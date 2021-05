Dobar deo mandata u redovima varšavske Legije bio je idiličan za nekadašnjeg igrača Crvene zvezde Marka Vešovića. Crnogorski reprezentativac je u Poljskoj osvojio tri titule, podigao je i pehar namenjen pobedniku kupa te zemlje. Imao je i zapažen individualni učinak, ali stvari su počele da se menjaju tokom ove takmičarske godine.

Zbog povrede skočnog zgloba nekadašnji univerzalac Roberta Prosinečkog propustio je veći deo sezone. Poljski mediji tvrde da je i pored toga Legija želela da produži saradnju sa Vešovićem.

Agent crnogorskog reprezentativca Ivica Vrdoljak nedavno je boravio u Varšavi i dobio uverenja da je klub spreman da mu ponudi novi ugovor. Ali pod drugačijim uslovima, pošto se šampion Poljske nalazi u finansijskoj krizi uslovljenoj pandemijom virusa korona. Legija je bila spremna da mu ponudi manje od 400.000 evra po godini...

Međutim, stvari su brzo propale. Poljski mediji tvrde da je Legija promenila stav posle istupa Vešovićeve supruge na društvenim mrežama. Ona je osula paljbu po Legiji zbog, kako je rekla, neadekvatnog lečenja Marka Vešovića.

„Kada se najbolji fudbaler kluba povredi, jer daje 101 posto klubu, a vi ga ostavite samog u invalidskim kolicima kada putuje u Francusku – da li je to porodica? Kada mu kažete da ne možete da pokrijete troškove operacije i rehablitacije da li je to porodica? Kada mu kažete da hitno prekine oporavak, iako nije spreman ni 80 posto, pošto vi nemate doktora. Da li je to porodica? Kada mu kažete da prvo mora da igra četvrtu ligu u blatu, kako bi se izborio za prvi tim, kada ga ne poštujete i ne date mu da igra. Da li je i to porodica?“, napisala je Tamara Vešović.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com