Vezista Kopenhagena ne zna da li će moći u Beograd: Mogu da se probudim i osećam mrtvo

Jer njega ne muči povreda, već bolest. Oboleo je od mononukleoze, koja se ne leči tako brzo i organizam prolazi kroz uspone i padove.

“Možete da imate neku ideju, a onda da se probudite sutradan i osećate potpuno mrtvo. Situacija je takva da se prati iz dana u dan, videćemo kako će mi telo reagovati. Frustrirajuće je to što sam se povredio i odmah zatim i razboleo. Drago mi je da nisam propustio previše utakmica, ali to su stvari koje se dešavaju. Ne mogu da uradim ništa, osim da čekam i potrudim se da svaku šansu koju dobijem iskoristim najbolje što mogu”, kazao je Madsen posle meča sa Orhusom.

19.00: (2,95) Viborg (3,45) Midtjiland (2,20)

Od početka sezone nekadašnji mladi reprezentativac Danske je odigrao ukupno 14 utakmica, postigao je četiri pogotka i zabeležio tri asistencije. To dovoljno pokazuje koliko je levonogi vezista važan za sistem Boa Svensona, kada je zdrav.

Na centralnoj poziciji u veznom redu Kopenhagen ima još kapitena Tomasa Delejnija, Aleksa Krala, 19-godišnjeg Mađara Hunora Nemeta i 16-godišnjeg Marvina Nasnasa, koji često dobija šansu da uđe sa klupe u prvenstvu.

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DANSKA 1 – 11. KOLO

Ponedeljak

19.00: (2,95) Viborg (3,45) Midtjiland (2,20)

***Kvote su podložne promenama