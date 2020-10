Ranjeni odlaze Zmajevi iz Lisabona, a malo je nedostajalo da im koplje skroz probije srce.

Posle poraza u prošlom kolu kod kuće od Maritima, Porto nije uspeo da se iskupi pobedom u velikom derbiju sa Sportingom u Lisabonu. A, bio je tako blizu. Samo pet minuta ga je delilo da sva tri boda odnese na Dragao – 2:2.

Mada, malo je nedostajalo da ostane bez ičega. Da bude potučen i dotučen. Lusijano Vijeto je u 88. minutu spasao Sporting, doneo mu bod, a već u sledećem napadu je propustio kolosalnu šansu da glavom donese i pobedu zeleno-belima.

Derbi je krenuo po željama Lavova. Poveli su u 9. minutu golom Nuna Santosa, koji je uhvatio sjajan volej sa desetak metara. Ali, do kraja poluvremena došlo je do preokreta. Sabrao se Porto, počeo da pritiska, da stvara šanse i to mu se isplatilo.

Prvo je Mateus Uribe izjednačio u 25. minutu, da bi Hezus Manuel Korona krunisao pred kraj poluvremenu čudnu kontru Porta, do koje je došlo posle neuspelog kornera domaćih.

Mirisalo je da će tako ostati do kraja, a onda jedna serija smušenih reakcija odbrane Porta, odbitak jedan, pa drugi u šesnaestercu i Vijeto na pravom mestu u pravo vreme za konačnih 2:2.

PRIMEIRA – 4. KOLO

Subota

Žil Visente – Tondela 1:1 (1:0)

/Lino 25 – Fereira 58/

Maritimo – Portimonense 1:2 (0:0)

/Pinjo 51p - Dener 69, Amderson 74/

Braga – Nasional 2:1 (2:0)

/Franserđo 28, Medeiroš 42 – Borhes 86/

Sporting – Porto 2:2 (1:2)

/Santos 9, Vijeto 88 – Uribe 25, Korona 45/

Nedelja

16.00: (2,65) Belenenese (3,05) Moreirnse (2,85)

16.00: (2,60) Fereira (3,00) Santa Klara (2,95)

18.30: (2,70) Farense (3,10) Famalikao (2,75)

21.00: (6,50) Rio Ave (4,20) Benfika (1,52)

Ponedeljak

21.15: (3,60) Boavista (3,25) Gimaraiš (2,15)

***kvote su podložne promenama