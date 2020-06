Više od 2.000 klubova dobilo donaciju FSS

Fudbalska Srbija od severa do juga, zapada i istoka, a njeno srce sada je bilo u Prijepolju. Posle tone opreme koja je došla u ruke klubova iz Surčina, Dobanovaca, Loznice, Sopota, Lazarevca, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Zrenjanina, Loznice, Kruševca…za svega nekoliko dana nove isporuke kompleta dresova, lopti i opreme otišli su klubovima iz GFS Kraljeva, Novog Pazara, Tutina, Vrnjačke Banje, Kikinde, Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Užica, Sjenice, Prijepolja…Svaki grad, svako selo, muški i ženski klubovi, futsal klubovi i škole fudbala, niko nije izostavljen sa spiska koji sada broji više od 2000 klubova koji su dobili opremu i lopte od Fudbalskog saveza Srbije.

Velika imena našeg fudbala, zajedno sa čelnim ljudima Fudbalskog saveza, posetili su sever, istok, zapad i jug Srbije. Ilija Petković, Savo Milošević, Dejan Stanković, potpredsednci FSS Nenad Bjeković i Marko Pantelić, Mihajlo Pjanović, sportski direktor Vladimir Matijašević… U društvu predsednika Slaviše Kokeza i generalnog sekretara Jovana Šurbatovića prešli su silne kilometre kako bi donirali opremu onima kojima je to najvažnije, pre svega klubovima iz nižih liga koji sve do sada nisu mogli da računaju na ovu vrstu pomoći. I FSS neće stati sve dok i poslednje selo u Srbiji ne bude bilo pokriveno vrednom opremom…

"Prvi put sam u Prijepolju od kad sam predsednik Fudbalskog saveza Srbije i najpre bih se zahvalio ljudima iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Sjenice na lepom dočeku za mene i moje saradnike, potpredsednika Marka Pantelića i generalnog sekretara Jovana Šurbatovića. Radujem se što smo ovde kako bi podelili opremu koju je dobilo više od dve hiljade klubova širom Srbije, ali ono što je važnije od ovoga i što bih želeo da naglasim jeste da ćemo do kraja ove godine, eventualno početkom sledeće uraditi konkretne stvari i za Prijepolje, Novu Varoš, Sjenicu i Priboj. Tako ćemo klubu iz Priboja donirati jedan autobus, jer kako su nam rekli, to im je u ovom trenutku prioritet kako bi mogli da funkcionišu. Zatim teren sa veštačkom travom dobiće grad Prijepolje, odnosno fudbalski klub. Sa ljudima iz Sjenice još nismo definisali prioritete, a što se tiče Nove Varoši doniraćemo sprave, odnosno teretanu koja im je, kako su istakli, u ovom trenutku potrebna. I sve ćemo ovo realizovati u dogovorenom roku. Na kraju želim da naglasim da do polovine, eventualno kraja naredne godine neće postojati klub u Srbiji koji nije dobio opremu ili neke neophodne stvari, rekvizite, od Fudbalskog saveza Srbije. I to je neki mimimum minimuma koji će dobiti od Fudbalskog saveza, a ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti da uz pomoć sponzora koje ima FSS, kao i donacija UEFA i FIFA, mnogo toga i u dogovoru sa državom, Vladom Srbije, nastavimo sa akcijom postavljanja terena sa veštačkom travom, reflektora, novim svlačionicama…Sve u zavisnosti od toga šta je najpotrebnije klubovima, jer svi imaju neke različite zahteve i u skladu sa tim potrebama mi ćemo učiniti sve da pomognemo gradovima i klubovima – rekao je predsednik Slaviša Kokeza, kome je posle dodele opreme, predsednik FK Polimlje, Saša Drašković, uručio sliku Belog Anđela iz manastira Mileševa, simbola Prijepolja", rekao je Kokeza.

Klubovi FS Raškog okruga: Novi Pazar, Jošanica, Tutin, Novi Pazar 1928, Bane 1931, Rudar, Granit, Jedinstvo 2017, Koštam Polje, Pazar Juniors, Sport Klub, KMF Novi Pazar, Raška, Sloga, Polet, Apolon 2018, Radnik, Proleter, Tavnik, Mataruge, Karađorđe, Budućnost, Mladost, Ribnica, Mladi Radnik1925, Kraljevo Hajduk, Ibar, Gruža, Jovo Kursula, Mlada Krila, Progorelica, Lazac, Zvezda, Braća Vuković, Mineral 2015, Jedinstvo (Godačica), Jedinstvo (Dragosinjci), Bogutovačka Banja, Stubal, Miločajac, Borac, Mladost 1925, Sloga Obrva, Stara Čaršija, Omladinac, Studen Vitez, Milakovac 2018, Magnohrom, Zgodačica, Budućnost, Partizan, Šumadija, OFK BSK 2014, Morava, Kiker, Bubamara 91, Apolon, Titan, Čibukovac, Karanovac, Sloga 036, Real, Goč, Omladinac (Novo Selo), Napredak (Gračac), Popovići Vrnjci, Volej, Vrnjačka Banja, Borac (Vraneši), Mladost 1981, Vrnjci, KMF Olimp, Kraljica Marija (Novo Selo).

Klubovi GFS Kikinde: Kikinda 1909, Žak, Kikinda, Mladi Vukovi, Kozara, Crvena zvezda, Sloboda, Polet (Nakovo), Delija, Vojvodina (Bašaid), Napredak (Banatska Topola), Borac (Iđoš).

Klubovi FS Moravičkog okruga: Borac 1926, Sloboda (Čačak), Polet (Ljubić), Prijevor, Polet (Trbušani), Omladinac, Slatina, Jedinstvo (G.Gorevnica), Parmenac, Rudar (Bresnica), Mladost (Preljina), Jedinstvo (Konjevići), Zadrugar, Mladost (Atenica), Orlovac, Prijatelji, Malba, Kej, Budućnost (Stančići), Lugovi, Čačak 94, Planibac, Morava (Katrga), Rakova, Vujan, Mršinci, Spartak (Trnava), Gavrilo Princip, BIP, Gaučosi, Kinder, Mladost Radost, Ares, ŽFK Borac.

Klubovi OFS Gornji Milanovac: Metalac, Takovo, Lunjevica, Napredak (Svračkovci), Ozren PMH, Donja Vrbava, Bačkovac Junajted, Ozremica, Velereč, Šumadija (Brđani), Breza, Stela Rosa, Jablanica, Šilopaj, Omladinac, Takovski Ustanak, GM CZ, Gojnogorac, KMF Kolorado, ŽFK Šampion.

Foto: FSS