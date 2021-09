Više napadača nego golova: Mogu li Suarez, Feliks i Grizman zajedno?

Godinama je to bio klub čuven po tome što je umeo da u nebesa lansira najbolje golgetere. Nebitno da li je zavisio od Dijega Forlana, Fernanda Toresa, Serhija Aguera, Radamela Falkaa ili Dijega Koste, Atletiko je uvek mogao da računa da će njegova „devetka“ da obavi svoje. Sve dok se Dijego Simeone nije našao u sasvim drugačijem problemu: da sada ima višak kvalitetnih špiceva.

Paradoksalno, da ima i manjak golova.

Jorgandžije naime ove sezone imaju nikad bogatiji izbor u navali. Pored nedodirljivog Luisa Suareza, već dokazanog starosedeoca Anhela Koree, te Žoaoa Feliksa čija se eksplozija još čeka, ovog leta su u Madrid stigli i pokajnik Antoan Grizman, te Mateusa Kunju za koga su izdvojili 30.000.000 evra.

Pet kvalitetnij špiceva dakle i posle pet utakmica samo četiri gola zbirno?! Tri je potpisao Anhel Korea, još u prva dva kola Primere protiv Selte i Elčea, jedan je bio delo Suareza, svi ostali još čekaju da se upišu u listu strelaca.

Ligaški duel sa Espanjolom tako su rešavali Janik Karasko i Toma Lemar, dok je ofanzivni trio u sastavu Korea – Grizman – Suarez tihovao. Nije pomoglo ni kad su u igru ušli Feliks i Kunja. Protiv Porta u Ligi šampiona – opet ništa. Zakazali su Suarez i Feliks u startnih 11, pomaka nije bilo ni kad su Korea i Grizman dobili šansu u poslednjih pola sata.

Istina, sezona je tek počela i nije lako sve ove nove igrače uklopiti preko noći, ali Simeone će sigurno biti pod pritiskom javnosti da nekako pronađe mesta za trojicu najatraktivnijih imena: Suareza, Grizmana i Feliksa. Problem je samo što stručni deo javnosti smatra da njih trojica teško da mogu zajedno, prvenstveno jer su Grizman i Feliks sličan tip igrača. Ne daju dubinu kao Luis Suarez, već se spuštaju po loptu, učestvuju u igri, više im odgovara uloga polušpica koji će igrati u tandemu sa klasičnom devetkom.

To je Suarez i bez ozbira na to što on u Atletikovom dresu još nije postigao gol u Ligi šampiona zasad ne mora da brine o mestu u timu. Grizman i Feliks već imaju razloga za zabrinutost. Prvi i zato što navijači nisu oduševljeni njegovim povratkom posle „izdajničkog transfera“ u Barselonu. Drugi zato što je objektivno manje ime od Francuza.

Ume Simeone ove sezone da odigra i sa trojicom napred, ali utisak je da Atletiko ipak izgleda bolje kad su trojica u vezi, a dvojica napred. Mozgalica za Čola.