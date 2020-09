Otrežnjenje već na startu. Kopenhagenu neće biti nimalo lako da preotme titulu Midtjilandu. Prethodne sezone su Lavovi mogli da se "vade" na povrede, na startu ove ne mogu.

Vind, Fišer, Falk, Darami, Bjeland – svi oni bili su na raspolaganju Staleu Solbakenu na otvaranju sezone, a tim iz glavnog grada je već posle 45 minuta igre imao tri gola zaostatka za Odenzeom. Pokušao je novajlija Kamil Vilček da izvadi kestenje iz vatre, ali je uspeo tek da ublaži poraz sa dva gola u nastavku i naoštri kandže pred derbi Kopenhagena, u kojem ga čeka "njegov" Brondbi, u kojem je proveo pune četiri godine.

Poljak je prethodne sezone u jesenjem delu prvenstva nastupao za tim iz predgrađa Kopenhagena, za koji je na 18 utakmica postigao čak 17 golova, pa iako je drugi deo šampionata proveo u Geztepeu, završio je kao treći strelac danskog prvenstva. Malo je reći da je bio miljenik pristalica žuto-plavih, koji su nedavno spaljivali njegove dresove u znak revolta.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Brondbi je na otvaranju šampionata slavio identičnim rezultatom kojim je Kopenhagen poražen (3:2) i to u šestom minutu zaustavnog vremena, tako što je nadoknadio dva gola zaostatka. Trener Nils Frederiksen oprostio se od četvorice igrača u letnjem prelaznom roku, dok je do dobio dvojicu novajlija. Rezan Korlu vratio se sa pozajmice iz Lingbija, gde je bio važan ofanzivni profil. Postigao je osam golova i zabeležio osam asistencija, međutim, elegantni kreator mora da zauzme mesto na tribinama i u drugom kolu usled suspenzije iz prethodne sezone. Van stroja je i tek pristigli srpski internacionalac Andrija Pavlović, koji je dogovorio saradnju sa Brondbijem. Može da se kaže da je to jedna vrsta osvete za "krađu" Vilčeka, mada je Poljak u redovima tima iz Vestegnena ostavio ogroman trag sa 71 golom na 124 prvenstvena nastupa. Andrija je u dresu Kopenhagena 15 puta pogađao metu na 55 duela.

Prvenstveni susreti dva tima u poslednje vreme uglavnom su bili dosta uzbudljivi. Osam od poslednjih deset donelo je barem po gol na obe strane, a šest tri ili više pogodaka. U pomenutom periodu Kopenhagen je slavio pet puta, dok su tek dva duela pripala Brondbiju, uz tri remija, od toga dva na prethodna dva susreta.

DANSKA 1 - 2. KOLO

Subota

Midtjiland - Lingbi 1:0 (1:0)

Nedelja

14.00: (2,05) Kopenhagen (3,45) Brondbi (3,60)

14.00: (2,25) Odenze (3,45) Nordsjiland (3,15)

16.00: (2,75) Randers (3,30) Orhus (2,55)

18.00: (2,90) Vejle (3,25) Sonderjisk (2,50)

Ponedeljak

19.00: (1,80) Olborg (3,60) Horsens (4,60)

*** kvote su podložne promenama