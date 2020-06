Vidno polje blokirano sa pet i po metara: Real lider u Primeri i VAR sobi

Nisu još ni reflektori na Anoeti stigli da se ohlade, a u Španiji već bukti novi rat. I pride Baski nisu u njegovom središtu, već naravno Katalonija i Madrid. Jer Barselona i Real se bore za titulu i za druge ne mare. A posle pobede Kraljevskog kluba nad Real Sosijedadom upravo je madridski gigant preuzeo čelo na tabeli i to je posebno zabolelo Blaugranu. Naročito zbog toga što, tvrde Katalonci, Real svaku utakmicu dobije uz pomoć sudija.

Čini se da je to ipak malo prejaka konstatacija, ali se isto tako čini da arbitri u svakoj situaciji u kojoj bi mogli da sviraju i ovako i onako nekako po navici sude u Realovu korist. Pitanje je doduše da li bi baš Barsa smela da nešto prigovara, jer je i ona uglavnom korisnik sudijskih odluka u spornim trenucima, no to je sasvim druga tema.

Sad je glavno pitanje: da li Sosijedad oštećen na Anoeti? Minimum tri veoma sporne situacije imali smo sinoć na Anoeti čak i ako izuzmemo žuti karton za Kazemira, koji je mogao da bude i crveni i verovatno niko ne bi mogao ništa da prigovori sudiji Havijeru Estradi.

Ali zato su tri druga detalja prelomila meč. Prvo penal nad Vinisijusom za Realovih 1:0, pa poništen gol Adnana Januzaja pri istom tom rezultatu, a onda i prijem lopte Karima Benzeme pre gola za 2:0. Ruka ili rame?

“Ovde ne možemo ništa da tvrdimo sa 100 odsto sigurnosti i to je tako marginalna granica da nam ni VAR neće pomoći. A kad ni VAR ne pomaže onda VAR ni ne odlučuje“, kaže za madridski As Ituralee Gonzales, čovek koji je sudio tri El Klasika.

Međutim, njemu smeta poništen gol Januzaja zbog ofsajda u kojem se nalazio Mikel Merino. Katalonci uveravaju da se jasno vidi da Merino nije ometao Tiba Kurtou, da se Belgijanac bacio na loptu čim je Januzaj raspalio... I ovde je Ituralde Gonzalez saglasan

“Uticaj fudbalera na protivnika, u ovom slučaju golmana, se meri i razdaljinom između njih dvojice. Ofsajd je ako mu igrač blokira vidno polje, ako se recimo pomeri ili sagne i tako ga prevari. Ali to je sve veoma subjektivan doživljaj, ne bađ tako egzaktno. Za mene lično ovo nije ofsajd. Sosijedadov igrač je van peterca, tako da je njegova udaljenost od golmana bar pet i po metara“.

Na kraju i taj penal nad Vinisijusom. Na snimku izgleda zaista sporno. Tu Ituralde Gonzales nema apsolutno nikakvu dilemu.

“Penal jeste penal! Ljorente je dotakao desnu nogu Vinisijusa baš pre nego što je on šutnuo loptu. On onda pravi još jedan korak pre no što u padu loše zahvata loptu. Ovde je sve kako treba, čak i žuti karton“.

Naravno, uvek ima i drugačiji razmišljanja, pa Oliver Anduhar, stručni konsultant Marke, takođe madridskog lista, za ovaj trenutak kaže i da ne bi bilo nepravedno da je Estrada prećutao.

“VAR neće ispraviti ovakvu situaciju jer je kontakta bilo. Ali, tokom jedne utakmice imate ovakvih kontakata“.

Katalonci su pak uvereni da su sudije pogurale Kraljevski klub. Pa Mundo Deportivo o Realovoj pobedi izveštava sa ironičnim naslovom: “Made in Madrid“ (Napravljeno u Madridu) i potencira da smo gledali “skandal na Anoeti“. Drugi katalonski list, Sport, za Real konstatuje: “Lideri u VAR sobi“.

Podseća se opet da je jedna vrlo sporna situacija ispratila i Realovu pobedu nad Eibarom od 3:1, da je na derbi meču sa Valensijom, opet je Kraljevski klub bio ubedljiv i slavio sa 3:0, Rodrigov gol pri rezultatu 0:0 poništen zbog ofsajda koji Katalonci prosto ne prihvataju.

Ono što otežava njihovu borbu da dokažu da Real zaista ima sudijsku protekciju jeste to što nijedna od ovih odluka nije bila kardinalna greška, već sve vreme govorimo o situacijama koje su, Englezi bi rekli, “fifti-fifti“. Ali jesu sve išle na Realovu vodenicu.