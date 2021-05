Premijerligaška scena u završnici sezone sa sobom je donela uzbudljive borbe za opstanak i mesta u internacionalnim takmičenjima, a jedan od duela koji će imati značajan uticaj na rasplet u obe trke je večerašnji susret Barnlija i Vest Hema (21.15).

Rivali utakmicu 34. kola dočekuju sa imperativom pobede iz različitih perspektiva, pa dok bi Barnli trijumfom mogao i matematički da obezbedi opstanak, za Čekićare je ceo plen prilika da održe korak u trci za Ligu Evrope.

Domaćin je pobedom nad Vulvsima (4:0) u prethodnom kolu iskoristio nova spoticanja timova u zoni ispadanja te bi tri boda mogla da u donesu odlazak na nenadoknadivih plus 12 u odnosu na fenjeraše i mir u preostala zri kola. Sa druge strane, Vest Hem je porazima od Njukasla (2:3) i Čelsija (0:1) izgubio korak u trci za Ligu šampiona, a kako ne bi ispustio i mesto koje vodi u Ligu Evrope moraće da se već večeras vrati na pobednički kolosek.

Čekićari sa učinkom od 16 pobeda, sedam remija o 10 poraza zauzimaju šesto mesto, sa 55 bodova, jednim manje od Totenhema, dok im za vrat dišu Liverpul sa 54 i Everton sa 52 boda, a osim sa oštrom konkurencijom u poslednjih pet kola moraće da se bore i sa kadrovskim problemima s obzirom na to da su trenutno van stroja Aron Kresvel, Artur Masuaku i Dilan Rajs, dok je upitan nastup Antonija.

Upravo kadrovske probleme i pre svih izostanak Rajsa, Dejvid Moes je okarakterisao kao jedan od razloga za pad u igri njegovog tima, međutim pred važno gostovanje škotski strateg je naglasio da je pred njegovim izabranicima još mnogo posla.

"Ne smatram da su prethodni porazi odlučujući momenat ove sezone, niti je to naredni duel. I posle utakmice sa Barnlijem ima mečeva. Ove sezone smo u tri navrata bili među četiri najbolje ekipe, tokom većeg dela sezone smo jurili mesto u Ligi šampiona i radimo sve što možemo da se plasiramo tamo. Želimo da stignemo u društvo najboljih do kraja prvenstva, ali ako to ne učinimo, zadovoljićemo se onim što nam bude sledovalo na osnovu plasmana", rekao je strateg Vest Hema.

Šon Dajč, sa druge strane, istakao je da je pobeda njegovog tima u prethodnom kolu plod dobrog rada i da veruje u nastavak igara Barnlija na visokom nivou.

"Ponekad morate da gledat dalje od rezultata, kako ekipa izgleda. Mislim da se dobro ponašamo, pronašli smo ravnotežu i pripremili igrače. Kad je Vest Hem u pitanju, doveli su neke ključne igrače koji su se odlično pokazali i mislim da je Dejvid Moes oblikovao tim u jak kolektiv", kazao je strateg domaćina.

PREMIJER LIGA - 34. KOLO

Petak

Sautempton - Lester 1:1 (0:0)

/Vord Praus 61pen - Evans 68/

Subota

Kristal Palas - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Aguero 57, Tores 59/

Brajton - Lids 2:0 (1:0)

/Gros 14pen, Velbek 79/

Čelsi - Fulam 2:0 (1:0)

/Haverc 10, 49/

Everton - Aston Vila 1:2 (1:1)

/Kalvert-Luvin 19 - Votkins 13, El Gazi 81/

Nedelja

Njukasl - Arsenal 0:2 (0:1)

/Elneni 6, Obamejan 66/

Totenhem - Šefild Junajted 3:0 (1:0)

/Bejl 36, 61, 69/

Ponedeljak

19.00: (2,85) Vest Bromvič (2,85) Vulverhempton (2,85)

21.15: (2,95) Barnli (3,30) Vest Hem (2,45)

Odloženo:

Mančester junajted - Liverpul