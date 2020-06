Vezane ruke treneru FCSB-a

Na niske je grane spao bukureštanski klub. Strepi FCSB i za mesto u kontinentalnim vodama. Trenutno je trećeplasiran u plej-ofu rumunskog šampionata, a posle večerašnje 3. runde plej-ofa i okršaja sa Gaz Metanom mogao bi da se bodovno poravna sa Univerzitateom iz Krajove (19.00).

Kormilar tima iz Bukurešta Bogdan Vintila ima velike glavobolje pre meča sa Crnim vukovima. Najpre je ostao bez važnog aduta Dragoša Nedelkua, koji je pokidao ligamente kolena i odsustvovaće sa terena najmanje šest meseci, da bi mu "ruke vezao" i kontoverzni Điđi Bekali.

Gazda nekadašnje Steaue u ratu je sa standardnim štoperom Bogdanom Planićem, a sada je ljut i na vezistu Jonuca Vinu. Važni su to aduti Vintile.

"Jonuc Vina me je jako naljutio. Radio je sve suprotno onome što treba. Šteta, jer ima strašan talent. Kod Hadžija u Vitorulu igrao je sa strahom, a ovde igra veoma opušteno. Mislim da ne zna da je na fudbalskom terenu. Da li sam ja srećan kad mu dam novac? Platio sam za njega 500.000 evra. On dobija platu, ali to ne znači da moram da ga držim na terenu i da gledam kako očajno igra. Vina je vezni igrač koji daje loptu samo u leđa", besneo je Bekali posle meča nedavnog poraza od Kluža.

FCSB je slavio na tri protekla domaćinstva protiv Gaz Metana, ali trenutno nije u tako dobroj formi o čemu svedoči podatak da je pobedio samo jednom na šest prethodnih prvenstvenih mečeva. Ne blista ni Gaz Metan, ali u poslednje vreme igra tvrdo, a gol nije primio na četiri od minulih šest duela u ligi.

RUMUNIJA 1, PLEJ-OF GRUPA - 4. KOLO

Petak

Univerzitatea Krajova - Astra 2:1 (0:0)

/Koljić 60, 90 - Bajku 71/

Subota

Botošani - Kluž 0:2 (0:2)

/Deak 3pen, 12/

Nedelja

19.00 (1,65) FCSB (3,70) Medijaš (5,70)

*** kvote su podložne promenama