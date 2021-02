Još jedna "kasna pobeda" Galatasaraja i novo izjednačenje na tabeli sa Fenerbahčeom. Sada je 51:51, s tim da će na isti broj bodova moći i Bešiktaš, pošto ima utakmicu manje. Sudeći po rezultatu Galatu je uzdrmao poraz od Alanje pre nekoliko dana i eliminacija iz kupa, pa je danas umnalo devalviran trijumf u velikom derbiju nad Fenerom iz prošlog vikenda. Spas je stigao sa bele tačke u 89. minutu, kako to vrlo često biva kad turskim velikanima zaškripi.

Domaći sastav jeste bio nešto bolji, imao više opasnih napada i više ozbiljnih prilika, međutim očito da je došlo do velikog emotivnog pražnjenja posle derbija. Osetilo se to u Kupu, a osetilo se i danas. Kasimpaša nije u formi, dugo nije dobila, no ipak je imala dobru šansu da priredi veliko iznenađenje.

Galatasaraj je poveo pogotkom mladog Mohameda Akturkoglua u 9. minutu. Izgledalo je da sve ide u dobrom smeru, da domaćin kontroliše i igru i rezultat, međutim Šveđanin Isak Telin je početkom drugog dela napravio veliki problem Fatihu Terimu. Izjednačio je rezultat i Galata je morala istog časa da jurne na sve ili ništa.

Dugo su se načekali njihovi navijači, ali za njih je najvažnije da su taj drugi gol i dočekali. Arbitar je u 89. minutu pokazao na belu tačku posle starta golmana gostiju na rezervisti Henriju Onjekuruu. Namera da padne postoji, nema dileme, ali ima i blagog kontakta...





TURSKA 1 – 24. KOLO

Petak

Rize - Erzurum 0:2 (0:0)

/Čahečuče 67, Karakulugdžu 90+1/

Subota

Kajzeri - Ankaragudžu 0:0

Trabzon - Gazijantep 1:0 (0:0)

/Bakasetas 67, Envakeme 90+5 c.k./

Karagumruk - Fenerbahče 1:2 (0:1)

/Borini 67 - Tijam 19, Valensija 53/

Nedelja

Konja - Denizli 2:0 (0:0)

/Nardakči 53, Sekidika 81/

Goztepe - Bašakšehir 2:1

/Ajdogdu 24, Žulj 53pen - Turuč 59/

Hataj - Alanja 0:0

Galatasaraj - Kasimpaša 2:1 (1:0)

/Akturkoglu 9, Mohamed 89pen - Telin 51/

Ponedeljak

17.00: (2,65) Antalija (3,10) Malatija (2,80)

17.00: (6,25) Genčlerbirligi (4,40) Bešiktaš (1,50)

