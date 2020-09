Hladan tuš u toplom danu u Vitoriji. Poslednji minut, duplo golo na semaforu, a onda šok. Golom u poslednjem, 95. minutu utakmice Betis je uzeo tri boda protiv Alavesa u 1. kolu nove sezone u Primeri.

Izgledalo je do tog trenutka kao da su momci sa obe strane terena želeli da se godišnji odmor još malo produži. Bilo je igre, borbe, poneka šansa, ali videlo se da su daleko od top forme i jedni i drugi.

I kada se čekao poslednji zvižduk sudije Fuertasa – nokaut. Uigrana kombinacija Betisa iz kornera, lopta je došla do Telja na roglju šesnaesterca, a on, ostavljen potpuno sam, pogodio je uz samu stativu. Gol, pobeda! Velika radost za zeleno-bele i tuga do neba za Alaves. Za njih sezona nije mogla teže da počne, baš gorka pilula.

PRIMERA – 1. KOLO

Subota

Eibar - Selta 0:0

Granada – Bilbao 2:0 (0:0)

/Erera 49, Milja 53/

Kadiz – Osasuna 0:2 (0:1)

/Adrijan 10, Ruben Garsija 79/

Nedelja

Alaves –Betis 0:1 (0:0)

/Teljo 95/

16.00: (2,90) Valjadolid (3,00) Sosijedad (2,65)

18.30: (1,60) Viljareal (3,90) Ueska (5,80)

21.00: (2,20) Valensija (3,40) Levante (3,30)

ODLOŽENO

Barselona – Elče

Real Madrid – Hetafe

Atletiko Madrid - Sevilja

***kvote su podložne promenama