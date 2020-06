Vladan Milojević: Nisam postavio nikakvu lestvicu, ja sam samo kap u moru

Skromnost Vladana Milojevića na delu. Najuspešniji trener Crvene zvezde u 21. veku prihvatio je poziv Dejana Stankovića i došao na proslavu šampionske titule, a potom i zajedno sa kapitenom Borjanom i aktuelnim šefom struke podigrao trofej.

Milojević kaže da će iz dve i po godine, koliko je proveo na klupi Crvene zvezde pamtiti samo lepe stvari, kojih je srećom bilo na pretek.

"Ne znam da li je reč ponos prava reč. Ponosan sam. Većina igrača ovde je negde iz moje ere na klupi Crvene zvezde. Rasli smo zajedno, prolazili kroz neke situacije. Uvek se pamti ono najlepše. Zaslužili su ovu titulu. Ona je bila prioritet od početka sezone. Jako je bitno što je ona osvojena na ovako dominantan način. Biće slavlja verovatno samo večeras, sutra je novi dan, novi izazovi, tako je u velikom klubu kao što je Crvena zvezda. Čestitao bih Dejanu Stankoviću i njegovom stručnom štabu, takođe i svom stručnom štabu, koji je doprineo u velikoj meri osvajanju ove titule. Apsolutno svima u klubu. Ovim predivnim navijačima. Mislim da je bilo mnogo više lepih trenutaka tokom ove tri godine", rekao je Milojević za Arenu Sport.

Dejan Stanković je nekoliko puta večeras pomenuo lestvicu koja je postavljena u prethodne dve i po godine, a za šta je bio zaslužan upravo Milojević.

"Nisam ja ništa postavio. To su učinili ovi momci i klub. Ja sam samo kap u moru. Bilo je tu mnogo rada i odricanja. Kada sam došao u možda se nisu dešavale baš lepe stvari, ali to je normalno u velikom klubu. Nekada treba i nešto loše da se dogodi da biste bili još bolji. Želim Stankoviću uspešnu karijeru, kakvu je imao kao igrač. Klub očekuju veliki izazovi. Ovi momci su vratili Crvenu zvezdu tamo gde je trebalo da bude, a to je u krem evropskog fudbala", dodao je Milojević.