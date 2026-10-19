Vezista Kopenhagena ne zna da li će moći u Beograd: Mogu da se probudim i osećam mrtvo
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 09:42
Iako je Mads Emil Madsen (28) odigrao poslednjih šest minuta u nedelju protiv Orhusa (1:1) i dalje se nije u potpunosti izlečio od mononukleoze, zbog čega će možda propustiti duel sa Crvenom zvezdom u četvrtak
Imaće Kopenhagen određenih kadrovskih problema kada bude dolazio u Beograd na megdan sa Crvenom zvezdom (četvrtak, 18.45) u 2. kolu Lige konferencije. Nekoliko veznih fudbalera je trenutno povređeno, Mahnus Matson i Tapelo Maseko su na bolovanju, zbog čega je Dancima važno da vide kako će se osećati Mads Emil Madsen.
Ovaj 28-godišnjak je preskočio duele sa Midtjilandom (1:2) u prvenstvu i Bragom (3:0) u 1. kolu Lige konferencije, ali je u nedelju odigrao poslednjih šest minuta protiv Orhusa (1:1). Nagovestio je time da će biti spreman za put u Srbiju, ali posle meča je Madsen bio oprezan.
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Jer njega ne muči povreda, već bolest. Oboleo je od mononukleoze, koja se ne leči tako brzo i organizam prolazi kroz uspone i padove.
“Možete da imate neku ideju, a onda da se probudite sutradan i osećate potpuno mrtvo. Situacija je takva da se prati iz dana u dan, videćemo kako će mi telo reagovati. Frustrirajuće je to što sam se povredio i odmah zatim i razboleo. Drago mi je da nisam propustio previše utakmica, ali to su stvari koje se dešavaju. Ne mogu da uradim ništa, osim da čekam i potrudim se da svaku šansu koju dobijem iskoristim najbolje što mogu”, kazao je Madsen posle meča sa Orhusom.
19.00: (2,95) Viborg (3,45) Midtjiland (2,20)
Od početka sezone nekadašnji mladi reprezentativac Danske je odigrao ukupno 14 utakmica, postigao je četiri pogotka i zabeležio tri asistencije. To dovoljno pokazuje koliko je levonogi vezista važan za sistem Boa Svensona, kada je zdrav.
Na centralnoj poziciji u veznom redu Kopenhagen ima još kapitena Tomasa Delejnija, Aleksa Krala, 19-godišnjeg Mađara Hunora Nemeta i 16-godišnjeg Marvina Nasnasa, koji često dobija šansu da uđe sa klupe u prvenstvu.
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DANSKA 1 – 11. KOLO
Ponedeljak
19.00: (2,95) Viborg (3,45) Midtjiland (2,20)
***Kvote su podložne promenama