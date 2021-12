Vest Hem oborio Čelsi na zemlju, Bouen i Masuaku spektakularnim golovima izbušili Mendija (VIDEO)

Čelsi najverovatnije od subote uveče više neće biti na vrhu Premijer lige, a ako ovako bude nastavio da prodaje bodove šampionski snovi pretvoriće se u pravi košmar! Dejvid Mojes nije mogao da pronađe lepši način da se "opere" kod navijača posle zvižduka i uvrede koje je ceo Vest Hem dobio zbog remija sa Brajtonom (1:1), jer je u gradskom derbiju savladan jedan od tradicionalno najvećih rivala - 3:2 (1:1).

Nastavljaju Čekićari da “seku glave“ najvećim aždajama engleskog fudbala iliti članovima Velike šestorke. Posle Totenhema (1:0) i Liverpula (3:2), pa i eliminacije Mančester Sitija iz Liga kupa, Vest Hem ostvario je još jednu kapitalnu pobedu koja će ga sigurno zadržati u krugu sigurnih učesnika Lige šampiona naredne sezone! Niko ne zna šta će se desiti do kraja sezone, pogotovo jer Čekićari nevešto preskaču liniju koja deli između učesnika elitnog takmičenja i suvog proseka, ali bar je interesantno biti navijač ovog kluba. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog velikih skalpova kojih je sve više, mada da bi se zaista napravio iskorak potrebno je da Vest Hem dobija i utakmice protiv sebi ravnih, te onih iz donjeg doma Premijer lige.

Danas je Vest Hem zasluženo slavio, mada je dobio i dva ozbiljna poklona od protivnika čija se odbrana danas potpuno raspala. To se najviše odnosi na Eduarda Mendija koji je odigrao najslabiju utakmicu ne samo otkako je u Čelsiju, možda i u kompletnoj karijeri. Krivac za prvi gol, bez obzira na to što mu je Žoržinjo poslao rizičnu loptu unazad reagovao je početnički kada se našao u duelu sa Džerodom Bouenom i uklizao kao da to nikada ranije nije uradio. Manuel Lansini ga je poslao u suprotnu stranu kod izvođenja kaznenog udarca, da bi ga Bouen na početku drugog poluvremena matirao neodbranjivim udarcem sa ivice kaznenog prostora. Teško da je Mendi u toj situaciji mogao bolje da reaguje jer su ga saigrači iz odbrane ostavili u velikom problemu, ali čovek koji je u izboru za Zlatnu rukavicu završio odmah iza Đanluiđija Donarume propisno se obrukao kod gola koji je Vest Hemu doneo pobedu. Artur Masuaku izvukao je udarac iz mesta gotovo iz očaja, uvidevši da je Čelsijev čuvar mreže napustio liniju taman toliko da lopta prođe. Raspalio je iz sve snage, a Mendi je bio nemoćan... Stadion je eksplodirao!

Čelsi je sada u ozbiljnom problemu. Ne toliko zbog toga što je prvi put posle osam meseci primio više od dva gola, već zato što Tomas Tuhel kao da ne uspeva u poslednje vreme da iskoristi realan potencijal ovog tima! Posle ozbiljnog kiksa protiv Barnlija i neiskorišćenog zicera protiv razbijenog Mančester junajteda, pa i slabog izdanja protiv Votforda, Čelsi je danas ozbiljno zakazao. Boleće još više sve na Stamford Bridžu to što je Čelsi zapravo kontrolisao utakmicu celo prvo poluvreme uprkos Mendijevom poklonu. Tijago Silva je nastavio golgeterski niz poslednje linije Plavaca udarcem glavom posle kornera Mejsona Maunta gde je Majkl Antonio ispao naivan, da bi u samoj završnici poluvremena upravo engleski reprezentativac spektakularnim golom na teledirigovanu loptu Hakima Zijeha pogodio milimetarski prostor između stative i prstiju Lukaša Fabijanskog.

Možda bi se utakmica svakako završila pobedom Vest Hema, ali za Čelsi je pravi problem zapravo nastao kada se pred sam odlazak u tunel povredio Kai Haverc. Tačnije, kada ga je na poluvremenu zamenio Romelu Lukaku. Stradao je skočni zglob nemačkom reprezentativcu posle kontakta sa dojučerašnjim saigračem Kurtom Zumom, zbog čega nije mogao da nastavi utakmicu, a kada je na teren ušao snažni Belgijanac Čelsijeva napadačka oštrica kao da je potpuno otupela! Praktično za celo drugo poluvreme Čelsi nije uspeo da stvori nijednu kolosalnu šansu, a Lukaku je bio nevidljiv na terenu.

Neverovatno zvuči, ali zapravo sve više je istina – Romelu Lukaku postaje ozbiljan teret za Čelsi! Iako je odmah po njegovom potpisivanju za rekordnu sumu novca izgledalo da je pun pogodak i nešto što je nedostajalo ekipi za ostvarivanje šampionskih snova, Čelsi je bolje igre pružao dok se Lukaku oporavljao od povrede skočnog zgloba, nego sa njim.

Da li je u pitanju samo trenutna kriza dok Belgijanac ne pronađe takmičarski ritam ili bi upravo njegovo prisustvo na terenu moglo da postane jedan od razloga gubitka trke sa Liverpul i Mančester Sitijem pokazaće naredni meseci. Trenutni utisak je da Lukaku “guši“ Čelsi, što bi moglo skupo da košta klub na kraju.

PREMIJER LIGA – 15. kolo

Subota:

Vest Hem - Čelsi 3:2 (1:1)

/Lansini 40, Bouen 56, Masuaku 87 – Silva 28, Maunt 44/

16.00: (2,30) Njukasl (3,40) Barnli (3,35)

16.00: (2,55) Sautempton (3,10) Brajton (3,20)

16.00: (7,25) Vulverhempton (4,50) Liverpul (1,50)

18.30: (16,0) Votford (7,75) Mančester Siti (1,20)

Nedelja:

15.00: (1,92) Lids (3,60) Brentford (4,40)

15.00: (1,65) Mančester junajted (3,90) Kristal Palas (6,00)

15.00: (1,40) Totenhem (4,80) Norič (9,50)

17.30: (2,50) Aston Vila (3,35) Lester (3,05)

Ponedeljak:

21.00: (3,60) Everton (3,35) Arsenal (2,20)

*** Kvote su podložne promenama