Mnogo mi je drago zbog toga, Čukarički je još jednom pokazao svoju veličinu. Rastali smo se u nadi da je ovo samo privremeno. Reči gospodina Obradovića da su vrata kluba za mene širom otvorena znače mi više od svih pehara. Čukarički je duboko u mom srcu, osećam se kao veliki navijač kluba", emotivan je Veselinović.

Dušan Đorđević (©MN Press)

Priznao je Veselinović da je ponuda iz UAE stigla iznenada, ujedno se zahvalio i prethodnom šefu struke Al Dafre Vuku Rašoviću, koji je sa tim timom pravio odlične rezultate.

"Što se tiče ponude iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ona je i za mene iznenađujuća. U Al Dafri su mi kazali da prate moj rad u poslednjih pet godina, još od vremena kad sam radio u Litvaniji. Raduje me da je šeikova želja bila da ja budem novi trener kluba, iako je bilo onih sa boljim renomeom, sa bogatijim 'si-vijem'. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim prethodnom šefu, Vuku Rašoviću, ujedno i svim trenerima sa ovih prosotra. Vuk je napravio fantastične rezultate, otvorio je vrata svojim sunarodnicima, i o tome ću morati da vodim računa u budućnosti. Najiskrenije, ovakva ponuda se ne dobija često".

Osvrnuo se potom Veselinović na period kad je došao u Čukarički, i uporedio ga sa momentom u kojem napušta klub.

"Kad sam došao na Banovo brdo, bilo je vidljivo da sam stigao u organizovan klub, to nije ništa novo za fudbalsku javnost. Čukarički je u tom trenutku bio spreman da zajedno uđemo u evolucioni period maksimalnog forsiranja mladih igrača. Već nekoliko puta sam govorio da kao trener imam tri ključne tačke u svom radu i razvoju. To su unapređenje kvaliteta igrača, napadačka igra i ostvarivanje rezultata dostojnih renomea kluba. To smo hrabro radili u proteklih godinu i po dana, uz uloženi trud od svih u klubu, od gazde Obradovića, preko zaposlenih i stručnog štaba", kazao je Veselinović, koji je potom nastavio:

"Bilo bi degutantno da govorim kako je Čukarički igrao, ostavljam fudbalskoj javnosti da ona to proceni. Ali, ponosan sam da smo svi skupa zajedničkim trudom uspeli da za ovih godinu i po dana klub iznedri devet mladih reprezentativaca i Jocu Lukića koji je biser sprskog fudbala, a trenutno igra za selekciju Srbije do 19 godina. Interesantno je da niko do tog 24. maja kad sam stigao u klub, nije bio standardan igrač Čukaričkog. Oni su veliko blago ovog tima, ali i srpskog fudbala, i tu se ne završava priča. Čukarički je napravio bazu, iza njih dolaze novi mladi momci, puni želje za afirmacijom, što je pokazatelj da se radi planski i organizovano. Za ovih godinu i po dana, u svakom trenutku sam osetio da se radi u okviru jednog sistema, a moja uloga je bila da unapređujem sistem u okviru mojih nadležnosti".

Naposletku, Veselinović koji je često govorio i u prvi plan isticao mlade igrače, veliku zahvalnost pripisao je onim najiskusnijim prvotimcima Čukaričkog.

"Imam obavezu da se još jednom zahvalim na podršci i na saradnji svim ljudima porodice Čukaričkog. Pomenuo bih i članove stručnog štaba, koji su sa mnom uložili puno truda i napora, uvek su mi bili na usluzi, puni razumevanja. Takođe, izrađavam ponos i zadovoljstvo što sam radio sa pre svega divnom grupom ljudi, a onda i izvanrednih igrača. Bukvalno sam se radovao svakom danu kad idem na trening, oni su bili zadovoljstvo trenutka života. Moram da napomenem iskusnije igrače, na čelu sa kapitenom Docićem, koji su bili ne samo igrači, već moji asistenti na terenu i neizmerna podrška u radu. Često su bili u senci mladih igrača, ali njihove afirmacije ne bi bilo bez iskusnijih", poručio je Aleksandar Veselinović.

Šef stručnog štaba Nišlija, Radoslav Batak, istakao da bez obzira na kvalitet protivnika ne sumnja u pobedu i da njegov tim interesuje samo osvajanje sva tri boda.

"Iako nam u goste dolazi odlična i za Radnički tradicionalno neugodna ekipa Čukaričkog, uopšte ne sumnjam da ćemo ostvariti još jednu pobedu. Imamo dovoljan broja veoma kvalitetnih fudbalera koji su spremni za najveće napore i iskušenja i zato ne sumnjam u naš novi uspeh. Posle četiri pobede na svom terenu u prošlom kolu smo osvojili prve bodove u gostima, i to ceo plen, što nam je donelo izuzetnu atmosferu u timu i poseban elan pred ovu utakmicu. Svaka čast odličnoj ekipi sa Banovog brda, koju veoma cenimo jer ima odličan stručni štab i vrsne pojedince, ali Radnički stremi ka vrhu tabele Superlige i nećemo dozvoliti nikakvo iznenađenje niti bilo kome da nas zaustavi. Nas interesuje samo pobeda i ni o čemu drugom ne razmišljamo", rekao je Batak.

SUPERLIGA - 8. KOLO

Petak

Vojvodina - Radnik 2:0 (0:0)

/Bojić 56, 67/

Subota

16.00: (2,25) Bačka (3,25) Napredak (3,30)

16.00: (2,90) Metalac (3,25) Mladost Lučani (2,50)

16.00: (2,05) Radnički Niš (3,45) Čukarički (3,60)

19.00: (1,13) Crvena zvezda (8,50) Voždovac (19,0)

Nedelja

16.00: (2,25) Novi Pazar (3,10) Inđija (3,50)

16.00: (2,65) Rad (3,10) Javor (2,80)

16.00: (1,65) Spartak (3,80) Proleter NS (5,50)

19.00: (11,0) Zlatibor (6,25) Partizan (1,25)

Ponedeljak

17.30: Mačva - TSC

*** kvote su podložne promenama